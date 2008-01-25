Тахікардія: симптом захворювання чи варіант норми?

Що таке тахікардія?

Тахікардія — це медичний термін, що означає наявність частоти серцевих скорочень >100 уд./хв.

Прискорене серцебиття не завжди є патологією або ознакою захворювання. Наприклад, частота серцевих скорочень зазвичай підвищується під час фізичних вправ або у відповідь на стрес.

Які причини тахікардії?

Синусова тахікардія є звичайним підвищенням частоти серцевих скорочень, часто викликаним фізичним навантаженням або стресом. При цьому зберігається нормальний ритм серця та його джерелом є синусовий вузол.

Інші фактори, які можуть призвести до тахікардії:

підвищена температура тіла;

надмірне вживання алкоголю;

надмірне вживання кофеїну;

підвищений чи знижений артеріальний тиск;

електролітні порушення;

застосування деяких препаратів;

гіпертиреоз;

анемія;

куріння чи вживання нікотину іншим способом;

вживання незаконних стимуляторів, таких як кокаїн або метамфетамін;

гостре серцево-судинне захворювання.

Тахікардія може не викликати будь-яких симптомів чи ускладнень.

Водночас прискорене серцебиття може бути симптомом різних порушень ритму серця — тахіаритмій.

Інші види тахікардії/тахіаритмій групуються залежно від відділу провідної системи серця та причини, що зумовлює прискорене серцебиття.

Так, тахікардія може бути симптомом:

миготливої аритмії — фібриляції передсердь;

тріпотіння передсердь;

шлуночкової тахікардії;

суправентрикулярної тахікардії;

фібриляції та тріпотіння шлуночків.

Чинники ризику розвитку серцевих тахіаритмій:

літній та старечий вік;

наявність у сімейному анамнезі порушень серцевого ритму;

підвищений артеріальний тиск.

У деяких осіб із тахікардією симптоми відсутні. Прискорене серцебиття може бути виявлено при фізичному огляді або виконанні електрокардіографії, які проводяться з іншої причини.

Підвищене серцебиття може бути незмінним або можуть відмічатися напади тахікардії.

До ознак тахікардії належать:

відчуття прискореного серцебиття;

відчуття посиленого серцебиття;

прискорений пульс;

біль у грудях;

непритомність, переднепритомний стан;

прискорений пульс;

запаморочення;

зниження артеріального тиску;

задишка;

загальна слабкість.

Що робити при тахікардії?

Якщо ви відчуваєте прискорене серцебиття, запишіться на медичний огляд, щоб уникнути серйозних наслідків розвитку тахікардії.

Негайно зверніться по медичну допомогу, якщо у вас є:

біль чи дискомфорт у грудях;

задишка;

загальна слабкість;

запаморочення чи нудота;

непритомність або переднепритомний стан.

Чим небезпечна тахікардія?

Синусова тахікардія зазвичай не призводить до розвитку ускладнень.

Потенційні ускладнення тахіаритмій, що виявляються прискореним серцебиттям, можуть включати:

тромбоемболічні ускладнення (серцевий напад чи інсульт);

непритомність чи втрату свідомості;

серцеву недостатність;

раптову серцеву смерть (зазвичай при шлуночковій тахікардії або фібриляції шлуночків).

Профілактика тахікардії

Найкращий спосіб профілактики тахікардії — зберегти здоров’я серця. Проходьте регулярні медичні огляди. Якщо у вас виявлено захворювання серця, дотримуйтеся плану лікування. Приймайте всі лікарські засоби згідно з рекомендаціями лікаря.

Також рекомендується вести здоровий спосіб життя:

дотримуйтеся раціону харчування з низьким вмістом солі та насичених жирів;

займайтеся спортом не менше 30 хв на добу більшість днів тижня;

підтримуйте здорову масу тіла;

знизьте рівень стресу та керуйте ним;

контролюйте підвищений артеріальний тиск, рівень холестерину та глюкози в плазмі крові при їх підвищенні;

підтримуйте здоровий сон. Дорослій людині рекомендується спати 7–9 год на добу.

Лікар може рекомендувати пройти додаткове обстеження, що включає:

електрокардіограму (ЕКГ);

холтерівське (добове) моніторування ЕКГ;

ехокардіографію;

коронарну ангіографію;

дослідження функції щитовидної залози;

рентгенограму органів грудної клітки;

магнітно-резонансну томографію (МРТ) серця;

комп’ютерну томографію (КТ) серця;

електрофізіологічне дослідження;

стрес-тести. Фізичні вправи можуть провокувати чи збільшувати вираженість деяких видів тахікардії.

Як лікувати тахікардію?

При безсимптомному перебігу синусової тахікардії зазвичай у лікуванні немає потреби.

Терапія тахікардії залежить від її етіології.