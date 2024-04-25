ТЕТРАЦИКЛІН (TETRACYCLINUM) Діюча речовина
бактеріостатичний а/б широкого спектра дії з групи тетрациклінів, порушує утворення комплексу між транспортною РНК та рибосомою, синтезу білка; активний щодо Propionibacterium acnes (Corynebacterinum acnes), Гр+ (Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Haemophilus influenzae, Listeria spp., Bacillus anthracis) та Гр- м/о (Neisseria gonorrhoeae, Bordetella pertussis, Escherichia coli, Enterobacter spp., Klebsiella spp., Salmonella spp., Shigella spp.), а також Rickettsia spp., Chlamidia spp., Mycoplasma spp., Тreponema spp., стійкі до препарату: Pseudomonas aeruginosa, Proteus spp., Serratia spp., більшість штамів Bacteroides spp. та грибів, дрібні віруси.
лікування гнійних інфекцій шкіри: фурункульоз, екземи інфіковані, вугровий висип, фолікуліт.
застосовувати місцево дорослим та дітям віком від 11 років, наносити тонким шаром безпосередньо на уражену ділянку шкіри 1-2 р/добу, тривалість лікування від кількох діб до 2-3 тижнів, залежно від ефективності лікування та індивідуальної чутливості хворого до компонентів препарату визначає лікар індивідуально.
індивідуальна гіперчутливість до компонентів препарату або до інших а/б тетрациклінового ряду, грибкові захворювання шкіри.
свербіж, почервоніння шкіри, легке печіння у місці нанесення мазі, зміна кольору шкіри, фотосенсибілізація, в осіб з індивідуальною гіперчутливістю можливий розвиток системних АР (набряк Квінке, шкірні висипання).