Прибирання снігу може призвести до серцевого нападу?
Американська асоціація серця (American Heart Association — ААС) попереджає: прибирання снігу та льоду може призвести до розвитку нападу стенокардії або інфаркту міокарда та раптової серцевої смерті як у осіб з раніше діагностованими серцево-судинними захворюваннями, так і тих, у кого раніше не було виявлено такої патології.
Баррі Франклін, професор внутрішньої медицини Медичної школи Вільяма Бомонта Оклендського університету в Ройал-Оук, штат Мічиган (Oakland University William Beaumont School of Medicine in Royal Oak, Michigan), акцентує увагу, що прибирання снігу і розколювання намерзлого льоду пов’язані зі значними фізичними навантаженнями. У поєднанні з впливом низьких температур це зумовлює підвищення артеріального тиску та спазм коронарних артерій. Ці патофізіологічні процеси можуть підвищувати ризик розвитку нападу стенокардії. Б. Франклін є провідним автором заяви ААС про ризик серцево-судинних подій, пов’язаний із фізичними навантаженнями.
Було проведено оцінку частоти серцевих скорочень (ЧСС) та систолічного артеріального тиску у чоловіків, які ведуть малорухливий спосіб життя, під час прибирання снігу. Було виявлено, що підвищення ЧСС та систолічного артеріального тиску дорівнюють і навіть перевищують граничні значення цих показників, рекомендовані при проведенні тредміл-тесту. Так, виявлено, що вже після 2 хв робіт зі збирання снігу ЧСС учасників перевищило верхню межу, що рекомендується при тестуваннях з аеробним фізичним навантаженням.
У численних дослідженнях виявили, що снігоприбиральні роботи призводять до значного підвищення ризику розвитку серцево-судинних подій під час та одразу після їх виконання. Снігоприбиральні заходи були включені як фактор ризику до оновленої наукової заяви ААС про ризик розвитку серцево-судинних подій, пов’язаних із фізичними навантаженнями, виданої у 2020 р.
Б. Франклін розповів, що у США щорічно спостерігаються сотні летальних випадків, що відбулися під час або одразу після прибирання снігу або льоду. Імовірність розвитку серцево-судинних подій особливо зростає в осіб з раніше діагностованими серцево-судинними захворюваннями та тих, у кого відзначають фактори ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Б. Франклін вважає, що людям, які ведуть малорухливий спосіб життя, особам з ожирінням, підвищеним рівнем холестерину в плазмі крові, підвищеним артеріальним тиском, а також особам, у яких діагностовано цукровий діабет, не слід займатися роботами з прибирання снігу. Уникати прибирання снігу слід і тим, хто раніше переніс інфаркт міокарда або інсульт, аортокоронарне шунтування або черезшкірне коронарне втручання.
Тим же, хто займається прибиранням льоду та снігу, Б. Франклін рекомендував робити короткі перерви в роботі, згрібати сніг лопатою убік, а не перекидати його, та звертати увагу на появу навіть незначного дискомфорту в ділянці серця, серцебиття, головного болю чи запаморочення. Він попереджає, що для здорової людини використання ручних снігоприбиральних машин може знизити навантаження на серцево-судинну систему. Але особам із захворюваннями серцево-судинної системи не слід прибирати сніг навіть за допомогою спеціальних пристроїв.
Якщо ж під час прибирання льоду та снігу виник біль або відчуття тиску в ділянці серця, запаморочення, прискорене серцебиття або відчуття перебоїв у роботі серця, слід негайно припинити роботу та відпочити. Якщо ж симптоми не минають або погіршуються навіть після припинення роботи, слід викликати швидку допомогу.
За матеріалами www.medicalxpress.com
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