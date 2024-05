Чи може аргінін підвищити ефективність терапії у хворих на рак?

У нещодавньому рандомізованому клінічному дослідженні, проведеному дослідниками з Коледжу Уеїл Медікал Корнеллського університету (Weill Cornell Medicine), США, та Інституту раку Анхела Х. Роффо (Angel H. Roffo Cancer Institute) (громадський медичний центр у Буенос-Айресі) виявлено, що застосування аргініну підвищило ефективність променевої терапії у онкологічних хворих з метастазами в головний мозок.

Результати дослідження, що включило 63 пацієнти з метастазами первинного раку різних локалізацій (наприклад раку легені) у головний мозок, були опубліковані в медичному журналі «Science Advances». Пацієнти 1-ї групи перорально отримували препарат аргініну на додаток до променевої терапії, хворі 2-ї групи, відповідно, плацебо. Надалі в період спостереження (4 роки) було зафіксовано зменшення об’єму метастазів у головному мозку у 78% пацієнтів 1-ї групи та лише у 22% хворих 2-ї групи.

Спочатку метою дослідження була оцінка ефективності аргініну як «радіосенсибілізатора», що посилює ефекти променевої терапії. Однак отримані результати та механізм дії аргініну дозволяють припустити, що ця амінокислота може застосовуватися як протипухлинний лікарський засіб.

Старший автор дослідження доктор Леандро Черкієтті (Leandro Cerchietti), доцент медицини у відділенні гематології та медичної онкології в Інституті раку Анхеля Х. Роффо в Аргентині, вважає, що необхідні подальші дослідження застосування аргініну не тільки в поєднанні з променевою терапією, а й з хіміотерапією та імунотерапією. Дослідження проводилося разом з професором Альфредо Навіганте (Alfredo Navigante) з Інституту раку Анхеля Х. Роффо.

Аргінін, що також називається L-аргініном, — поширений і недорогий лікарський засіб. Він добре проникає через гематоенцефальний бар’єр, крім того, при застосуванні аргініну рідко розвиваються побічні ефекти.

Ідея застосування аргініну в терапії раку зумовлена тим, що в попередніх дослідженнях було визначено, що при багатьох видах раку пухлинні клітини виробляють більшу кількість ферментів, які називаються NO-синтазами, що синтезують оксид азоту (NO) з аргініну для підтримки власної життєдіяльності. Оксид азоту бере участь у регуляції безлічі процесів в організмі, включаючи кровотік у кровоносних судинах. Зниження вироблення NO — один з можливих способів пригнічення життєздатності пухлинних клітин — призводить до розвитку несприятливих побічних ефектів. Дослідники припустили, що підвищення вироблення NO шляхом додавання його попередника аргініну потенційно також має протипухлинну дію, оскільки пухлинним клітинам необхідний NO для зростання та підтримки життєвого циклу, але вони мають підтримувати його вироблення нижче певної межі.

«NO у надмірних кількостях можуть викликати оксидативний стрес і пошкодження клітини», — пояснила провідний автор дослідження доктор Росселла Марулло (Rossella Marullo), викладач у відділенні гематології та медичної онкології в Коледжі Уеїл Медікал Корнеллського університету. Вона додала, що перевантаження пухлини NO, яке відбувається до застосування променевої терапії, може послабити здатність пухлини відновлювати пошкодження ДНК, викликані променевою терапією. Цей ефект оксиду азоту було підтверджено у доклінічних дослідженнях на мишах.

У клінічних дослідженнях пацієнти за 1 год до променевої терапії отримували високі дози аргініну або плацебо у вигляді суспензії перорально. Через 6 міс після курсу променевої терапії у 82% пацієнтів 1-ї групи спостерігалося зменшення вираженості неврологічних симптомів або, принаймні, відсутність наростання їх інтенсивності (неврологічних симптомів), порівняно з 20% у групі плацебо (2-га група). Більшість смертей в 1-й групі були пов’язані з поширенням метастазів на інші органи. При цьому у частини пацієнтів відзначалося зменшення розмірів метастазів у головному мозку і навіть повний їх регрес.

За словами доктора Л. Черкієтті, дані цього та попередніх досліджень підтверджують, що аргінін може не тільки безпосередньо перешкоджати розвитку пухлинних клітин, а й підвищувати активність протипухлинних імунних клітин.

Учені планують проведення подальших досліджень ефективності аргініну в терапії раку. Л. Черкієтті, який також є співробітником Онкологічного центру Сандри та Едварда Мейєрів (Sandra and Edward Meyer Cancer Center) у Коледжі Уеїл Медікал Корнеллського університету, пояснив, що аргінін потенційно може бути ефективним у терапії пацієнтів з будь-якими пухлинами, які надекспресують NO-синтази. Він попередив, що необхідні подальші дослідження, і хворі повинні проконсультуватися зі своїм лікарем щодо застосування будь-яких додаткових препаратів поза клінічними дослідженнями. У цьому випробуванні застосовувалися високі дози аргініну, які необхідно призначати тільки в медичному закладі.

За матеріалами www.medicalxpress.com