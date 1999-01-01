Київ
ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X D
Похідні імідазолу
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01X
ІНШІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ
J01X D
Похідні імідазолу
J01X D01
Метронідазол
J01X D02
Тинідазол
J01X D03
Орнідазол
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Трихопол®
Таблетки 250 мг блістер №20
Польфарма
від
140,00
грн
в 921 аптеці
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Метронідазол
Таблетки 250 мг блістер №20
Лубнифарм
від
66,69
грн
в 846 аптеках
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Метронідазол
Таблетки 250 мг блістер №50
від
152,06
грн
в 494 аптеках
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Метронідазол-Дарниця
Розчин для інфузій 5 мг/мл флакон 100 мл №1
Дарниця ФФ
від
49,73
грн
в 390 аптеках
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Орнідазол-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл флакон 100 мл в пачці №1
Дарниця ФФ
від
156,85
грн
в 328 аптеках
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Орнімак®
Розчин для інфузій 0,5 % пляшка 100 мл №1
Маклеодс Фармасьютикалс
від
163,58
грн
в 312 аптеках
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Орнізол®
Розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл в пачці №1
Корпорація Артеріум
від
168,67
грн
в 305 аптеках
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Метронідазол-Здоров'я
Таблетки 250 мг блістер №20
Корпорація Здоров'я
від
45,95
грн
в 302 аптеках
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Орнідазол
Розчин для інфузій 0,5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
від
182,94
грн
в 289 аптеках
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Орністил
Розчин для інфузій 500 мг/100 мл контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар
від
185,91
грн
в 287 аптеках
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Ефлоран
Таблетки 400 мг флакон №10
КРКА
від
142,30
грн
в 283 аптеках
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Метронідазол
Розчин для інфузій 0,5 % контейнер 100 мл №1
від
45,40
грн
в 264 аптеках
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Метронідазол
Розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка скляна 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
48,00
грн
в 256 аптеках
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Метресса
Розчин для інфузій 0,5 % контейнер 100 мл №1
Ананта Медікеар
від
63,63
грн
в 161 аптеці
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Метрогіл®
Розчин для інфузій 500 мг флакон 100 мл №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
45,62
грн
в 148 аптеках
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Метронідазол-Новофарм
Розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Новофарм-Біосинтез
від
34,53
грн
в 128 аптеках
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Орнігіл®
Розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Юрія-Фарм
від
168,51
грн
в 105 аптеках
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Орнідазол-Новофарм
Розчин для інфузій 5 мг/мл пляшка 100 мл в пачці №1
Новофарм-Біосинтез
від
193,70
грн
в 17 аптеках
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Метронідазол
Розчин для інфузій 0,5 % пляшка 100 мл №1
Інфузія
від
50,22
грн
в 11 аптеках
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Ефлоран
Розчин для інфузій 500 мг/100 мл флакон 100 мл №1
КРКА
від
158,11
грн
в 6 аптеках інших міст
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Pfizer Inc.
Rowtech
SUN
Scan Biotech
Інфузія
Ананта Медікеар
Ананта Медікеар Лімітед
Ахлкон Парентералз
Дарниця ФФ
Здоровье
КРКА
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лубнифарм
Новофарм-Біосинтез
Польфарма
Санофи-Авентис Украина
Тева Украина
Фармасайнс
Фарматрейд
Фитофарм
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
Юрія-Фарм
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