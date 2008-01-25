Що таке набряк Квінке та як його лікувати?

Набряк Квінке — це гостра алергічна реакція, пов’язана з підвищеним ризиком летального наслідку. Інша назва цієї патології — ангіоневротичний набряк. При набряку Квінке характерний набряк, що уражує обличчя, губи, шию і кінцівки, ротову порожнину, горло і/або кишечник, сечостатеву систему, мошонку.

Набряк Квінке може розвиватися разом з кропив’янкою або окремо.

Набряк Квінке і кропив’янка мають загальні механізми розвитку та відрізняються лише глибиною набряку. При ангіоневротичному набряку уражуються глибші шари дерми.

Набряк Квінке: наслідки

Найбільш небезпечне ураження гортані, оскільки воно може призвести до утруднення дихання, задухи та летального наслідку.

При розвитку ангіоневротичного набряку кишечнику розвивається симптоматика, подібна до такої гострого живота, при ураженні сечового міхура можлива симптоматика гострого циститу або гостра затримка сечі.

Виділяють набутий (алергічний, неалергічний, ідіопатичний, лікарсько-індукований) та спадковий ангіоневротичний набряк.

З патогенетичної точки зору ангіоневротичний набряк класифікується як гістамін- та брадикінін-опосередковані ангіоневротичні набряки. Найчастіше відмічають гістамін-опосередкований ангіоневротичний набряк, пов’язаний з активацією опасистих клітин та базофілів.

Набряк Квінке: симптоми

Набряк обличчя, особливо навколо очей, щік чи губ, шиї, кінцівок, зони промежини;

характерна особливість набряку при цьому — при натисканні не залишається ямок;

незначно виражений біль з відчуттям тепла в уражених ділянках;

респіраторні симптоми (бронхоспазм);

шлунково-кишкові симптоми (біль у животі та блювання);

затримка сечі чи симптоми гострого циститу.

Набряк Квінке: через скільки хвилин після дії тригера він проявляється?

Симптоми зазвичай розвиваються протягом 60 хв після дії алергену.

Набряк Квінке: через що може розвинутися?

Продукти харчування, наприклад, молюски, риба, арахіс, деревні горіхи, соя, яйця та молоко.

Лікарські засоби (пеніциліни, ацетилсаліцилова кислота, ібупрофен, напроксен натрію та інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (АПФ)).

Алергени, що передаються повітряно-краплинним шляхом, наприклад, пилок, пиловий кліщ, пліснявий грибок.

Укуси комах.

Підвищений ризик розвитку набряку Квінке відмічається у осіб:

з раніше перенесеною кропив’янкою та/або набряком Квінке;

з раніше перенесеними іншими алергічними реакціями;

із сімейним анамнезом кропив’янки, ангіоневротичного набряку.

Лікарсько-індукований набряк Квінке найчастіше розвивається при застосуванні інгібіторів АПФ, нестероїдних протизапальних препаратів.

Спадковий ангіоневротичний набряк починає розвиватися у дітей або осіб молодого віку, ступінь тяжкості перебігу (тяжкість і частота розвитку) підвищується в період статевого дозрівання і проявляється епізодами набряку або болю в животі, що повторюються.

Набряк Квінке: що робити?

За найменшої підозри на набряк Квінке слід негайно звернутися по невідкладну медичну допомогу.

Лікування набряку Квінке може включати застосування:

антигістамінних препаратів ( левоцитиризину , фексофенадину , дезлоратадину , лоратадину );

, , , ); глюкокортикостероїдів ( преднізолону, дексаметазону );

); епінефріну. Якщо у пацієнта трапився серйозний ангіоневротичний набряк або епізоди ангіоневротичного набряку повторюються, незважаючи на терапію, пацієнту може бути рекомендовано носити пристрій для самостійного екстреного введення епінефрину.

У деяких випадках можливе застосування екаллантиду (інгібітора калікреїну) або ікатибанту (антагоніста рецепторів брадикініну).

При лікарсько-опосередкованому набряку Квінке показано негайне скасування провокуючого препарату, наприклад, інгібітора АПФ, і недопущення повторного призначення пацієнту будь-якої форми інгібітора АПФ у майбутньому.

Набряк Квінке є одним із диференційних діагнозів при раптовому розвитку дифузного ізольованого набряку.

Диференціюють набряк Квінке з низкою захворювань, зокрема гострим контактним дерматитом, лікарським висипом з еозинофілією, дерматоміозитом, синдромом верхньої порожнистої вени, гіпотиреозом, підшкірною емфіземою, кластерним головним болем, ідіопатичним набряком та ін.

Набряк Квінке: перша допомога

Можна застосовувати пероральні безрецептурні антигістамінні препарати.

Прикладіть холод — накрийте уражену ділянку намоченою в холодній воді тканиною або потріть кубиком льоду.

У разі розвитку набряку язика, губ, рота чи горла або якщо у вас спостерігається утруднення дихання, слід негайно звернутися по медичну допомогу.

Ангіоневротичний набряк: поради пацієнтам

Уникайте тригерів. Це можуть бути продукти харчування, лікарські засоби, пилок, лупа свійських тварин, латекс та укуси комах. Якщо ви вважаєте, що набряк Квінке викликаний якимось препаратом, негайно припиніть його застосування і зверніться до свого лікаря.

Якщо пилок або контакт з тваринами в минулому викликали у вас кропив’янку, прийміть ванну або душ і змініть одяг, якщо ви зазнали впливу пилку або тварин.

Проконсультуйтеся з алергологом та дерматологом.

На що звернути увагу до консультації лікаря?