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Активні речовини — “Т”ТЕТРАЦИКЛІН (TETRACYCLINUM)

ТЕТРАЦИКЛІН (TETRACYCLINUM) Діюча речовина

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Знайдено: 6 препаратів
Тетрациклін мазь очна, 10 мг/г, туба алюмінієва, 3 г, № 1; undefined
Тетрациклін Мазь очна, 10 мг/г, туба алюмінієва, 3 г, № 1
В 962 аптеках
від 93,92 грн
Ціни в аптеках
Тетрацикліну гідрохлорид таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 20; Вітаміни
Тетрацикліну гідрохлорид Таблетки, вкриті оболонкою, 100 мг, блістер, № 20 Вітаміни
В 746 аптеках
від 15,00 грн
Ціни в аптеках
Тетрациклін мазь очна, 10 мг/г, туба алюмінієва, 10 г, № 1; Гледекс
Тетрациклін Мазь очна, 10 мг/г, туба алюмінієва, 10 г, № 1 Гледекс
В 685 аптеках
від 111,60 грн
Ціни в аптеках
Тетранекст мазь очна, 10 мг/г, туба, 5 г, № 1; Nextpharm GmbH
Тетранекст Мазь очна, 10 мг/г, туба, 5 г, № 1 Nextpharm GmbH
В 625 аптеках
від 91,13 грн
Ціни в аптеках
Тетрацикліну гідрохлорид таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Борщагівський ХФЗ
Тетрацикліну гідрохлорид Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Борщагівський ХФЗ
В 249 аптеках
від 25,87 грн
Ціни в аптеках
Тетрамакс капсули, 500 мг, блістер, № 60; Актіфарм
Тетрамакс Капсули, 500 мг, блістер, № 60 Актіфарм
Немає в наявності

бактеріостатичний а/б широкого спектра дії з групи тетрациклінів, порушує утворення комплексу між транспортною РНК та рибосомою, синтезу білка; активний щодо Propionibacterium acnes (Corynebacterinum acnes), Гр+ (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Haemophilus influenzae, Listeria spp., Bacillus anthracis) та Гр- м/о (Neisseria gonorrhoeae, Bordetella pertussis, Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Shigella spp.), а також Rickettsia spp., Chlamidia spp., Mycoplasma spp., Тreponema spp., стійкі до препарату: Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Serratia spp., більшість штамів Bacteroides spp. та грибів, дрібні віруси.

лікування гнійних інфекцій шкіри: фурункульоз, екземи інфіковані, вугровий висип, фолікуліт.

застосовувати місцево дорослим та дітям віком від 11 років, наносити тонким шаром безпосередньо на уражену ділянку шкіри 1-2 р/добу, тривалість лікування від кількох діб до 2-3 тижнів, залежно від ефективності лікування та індивідуальної чутливості хворого до компонентів препарату визначає лікар індивідуально.

індивідуальна гіперчутливість до компонентів препарату або до інших а/б тетрациклінового ряду, грибкові захворювання шкіри.

свербіж, почервоніння шкіри, легке печіння у місці нанесення мазі, зміна кольору шкіри, фотосенсибілізація, в осіб з індивідуальною гіперчутливістю можливий розвиток системних АР (набряк Квінке, шкірні висипання).