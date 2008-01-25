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Новини медицини та фармаціїДемодекоз. Чи можна уберегтися від підшкірного кліща?

Демодекоз. Чи можна уберегтися від підшкірного кліща?

Опубліковано  21.04.2024

Демодекоз — це поширене дерматологічне захворювання, що викликається паразитом — мікроскопічним кліщем (Demodex folliculorum і Demodex brevis). Цього кліща також називають «залізниця вугрова», «підшкірний кліщ».

Кліщ демодекс уражує протоки сальних та мейбомієвих залоз, а також гирла волосяних фолікулів, викликаючи розвиток вугрів, акне та себореї.

Який вигляд має підшкірний кліщ?

Кліщ демодекс — це мікроскопічний кліщ розміром 0,2–0,4 мм завдовжки.

Як виявляють демодекоз?

Лікар може припустити наявність демодекозу, виходячи з типових проявів.

Симптоми підшкірного кліща:

  • сверблячий висип;
  • акне (вугровий висип);
  • гіперемія (почервоніння) ураженої шкіри;
  • підвищення жирності шкіри;
  • себорея (лущення шкіри).

Що таке тест на демодекоз?

Для підтвердження клінічного діагнозу обов’язковим є лабораторне підтвердження. При підозрі на демодекоз проводять зіскрібок із ураженої ділянки шкіри, мікроскопію отриманого матеріалу з метою виявлення кліща та його яєць.

Види демодекозу

  • Демодекоз шкіри: демодекоз шкіри обличчя (найчастіше уражує повіки, зону носогубних складок і підборіддя, лоб, рідше — зовнішній слуховий прохід), демодекоз шкіри спини, грудей.
  • Демодекоз очей: демодекозний блефарит і блефарокон’юнктивіт.
  • Поєднані ураження.

Демодекоз може викликати випадіння вій.

Як передається підшкірний кліщ?

  • При тісному контакті з людиною із демодекозом;
  • при тісному контакті із хворою твариною;
  • через заражені предмети гігієни, постільну білизну та заражену косметику, зокрема ту, якою користувався пацієнт до проведення курсу лікування.

Важливо! Колонізація кліщем демодекс може відмічатися й у здорової людини. Розвиток демодекозу відбувається при порушенні бар’єрної функції шкіри, супутніх патологічних змінах шкіри, зниженні імунітету.

Кліщів демодекс рідко виявляють у дітей. Імовірно, це пов’язано із незрілістю сальних залоз. Імовірність колонізації шкіри кліщами демодекс підвищується із віком. Крім того, висока щільність колонізації виявляється у пацієнтів з ожирінням, підвищеним рівнем глюкози у плазмі крові, термінальною стадією хронічної ниркової недостатності та пацієнтів з імунодефіцитом. Крім того, збільшення кількості кліщів демодекс фіксувалося після неодноразового застосування на обличчі місцевих стероїдів.

Як вилікувати демодекоз назавжди?

При підозрі на демодекоз слід звернутися до дерматолога. Лікар проведе огляд та призначить зіскрібок на демодекоз.

Самолікування категорично протипоказане, косметологічні засоби можуть допомогти тимчасово замаскувати проблему, але захворювання прогресуватиме далі.

У терапії демодекозу застосовуються як місцеві, так і системні препарати. Лікування має проводитися під контролем дерматолога, оскільки місцеві акарицидні препарати можуть зумовлювати розвиток дерматиту. При офтальмодемодекозі показано консультацію окуліста.

Як лікувати демодекоз?

  • Метронідазол застосовують як місцево, так і системно. Він сприяє зниженню щільності заселення кліщів та пригніченню супутньої піогенної флори.
  • Бензилбензоат — акарицидний препарат, що застосовують у формі емульсії.
  • Івермектин — застосовують місцево, чинить акарицидну та протизапальну дію.
  • Перметрин – зумовлює акарицидний ефект та сприяє зменшенню вираженості еритеми.
  • Азелаїнова кислота чинить антимікробну дію та сприяє зменшенню вираженості гіперкератозу при акне, асоційованому з демодекозом.
  • Препарати сірки.
  • Ліки, що містять олію чайного дерева.
  • Сльозозамінні препарати при сухості очей, пов’язаній з офтальмодемодекозом.
  • Антибіотики застосовують для ерадикації патогенних бактерій при акне, розацеа, офтальмодемодекозі.
  • Хірургічне втручання може бути рекомендоване при рецидивному халязіоні (ячмені), пов’язаному з офтальмодемодекозом.

Також лікар дасть рекомендації щодо:

  • немедикаментозного лікування супутніх захворювань;
  • консультації суміжних фахівців (імунолога, гастроентеролога та ін.);
  • вітамінотерапії;
  • загартовування;
  • модифікації способу життя;
  • догляду за шкірою;
  • дотримання гігієни.

Одночасно з терапією демодекозу необхідно провести дезінсекцію нижньої та постільної білизни, щоб уникнути повторного зараження. Також слід змінити косметичні засоби, оскільки вони можуть бути заражені кліщем і через косметику можливе повторне зараження.

Опубліковано  21.04.2024

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