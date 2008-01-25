Що слід знати про колоноскопію?

Колоноскопія: що це?

Колоноскопія — це обстеження, що використовується для виявлення змін, таких як набряк, подразнення, ерозії або виразки слизової оболонки, поліпи або рак товстої та прямої кишки.

Як відбувається колоноскопія кишечнику?

Під час колоноскопії через задній прохід у пряму кишку вводиться довга гнучка трубка (колоноскоп). Крихітна відеокамера на кінчику трубки дозволяє лікарю бачити внутрішню частину всієї товстої кишки.

Зазвичай під час процедури пацієнт носить тільки халат. Найчастіше проводиться внутрішньовенна седація чи анестезія.

Для проведення обстеження кишечнику пацієнт займає положення лежачи на боці на столі (кушетці) для огляду, зазвичай з колінами, підтягнутими до грудей.

Оптика, довжина якої достатня, щоб охопити всю довжину товстої кишки, містить відеокамеру, зображення якої надходить на монітор, лампу і трубку (канал), яка дозволяє лікарю закачувати повітря, вуглекислий газ або воду в товсту кишку. Повітря або вуглекислий газ розширюють товсту кишку, що забезпечує кращий огляд слизової оболонки товстої кишки.

У разі потреби поліпи або інші типи аномальних тканин можна видалити через ендоскопи під час проведення колоноскопії. Зразки тканин (біопсія) можуть бути взяті під час виконання цієї процедури.

Колоноскопія: показання

Кому призначають колоноскопію?

Ця процедура може бути рекомендована за наявності різних симптомів та ознак. За яких симптомів потрібно робити колоноскопію? Наприклад, у разі наявності тривалого стійкого болю в животі, ректальної кровотечі, хронічної діареї та інших проблем з кишечником.

Скринінг раку товстої кишки. Як часто потрібно робити колоноскопію для скринінгу раку товстої кишки? Якщо ви у віці 45 років і старше і ви схильні до середнього ризику раку товстої кишки (у вас немає інших факторів ризику цієї онкопатології, крім віку), ваш лікар може порекомендувати виконання колоноскопії кожні 10 років. Якщо у вас є інші фактори ризику (наприклад сімейний анамнез), ваш лікар може порадити пройти обстеження раніше. Колоноскопія — один із небагатьох варіантів скринінгу новоутворення товстої кишки. Поговоріть зі своїм лікарем про найкращі варіанти для вас.

Поліпи товстого кишечнику — якщо у вас уже були виявлені поліпи раніше, ваш лікар може порекомендувати проведення повторної колоноскопії для пошуку та видалення додаткових поліпів. Це робиться для зниження ризику розвитку пухлини товстої кишки.

Іноді колоноскопію проводять з лікувальною метою, наприклад, для встановлення стента або видалення предмета з товстої кишки.

Які захворювання можуть допомогти виявити колоноскопію?

Поліпи, рак товстої кишки.

Звуження (стеноз) товстої кишки.

Виразкові ураження (хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт).

Дивертикул товстої кишки.

Кровотеча.

Неспецифічні запальні процеси.

Колоноскопія — безпечна процедура. Рідко можливий розвиток ускладнень, таких як:

реакція на препарати, які застосовують під час обстеження або медикаментозного сну;

кровотеча з місця, де було взято зразок тканини (біопсія) або видалено поліп або іншу аномальну тканину;

розрив стінки товстої чи прямої кишки (перфорація).

Колоноскопія: підготовка

Перед колоноскопією вам необхідно очистити (опорожнити) товсту кишку. Будь-які залишки калу в товстій кишці можуть ускладнити хороший огляд товстої та прямої кишок під час обстеження. Так, для підготовки до колоноскопії можуть бути надані такі рекомендації:

дотримуйтеся спеціальної дієти за 2–3 дні перед виконанням дослідження. Так, рекомендується виключити харчові продукти, багаті на клітковину (сирі овочі, фрукти, чорний хліб). За день до дослідження зазвичай не рекомендується їсти тверду їжу. З напоїв рекомендується обмежитися прозорими рідинами — простою водою, чаєм та кавою без молока та вершків, бульйоном. Уникайте вживання червоних напоїв (газованих, вина тощо), які під час колоноскопії можна прийняти за кров. Зазвичай рекомендується нічого не їсти і не пити після опівночі напередодні дослідження.

Прийміть проносне. Зазвичай рекомендується приймати рецептурне проносне, наприклад, макрогол. У більшості випадків рекомендується застосувати проносне ввечері напередодні колоноскопії та вранці в день проведення процедури.

Скоригуйте прийом лікарських засобів. Повідомте свого лікаря про те, які препарати ви приймаєте. Особливо важливо попередити лікаря, якщо ви приймаєте ацетилсаліцилову кислоту/клопідогрель або інші препарати, що розріджують кров, наприклад, варфарин, нові оральні антикоагулянти, такі як дабігатран, апіксабан, едоксабан або ривароксабан. Можливо, вам доведеться скоригувати дозу або тимчасово припинити прийом.

Як глибоко виконується колоноскопія?

Колоноскоп вводиться на усю довжину товстої кишки.

Колоноскопія: боляче чи ні?

При переміщенні ендоскопа або подачі повітря ви можете відчути спазми кишечнику та шлунка або позиви до дефекації.

Після процедури не сідайте за кермо, не приймайте важливих рішень і не повертайтеся на роботу до кінця дня, оскільки дія седативного препарату може тривати до доби.

Ви можете відчути здуття живота або виділення газів протягом кількох годин після обстеження, поки ви видаляєте повітря з товстої кишки. Прогулянка може допомогти зменшити вираженість дискомфорту.

Ви також можете помітити невелику кількість крові після першого випорожнення після обстеження. Зазвичай це не привід для занепокоєння. Проконсультуйтеся з лікарем, якщо у вас продовжує виділятися кров або її згустки або якщо у вас наявний постійний біль у животі або підвищилася температура тіла.

Як довго триває колоноскопія кишечнику?

Колоноскопія зазвичай займає 30–60 хв.

Колоноскопія: протипоказання

Виражені порушення загального стану, наприклад, тяжка форма дегідратації, декомпенсація серцевої недостатності/гостра серцева недостатність;

асцит;

тяжка бронхіальна астма;

гострий ентероколіт та ін.

Ваш лікар може порекомендувати вам пройти ще одну колоноскопію:

через 10 років, якщо у вас середній ризик раку товстої кишки і у вас немає інших факторів ризику цієї патології, крім віку, або якщо у вас виявлені доброякісні поліпи.

Через 1–7 років залежно від багатьох факторів: кількості, розміру та типу видалених поліпів; якщо у вас в анамнезі були поліпи за попередніх процедур колоноскопії; якщо у вас є певні генетичні синдроми; або якщо у вас є сімейний анамнез пухлини товстої кишки.

Якщо в товстій кишці залишився залишковий кал, який перешкодив провести повне обстеження товстої кишки, лікар може порадити повторне проведення колоноскопії. Коли — буде залежати від кількості калу і того, яку частину товстої кишки можна було побачити. Ваш лікар може порекомендувати іншу підготовку кишечнику, щоб гарантувати його повне спорожнення перед наступною колоноскопією.

Більшість поліпів, що виявляються в процесі виконання колоноскопії, не є раковими, але деякі можуть бути передраковими. Поліпи, видалені під час колоноскопії, відправляються до лабораторії для аналізу, щоб визначити, чи є вони раковими, передраковими чи нераковими.

Залежно від розміру та кількості поліпів вам, можливо, доведеться дотримуватися суворішого графіка контролю та проходження колоноскопії в майбутньому.

Віртуальна колоноскопія — це дослідження кишечнику за допомогою комп’ютерної томографії. Цей метод має низку недоліків, наприклад таких, як:

променеве навантаження;

неможливість виявити запальні процеси в товстому кишечнику;

гіподіагностика незначних новоутворень.

Чим відрізняється звичайна колоноскопія від віртуальної? При віртуальній колоноскопії пацієнту не вводять колоноскоп у кишечник, це рентгенівське дослідження, а звичайна колоноскопія — ендоскопічне.