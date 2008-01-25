Всі аптеки України
Новини медицини та фармаціїСиндром Дауна: чи можливий вплив на внутрішньоутробний розвиток нервової системи?

Синдром Дауна: чи можливий вплив на внутрішньоутробний розвиток нервової системи?

Опубліковано  25.07.2022

Дослідники зі Школи фармації та фармацевтичних наук Скаггса Університету Колорадо (University of Colorado Skaggs School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences) провели дослідження розвитку нервової системи на ранніх етапах. Головною метою було визначення ролі окислювального стресу в розвитку та диференціації клітин з трисомією за хромосомою 21.

Синдром Дауна відзначають у 1 із 700 дітей, народжених у США, його діагностують за наявністю генетичної аномалії — збільшення кількості 21-ї хромосоми (трисомія 21).

Синдром Дауна проявляється аномаліями розвитку, неврологічними та інтелектуальними порушеннями та підвищеним ризиком розвитку хронічних захворювань (у тому числі серцево-судинної системи). В осіб із синдромом Дауна спостерігається когнітивний дефіцит різного ступеня та в подальшому розвиток хвороби Альцгеймера з раннім початком. Як в епідеміологічних дослідженнях, так і в дослідженнях in vitro виявляють підвищений рівень маркерів системного оксидативного стресу при синдромі Дауна.

Дослідження провели під керівництвом доцента Джеймса Роеда (James Roede), доктора філософії.

У дослідженні застосовували індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (ІПСК), клітини, отримані від людини, та генетично модифіковані. ІПСК можуть диференціюватися в усі типи дорослих клітин. Дослідники припустили, що оксидативний стрес може призвести до порушення регулювання диференціювання нейронів.

Було досліджено чотири стадії диференціації ІПСК: стадія стовбурових клітин, проміжна стадія між стовбуровими клітинами та нейральними попередниками, проміжна стадія між незрілими та зрілими нейральними попередниками та стадія утворення зрілих нейральних попередників. Надалі нервові клітини диференціюються або в нейрони, або в гліальні клітини.

Д. Родене пояснив, що при порівнянні співвідношення кількості нейронів та гліальних клітин в осіб з синдромом Дауна та осіб без генетичної патології відмічено, що при синдромі Дауна кількість гліальних клітин більша, а нейронів — менша порівняно з особами без генетичної патології. У ході спостереження було виявлено, що в умовах оксидативного стресу клітини-попередники переважно диференціюються у гліальні клітини, а не в нейрони.

Кендра Праттон (Kendra Prutton), один із співавторів дослідження, підкреслила, що виявлені дані потенційно дозволять розробити методи корекції високого рівня оксидативного стресу у плода з трисомією 21 і таким чином сприяти нормальній диференціації нейронів.

Результати дослідження опубліковано в журналі «Free Radical Biology and Medicine».

За матеріалами www.medicalxpress.com

Опубліковано  25.07.2022

Новини медицини

Всі новини
Алопеція, або Чому випадає волосся?

Алопеція, або Чому випадає волосся?

01.05.2024

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

Рання діагностика когнітивних порушень та деменції. Фармакотерапія деменції

01.05.2024

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

Знижений артеріальний тиск. Чим небезпечна артеріальна гіпотензія?

30.04.2024

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

Фармакотерапевтичний підхід до лікування ГРЗ, формування домашньої аптечки

30.04.2024

Що слід знати про розсіяний склероз?

Що слід знати про розсіяний склероз?

29.04.2024

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

Цукровий діабет: що потрібно знати про хворобу?

29.04.2024

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

Що потрібно знати про алергію на амброзію: симптоми та тактика лікування

29.04.2024

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

Мігрень з аурою та без: лікування та профілактика нападів, нові напрямки терапії

29.04.2024

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

Лайм-бореліоз (хвороба Лайма, кліщовий бореліоз). Стадії захворювання. Діагностика та лікування

26.04.2024

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

Алергічний риніт: напрями терапії та профілактичні заходи

25.04.2024

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

Чим небезпечний інфаркт міокарда?

24.04.2024

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

Ліпома. Чим небезпечний підшкірний жировик?

24.04.2024

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

Глосалгія, глосодинія, або синдром пекучості порожнини рота

24.04.2024

Судоми в ногах — невже назавжди?

Судоми в ногах — невже назавжди?

23.04.2024

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

Сучасні підходи до діагностики та ерадикаційної фармакотерапії Helicobacter pylori

22.04.2024

Всі новини