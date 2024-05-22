Емегест® (Emegest) (321296) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
Емегест інструкція із застосування
Характеристика
Емегест розроблений для покращення травлення та зменшення нудоти у жінок під час вагітності. Гормональні зміни, що відбуваються в жіночому організмі після зачаття, призводять до розвитку травної гіперчутливості, яка провокує нудоту разом із спазмами шлунка, навіть викликаючи блювоту. Ці симптоми зазвичай з’являються на початку вагітності, і, як правило, зникають, коли вагітність прогресує.
Емегест містить сухий екстракт імбиру, який сприяє нормалізації шлункової секреції, покращенню травлення та зменшенню нудоти. Вітамін В6 бере участь у обмінних процесах, сприяє нормальному функціонуванні нервової системи. Приймає участь в утворенні еритроцитів. Сприяє нормалізації ліпідного обміну.
Рекомендації з вживання
дієтична добавка до раціону харчування, яка може бути рекомендована як додаткове джерело вітаміну В6, сприяє покращенню травлення та зменшенню нудоти під час вагітності.
Рекомендовано вживати: дорослим по 1 капсулі на добу, запиваючи водою, до прийому їжі. Капсули не розжовувати.
Тривалість вживання: до покращення стану. Перед вживанням рекомендовано порадитись з лікарем.
Не є лікарським засобом. Без ГМО.
Протипоказання
індивідуальна чутливість до компонентів продукту.
Умови зберігання
зберігати в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці, за температури не вище 25 °С.