Тахікардія: симптом захворювання чи варіант норми?
Що таке тахікардія?
Тахікардія — це медичний термін, що означає наявність частоти серцевих скорочень >100 уд./хв.
Прискорене серцебиття не завжди є патологією або ознакою захворювання. Наприклад, частота серцевих скорочень зазвичай підвищується під час фізичних вправ або у відповідь на стрес.
Які причини тахікардії?
Синусова тахікардія є звичайним підвищенням частоти серцевих скорочень, часто викликаним фізичним навантаженням або стресом. При цьому зберігається нормальний ритм серця та його джерелом є синусовий вузол.
Інші фактори, які можуть призвести до тахікардії:
- підвищена температура тіла;
- надмірне вживання алкоголю;
- надмірне вживання кофеїну;
- підвищений чи знижений артеріальний тиск;
- електролітні порушення;
- застосування деяких препаратів;
- гіпертиреоз;
- анемія;
- куріння чи вживання нікотину іншим способом;
- вживання незаконних стимуляторів, таких як кокаїн або метамфетамін;
- гостре серцево-судинне захворювання.
Тахікардія може не викликати будь-яких симптомів чи ускладнень.
Водночас прискорене серцебиття може бути симптомом різних порушень ритму серця — тахіаритмій.
Інші види тахікардії/тахіаритмій групуються залежно від відділу провідної системи серця та причини, що зумовлює прискорене серцебиття.
Так, тахікардія може бути симптомом:
- миготливої аритмії — фібриляції передсердь;
- тріпотіння передсердь;
- шлуночкової тахікардії;
- суправентрикулярної тахікардії;
- фібриляції та тріпотіння шлуночків.
Чинники ризику розвитку серцевих тахіаритмій:
- літній та старечий вік;
- наявність у сімейному анамнезі порушень серцевого ритму;
- підвищений артеріальний тиск.
У деяких осіб із тахікардією симптоми відсутні. Прискорене серцебиття може бути виявлено при фізичному огляді або виконанні електрокардіографії, які проводяться з іншої причини.
Підвищене серцебиття може бути незмінним або можуть відмічатися напади тахікардії.
До ознак тахікардії належать:
- відчуття прискореного серцебиття;
- відчуття посиленого серцебиття;
- прискорений пульс;
- біль у грудях;
- непритомність, переднепритомний стан;
- прискорений пульс;
- запаморочення;
- зниження артеріального тиску;
- задишка;
- загальна слабкість.
Що робити при тахікардії?
Якщо ви відчуваєте прискорене серцебиття, запишіться на медичний огляд, щоб уникнути серйозних наслідків розвитку тахікардії.
Негайно зверніться по медичну допомогу, якщо у вас є:
- біль чи дискомфорт у грудях;
- задишка;
- загальна слабкість;
- запаморочення чи нудота;
- непритомність або переднепритомний стан.
Чим небезпечна тахікардія?
Синусова тахікардія зазвичай не призводить до розвитку ускладнень.
Потенційні ускладнення тахіаритмій, що виявляються прискореним серцебиттям, можуть включати:
- тромбоемболічні ускладнення (серцевий напад чи інсульт);
- непритомність чи втрату свідомості;
- серцеву недостатність;
- раптову серцеву смерть (зазвичай при шлуночковій тахікардії або фібриляції шлуночків).
Профілактика тахікардії
Найкращий спосіб профілактики тахікардії — зберегти здоров’я серця. Проходьте регулярні медичні огляди. Якщо у вас виявлено захворювання серця, дотримуйтеся плану лікування. Приймайте всі лікарські засоби згідно з рекомендаціями лікаря.
Також рекомендується вести здоровий спосіб життя:
- дотримуйтеся раціону харчування з низьким вмістом солі та насичених жирів;
- займайтеся спортом не менше 30 хв на добу більшість днів тижня;
- підтримуйте здорову масу тіла;
- знизьте рівень стресу та керуйте ним;
- контролюйте підвищений артеріальний тиск, рівень холестерину та глюкози в плазмі крові при їх підвищенні;
- підтримуйте здоровий сон. Дорослій людині рекомендується спати 7–9 год на добу.
Лікар може рекомендувати пройти додаткове обстеження, що включає:
- електрокардіограму (ЕКГ);
- холтерівське (добове) моніторування ЕКГ;
- ехокардіографію;
- коронарну ангіографію;
- дослідження функції щитовидної залози;
- рентгенограму органів грудної клітки;
- магнітно-резонансну томографію (МРТ) серця;
- комп’ютерну томографію (КТ) серця;
- електрофізіологічне дослідження;
- стрес-тести. Фізичні вправи можуть провокувати чи збільшувати вираженість деяких видів тахікардії.
Як лікувати тахікардію?
При безсимптомному перебігу синусової тахікардії зазвичай у лікуванні немає потреби.
Терапія тахікардії залежить від її етіології.
- Вагусні маневри. Прості, але конкретні дії, такі як кашель, натужування, як при дефекації, або докладання пакета з льодом до обличчя можуть сприяти усуненню нападу тахікардії.
- Лікарські засоби: блокатори бета-адренорецепторів (бісопролол, метопролол, атенолол, небіволол, карведилол, пропранолол), івабрадин, дигоксин можна застосовувати для зниження частоти серцевих скорочень. Антиаритмічні препарати (аміодарон, соталол, етацизин, флекаїнід) приймають для лікування тахіаритмій.
- Електрична або медикаментозна кардіоверсія.
- Катетерна абляція.
- Імплантація кардіовертера-дефібрилятора, кардіостимулятора.
- Терапія основного захворювання (наприклад гіпертиреозу).
- Скасування лікарських засобів, що спричиняють тахікардію.
- Застосування препаратів, які мають седативну, протитривожну дію.
- Фітотерапія (екстракт валеріани, настоянка плодів глоду, трава собачої кропиви та ін.).
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