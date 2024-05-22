Емегест розроблений для покращення травлення та зменшення нудоти у жінок під час вагітності. Гормональні зміни, що відбуваються в жіночому організмі після зачаття, призводять до розвитку травної гіперчутливості, яка провокує нудоту разом із спазмами шлунка, навіть викликаючи блювоту. Ці симптоми зазвичай з’являються на початку вагітності, і, як правило, зникають, коли вагітність прогресує.

Емегест містить сухий екстракт імбиру, який сприяє нормалізації шлункової секреції, покращенню травлення та зменшенню нудоти. Вітамін В 6 бере участь у обмінних процесах, сприяє нормальному функціонуванні нервової системи. Приймає участь в утворенні еритроцитів. Сприяє нормалізації ліпідного обміну.