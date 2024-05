Що таке токсикоз у вагітних?

У період вагітності, коли розвивається плодове яйце, у жінки виникають різні симптоми, які називають токсикозом, або гестозом. У 10–35% вагітних психосоціальний вплив нудоти та блювання під час вагітності призводить до розвитку післяпологової депресії, незалежно від наявності останньої до або під час вагітності (Bustos M. et al., 2017).

Згідно з результатами дослідження, блювання та нудота у вагітних у І триместр зумовлюють підвищений ризик ускладнень, таких як високий артеріальний тиск, прееклампсія, протеїнурія та сильний біль у ділянці таза (Matthews A. et al., 2015).

Причини виникнення токсикозу

Причина диспепсичних проявів під час виношування плода невідома. Існує теорія, що вони пов’язані з підвищенням концентрації хоріонічного гонадотропіну людини. Токсикоз виникає внаслідок порушень регуляції нейро-вегетативної, імунно-ендокринної систем та обміну речовин. За наявності плодового яйця в матці можливе подразнення деяких ділянок гіпоталамуса, стовбура головного мозку (зокрема блювотного центру) (Festin M. et al., 2014).

Клінічні прояви токсикозу

Токсикоз у період вагітності може виявлятися на ранніх термінах (I триместр). Для нього характерні диспепсичні розлади, порушення всіх видів обміну. Найчастіше токсикоз проявляється нудотою та блюванням, гіперсалівацією. Рідше можливі прояви дерматозу, тетанії вагітних, холестазу, гострої жирової дистрофії печінки, хореї вагітних, остеомаляції, артропатії — внаслідок гіперемезису (тяжкої нудоти та блювання під час вагітності) та пов’язаних із ним порушень. Якщо клінічні симптоми більш виражені у ІІ та ІІІ триместри, такі стани називають гестозами.

Коли з’являється нудота під час вагітності?

Більше 50% вагітних скаржаться на нудоту та блювання під час вагітності. Диспепсичні прояви починаються через 2–4 тиж після запліднення, досягають піку між 9-м та 16-м тижнями та зазвичай зникають до 22-го тижня. Для 10% вагітних характерний затяжний перебіг диспепсичних симптомів, що продовжуються до моменту пологів (Bustos M. et al., 2017). Нудота під час вагітності часто з’являється натще вранці і може тривати цілий день, найбільш виражена в І триместр вагітності. Причинами вечірнього токсикозу можуть бути стрес та перевтома. Вечірня нудота у вагітних може бути пов’язана із захворюваннями шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Нудота під час виношування плода зберігається протягом дня у 98% жінок.

У 1 з 200 вагітних можливий гіперемезис, який характеризується тривалою та тяжкою нудотою та блюванням, зневодненням та втратою маси тіла (сильний токсикоз у період вагітності) (Festin M., 2014). Якщо не лікувати пацієнток з гіперемезисом, можуть виникати метаболічний дисбаланс, дисфункція нирок та печінки, розвиток енцефалопатії Верніке (Американський коледж акушерів та гінекологів; The American College of Obstetricians and Gynecologists — ACOG, 2015).

Залежно від ступеня вираженості у вагітних виділяють блювання:

легкої тяжкості — блювання натще і протягом дня 3–5 разів на добу;

середньої тяжкості — блювання до 10 разів на добу незалежно від їди, гіперсалівація, зменшення маси тіла, ознаки зневоднення організму. Може підвищуватися частота серцевих скорочень, знижуватися артеріальний тиск;

тяжкої форми — сильна нудота в період вагітності, блювання до 20 разів на добу, підвищення температури тіла, частоти серцевих скорочень, гіподинамія, зменшення маси тіла, адинамія, жовтяничність склер та шкіри, зниження діурезу.

Діагностика токсикозу під час вагітності

Існує кілька шкал, які використовуються для вимірювання диспепсичних проявів у період вагітності:

Унікальна кількісна оцінка блювоти та нудоти вагітних (The Pregnancy-Unique Quantification of Emesis and Nausea — PUQE). За допомогою PUQE кількісно оцінюють ступінь тяжкості симптомів (нудота, блювання та поклик на блювання) протягом 24 год. Симптоми вимірюються за п’ятибальною шкалою Лайкерта. Можливий діапазон 3–15 — від відсутності симптомів до максимальної їх вираженості. Порогове значення становить 13 балів;

Індекс блювоти Родса (The Rhodes Index of Nausea, Vomiting and Retching — RINVR). RINVR кількісно оцінює ступінь тяжкості симптомів (нудота, блювання та позиви до блювання) протягом 48 год. Діапазон балів становить 8–40 (від мінімально до максимально виражених симптомів). Порогове значення — 33 бали;

Опитувальник McGill для визначення нудоти (The McGill Nausea Questionnaire) — за його допомогою оцінюють лише нудоту. Цей опитувальник включає набори вербальних, афективних та інших дескрипторів нудоти; індекс оцінки нудоти. Опитувальник McGill було розроблено для оцінки болю та нудоти у пацієнтів після хіміотерапії та схвалений до використання у дослідженнях нудоти та блювання під час вагітності;

анкета «Нудота та блювання під час вагітності» включає три питання: про нудоту, блювання і позиви до блювання. Можливий діапазон — 0–15 балів (Matthews A. et al., 2015).

Лікарю важливо враховувати, що під час вагітності можливі дисфункції ШКТ. Підвищений рівень прогестерону може призвести до порушення моторики ШКТ, що може спричинити виникнення нудоти, блювання та/або гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (Body C. et al., 2016).

Наприклад, блювання жовчю в період вагітності можливе при підвищеній кислотності шлунка. Іноді причина блювоти жовчю — дисфункція печінки, жовчовивідних протоків та підшлункової залози.

Інші патологічні причини нудоти та блювання у вагітних:

пептичні виразки;

холецистит;

гастроентерит;

апендицит;

гепатит;

пієлонефрит;

метаболічні та неврологічні розлади (Matthews A. et al., 2015).

Терапія при токсикозі під час вагітності

Як лікувати вагітних з токсикозом? Лікар після огляду пацієнтки та збору анамнезу може призначити медикаментозне лікування, а також має надати рекомендації на цей період.

Препарати при блюванні під час вагітності:

стимулятори перистальтики — метоклопрамід, домперидон;

вітаміни групи В — тіамін та піридоксин;

антигістамінні препарати — прометазин;

засоби, які застосовуються при вестибулярних порушеннях, — дименгідринат;

антагоністи серотонінових рецепторів — ондансетрон;

Також застосовують лікарську рослинну сировину: сухий екстракт імбиру, екстракт рідкий квітів ромашки, листя м’яти перцевої.

Протиблювотний та спазмолітичний механізм дії листя м’яти перцевої на ШКТ — інгібування серотонін-індукованих м’язових скорочень. Листя м’яти перцевої також діє як анестетик на стінку шлунка, послаблюючи прояви нудоти та блювання.

При легких симптомах нудоти в період вагітності такі препарати, як піридоксин і метоклопрамід більш ефективні, ніж плацебо.

Ондансетрон рекомендовано призначати при тяжкій блювоті вагітних (McParlin C. et al., 2016).

При токсикозі в період вагітності позбутися або зменшити вираженість диспепсичних проявів можуть допомогти наступі методи:

правильне харчування. Оскільки нудота часто виникає на голодний шлунок, рекомендується їсти часто і малими порціями. Віддавати перевагу молочним продуктам, овочам, рибі й відвареному м’ясу та обмежити вживання гострої, солоної, копченої та кислої їжі, газованих напоїв;

важливо дотримуватися питного режиму — вживати достатню кількість рідини (негазованої мінеральної води). Зменшити вираженість нудоти допоможе вживання свіжих гарбузового, грейпфрутового, апельсинового соків або журавлиного морсу;

прогулянки на свіжому повітрі;

уникнення стресових ситуацій;

повноцінний сон (щонайменше 8 год);

масаж точки P6 (або точки Neiguan) протягом 1 хв — 60–70 натискань. Точка P6 розташована на медіальній стороні передпліччя (на 5 см вгору від долонної складки зап’ястя);

акупунктура;

релаксація;

гіпнотерапія;

психологічні та поведінкові втручання/модифікації (Matthews A. et al., 2015).

З метою сприяння поліпшенню травлення та зменшенню вираженості нудоти під час вагітності лікар може рекомендувати дієтичну добавку Емегест, яка містить сухий екстракт імбиру — 150 мг і вітамін В 6 — 6 мг. Емегест є першим спеціалізованим продуктом на фармацевтичному ринку України, який містить сухий екстракт імбиру та піридоксин. Рекомендовано вживати по 1 капсулі Емегест на добу, запиваючи достатньою кількістю води, до їди (Компендіум).

Сухий екстракт імбиру, що міститься в кожній капсулі Емегест, допомагає прискорити спорожнення шлунка та стимулювати скорочення його антрального відділу. Це в основному пов’язано з наявністю гінгеролу (фенольна фітохімічна сполука, що міститься в імбирі) та його властивостями щодо холінергічних М-рецепторів та серотонінергічних 5-НТ-рецепторів (Giacosa A. et al., 2015). Відповідно до результатів дослідження, сухий екстракт імбиру може сприяти зменшенню диспепсичних проявів під час виношування плода порівняно з плацебо. У I триместр сухий екстракт імбиру може допомогти зменшити вираженість нудоти та блювання приблизно на 4 бали за 40-бальною шкалою у 1 з 3 жінок протягом 6 днів (Festin M., 2014).

Згідно з результатами іншого дослідження, сухий екстракт імбиру та вітамін В 6 сприяють зниженню показників за шкалами PUQE та RINVR (Sharifzadeh F. et al., 2018).

Вітамін В 6 , що міститься в дієтичній добавці Емегест, відіграє важливу роль у багатьох метаболічних процесах в організмі людини, включаючи розвиток та функціонування нервової системи. Вживання вітаміну B 6 під час виношування плода сприяє зменшенню вираженості диспепсичних проявів. Додаткова властивість піридоксину під час вагітності полягає в тому, що він допомагає знизити ризик виникнення орофаціальних аномалій (незрощення губи та/або піднебіння) у плода. Рекомендована добова кількість вітаміну B 6 для жінок під час виношування плода становить 1,9 мг/добу порівняно з 1,3 мг/добу, рекомендованими для невагітних віком 19–50 років. Ця додаткова потреба в піридоксині ґрунтується на передбачуваному збільшенні маси тіла та метаболічних потреб матері, а також накопиченні його плодом та плацентою (Rehana A Salam et al., 2015).

Користь вживання дієтичної добавки Емегест

Екстракт кореня імбиру та вітамін В 6 , які містяться у дієтичній добавці, сприяють зменшенню вираженості диспепсичних проявів під час вагітності, особливо у І триместр. Компоненти продукту не мають тератогенних властивостей. При тяжкому перебігу токсикозу з вираженими симптомами максимально можна використовувати до 3 капсул на добу.

Капсули дієтичної добавки Емегест рекомендовано вживати до покращення загального стану. Перед використанням необхідно проконсультуватися з лікарем.