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Медичні вироби
13
Інші вироби для лікування
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Розчини для внутрішньосуглобового/навколосуглобового введення
Рідини
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Гіалвін Гіалуронат натрію для внутрішньосуглобового застосування
Розчин для ін'єкцій 80 мг шприц 4 мл №1
Фарма Лабс
від
10259,90
грн
в 2307 аптеках інших міст
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ВІЗІЛОТОН ЗАСІБ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ
10 мл №1
Фармак
від
137,24
грн
в 970 аптеках
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Хьюмер Гігієна носа - 100% морська вода - спрей назальний - для немовлят і дітей
Спрей назальний балон 150 мл №1
Дельта Медікел
від
329,04
грн
в 938 аптеках
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ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС
Спрей 15 мл №1
Дельта Медікел
від
171,55
грн
в 937 аптеках
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ВІАЛЬ® СЛЬОЗА
Краплі флакон поліетиленовий 10 мл №1
Фармак
від
232,51
грн
в 935 аптеках
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Хьюмер Монодоза
Краплі назальні, розчин флакон 5 мл №18
Дельта Медікел
від
331,20
грн
в 933 аптеках
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ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР ГОРЛО
Спрей 30 мл №1
Дельта Медікел
від
151,89
грн
в 918 аптеках
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Хьюмер Гігієна носа - 100% морська вода - спрей назальний - для дорослих
Спрей назальний балон 150 мл №1
Дельта Медікел
від
351,87
грн
в 915 аптеках
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СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ "ПШИК" 0,9% ДЛЯ ДІТЕЙ
Спрей 0,9 % флакон 100 мл №1
Фармак
від
265,40
грн
в 912 аптеках
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АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ
Краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
87,82
грн
в 910 аптеках
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ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ
Рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Дельта Медікел
від
152,98
грн
в 910 аптеках
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ФІОРДА СПРЕЙ
30 мл №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
206,96
грн
в 906 аптеках
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Хьюмер Закладений Ніс - Гіпертонічний - 100% морська вода - спрей назальний
Спрей назальний балон 50 мл №1
Дельта Медікел
від
242,58
грн
в 902 аптеках
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АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
131,49
грн
в 898 аптеках
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АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний флакон 30 мл з дозуючим пристроєм №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
189,16
грн
в 894 аптеках
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Теалоз® Дуо розчин офтальмологічний
Флакон 10 мл стерильн. №1
Лаборатуар Теа
від
446,53
грн
в 894 аптеках
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ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС СТРОНГ
Спрей 15 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від
159,60
грн
в 889 аптеках
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Оптінол
Краплі очні 0,21 % флакон 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
260,15
грн
в 880 аптеках
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СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ "ПШИК" 2,1% ГІПЕРТОНІЧНИЙ
Спрей 2,1 % флакон 100 мл №1
Фармак
від
278,74
грн
в 867 аптеках
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А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН
Розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
від
335,30
грн
в 859 аптеках
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Форма випуску
6 см х 10 см
65/17/35
65/21/32
65/21/32 мм
65/21/35
65/25/32
65/25/35
70/21/32
70/21/35 мм
Bells-Heals
FB 21
FB 35
FM 90
Fr 21
MG 135
MG 149
MG 153
MG 155
MG 17
MG 320
MG 70
OМ-104
OМ-513
hyal hyper
hyal iso
Актив
БМП-20
БМП-20, БМП-35, БМП-70
БМП-35
БМП-70
Економ
МБФИ.433353.000
ОМ-526
Спутник
Спутник плюс
Сфера здоров'я
Устілки плюс (з капцями)
Шанс
аер.
аер. назал.
ароматизований
валик великий
валик великий-М
валик лицевий
валик лицевий-М
валик універсальний
валик універсальний-М
велика
гель
глобули вагінальні
гірч.-пакет
д/чутл. шкіри
д/шийн. масажу
дитячий
дитячі
дует
з льоном
квадро
килимок
килимок великий
крап.
крап. вуш.
крап. назал.
крап. назал., р-н
крап. оч.
краплинка
м'ячик голчастий, 4 Ag
масажні
маска для волосся
мах 7
на тканині
набір
набір масажний
народний
песарії
пляшка з назал.переход.кришкой
поліком
пор. д/пр. р-ну д/полоскання
порошковий спрей (аерозоль)
пояс Малюк
пояс універсальний
р-н
р-н д/нігтів
р-н д/ротов. порожн.
р-н д/ін.
р-н д/інг.
р-н ректальн.
р-н стерил.
р-н ушн.
рецепт №1
рецепт №2
розмір 0
розмір 1
розмір 2
розмір 3
розмір 4
розмір 5
розч. д/парентерал. застос.
ромашка-М
рідина
сироватка д/нігтів
сироп
спрей
спрей вушний
спрей д/горла
спрей д/горла та ротов порожн.
спрей д/носу
спрей д/носу, р-н
спрей д/ротов. порожн.
спрей для волосся
спрей назал.
спрей назальний під тиском
спрей орал
спрей оромукозн.
стандартний
суміш
суп.
суп. вагінал.
суп. ректал.
сімейний
терапевтичні
тип 1
тип 2
тип 3
універсальний
універсальні
фараон
фараон-Л
фараон-М
іплікатор
№ 108
№ 121
№ 188
№ 56
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Дозування
0.1 %
0.2 %
0.4 %
0.5 %
0.9 %
0.21 %
1.5 %
2 %
2 г
2.1 %
9 мг/мл
40 мг/2 мл
40 мг/50 мл
80 мг
100 мл
800 мг
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Пакування
2.5 г
4.5 см
5 мл
10 г
10 мл
15 мл
20 мл
25 мл
30 мл
35 мл
40 мл
44 мм
45 мл
48 мм
50 мл
70 мл
75 мл
80 мл
100 мл
120 мл
125 г
125 мл
150 мг
150 мл
200 г
240 мл
250 мл
350 мл
500 мл
амп. 2 мл
амп. 5 мл
балон 50 мл
балон 100 мл
балон 125 мл
балон 150 мл
балончик 50 мл
блістер
контейнер 2 мл
контейнер 5 мл
контейнер 20 мл
контейнер однодоз. 2.5 мл
контейнер полімер. 4 мл
контейнер-крапельн. 10 мл
контурн. чарунк. уп.
мікроклізма 9 мл
набір
небули 2 мл
небули 2.5 мл
небули 5 мл
пакет
пакет 1 г
пакет 2 г
пакетик 6 г
пляшка 120 мл
пляшка 175 мл
саше 8 г
силік. трубка 250 мл
туба з пензликом
уп. п/п з картонним ярликом
фл.
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 20 мл
фл. 22 мл
фл. 30 мл
фл. 45 мл
фл. 50 мл
фл. 80 мл
фл. 100 мл
фл. 125 мл
фл. 140 мл
фл. 150 мл
фл. 240 мл
фл. 295 мл
фл. з дозатором 45 мл
фл. з крапельн. 10 мл
фл. з помпою 15 мл
фл. з помпою 30 мл
фл. з розпилювачем 15 мл
фл. з розпилювачем 30 мл
фл. з розпилювачем 50 мл
фл. з розпилювачем 100 мл
фл. з розпилювачем 125 мл
фл. п/е 10 мл
фл. полімер. 25 мл
фл. скляний 10 мл
фл. скляний 25 мл
фл.-крапельн. 2 мл
фл.-крапельн. 8 мл
фл.-крапельн. однораз. 5 мл
шприц
шприц 1 мл
шприц 3 мл
шприц 4 мл
шприц 50 мл
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50
63
100
144
210
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Виробник
Aicore Life Sciences B.V.
Alfakjn
Alpen Pharma AG
B. Braun
Beurer GmbH
Biocodex
Biodue S.p.A.
Bitop
Bosnalijek
Bruschettini
Cosmosol S.r.l.
D.M.G. Italia S.r.l.
Dan Pharm
Delta Medical Promotions AG
Eli Lilly
FRESCO INTERNATIONAL
Farma-Derma
Giellepi
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Global Pharma CM
Gofarm Ltd
Gruppo Farmaimpresa
Gruppo Farmaipresa
Haichang Contact Lens Co., Ltd.
IBSA Farmaceutici Italia
ICST Corporation
Inmunotek S.L.
Innovative Pharma Baltics
Italdevice S.r.l.
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Jiangsu Huida Medical Instruments
Jiangsu Suyun Medical Materials
KRKA d.d. Novo Mesto
Laboratoires URGO
Logus Pharma S.r.l.
Master Beauty & Healthcare
Medochemie Ltd
Moberg Pharma AB
Naturwaren
Novax Pharma
OROMED Sp.z o.o.
Organosyn Life Sciences
PK Peters Krizman
Perfect Care Distribution
Pharma Line S.r.l.
Pharmacosmetic-Diafarm
Pharmalink
Pharmaluce
Pharmaster
Phytopharm Klenka
Polpharma
S.I.M.S S.R.L.
Serrix
Sopharma
Spreewalder Arzneimittel
World Medicine
Xlear Inc.
ІЛАН ФАРМ
АК-Фарм
Агрофарм
Альберт-Київгума
Альпина Пласт
Альфапластик
Антон Хюбнер
Аптека Гаєвського
Артериум Лтд
Б. Браун
БІОЛІК ФАРМА
БЕЛЕМА ТРЕЙД
Байєрсдорф
Беркана +
Беркана Плюс
Біокодекс
ВАЛАРТИН ФАРМА
Висмут
Витамины
Віола
Вітаміни
Галичфарм
Георг Биосистемы
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВЬЯ
Диа Фарма Лимитед
Евролек
Евролек-Украина
Здравник
Исток-Плюс
Калина Медицинская Производственная Компания
Каммед
Киевгума
Киевский лейкопластырный завод Сарепта
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Корпорация Артериум
Красота и Здоровье
Красота та Здоров'я
Ксантис Фарма
Лаб. Жільбер
Лаборатуар Теа
Ларикс Фарм
Лекхім
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Ляпко
Мандриченко Сергій Віталійович
Мандрыченко Сергей Витальевич
Медицинский центр М.Т.К.
Металлопласт 2000-Плюс
Микрофарм
Митек
Мілі Хелскере Лімітед
Мітек
Научно-лечебный Фитоцентр Авицена
Новартіс Консьюмер Хелс СА
Новатор
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Оливин Фарм
Органосін Лайф Сайєнс
Орландо Лтд
Ортомед
ПП Дорофєєв
ПП Чарлі
Ромфарм Компані
С.И.И.Т. С.р.л.
СІНЕРДЖІА ФАРМ
Сарепта
Селком
Селіхов Сергій Володимирович
Симург
Синтез
Софарма
Сперко Украина
ТИСА-Киев
ТОВ "Універсальне агенство "Про-фарма"
Украинская фармацевтическая компания
Укрмедика
Укрмедіка
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Унімед Фарма
Фарма Лабс
Фармак
Фармаком
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Флорі Спрей
Флумед-Фарм
Хальса Фарма
Чарли
Чефаро Ірландія
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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