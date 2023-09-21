дорослим і дітям старше 8 р. - внутрішньо після їди, запиваючи великою кількістю рідини (100 - 200 мл); при бацилярній дизентерії, паратифі, харчовій токсикоінфекції дорослим 2 табл. (0,1 г) 4 р/добу впродовж 5-7 дн. або циклами по 3-6 дн. з інтервалом 3-4 дні; дітям старше 8 р. - препарат із розрахунку 6-7 мг/кг/добу; добову дозу розподіляють на 4 прийоми (при необхідності прийому дози менше ніж 50 мг призначають інші препарати фуразолідону у відповідній лікарській формі та дозуванні); тривалість курсу становить 5-7 діб залежно від тяжкості захворювання, ефективності та чутливості до терапії; при лямбліозі дорослим призначають по 2 табл. (0,1 г) 4 р/добу; дітям старше 8 р. препарат призначають із розрахунку 6 мг/кг/добу у 3-4 прийоми, курс лікування -5-7 днів; при терапії трихомонадних інфекцій дорослим призначають по 2 табл. (0,1 г) 3-4 р/ добу впродовж 3-4 днів, при кольпітах лікування проводять комбіновано, внутрішньо приймають по 2 табл. (0,1 г) препарату 3-4 р/добу впродовж 3 днів; одночасно в піхву вводять порошок, що містить фуразолідон з лактозою, в пряму кишку - супозиторії з препаратом; вищі дози для дорослих: разова - 4 табл. (0,2 г), добова - 16 табл. (0,8 г); не рекомендують приймати довше 7 днів.