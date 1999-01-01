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Медичні вироби
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Інші вироби для лікування

Медичні вироби

13Інші вироби для лікування

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Гіалвін Гіалуронат натрію для внутрішньосуглобового застосування
Гіалвін Гіалуронат натрію для внутрішньосуглобового застосування
Розчин для ін'єкцій 80 мг шприц 4 мл №1
Фарма Лабс
від 10259,90 грн
в 2307 аптеках інших міст
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ВІЗІЛОТОН ЗАСІБ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ
ВІЗІЛОТОН ЗАСІБ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ
10 мл №1
Фармак
від 137,24 грн
в 970 аптеках
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Хьюмер Гігієна носа - 100% морська вода - спрей назальний - для немовлят і дітей
Хьюмер Гігієна носа - 100% морська вода - спрей назальний - для немовлят і дітей
Спрей назальний балон 150 мл №1
Дельта Медікел
від 329,04 грн
в 938 аптеках
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ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС
Спрей 15 мл №1
Дельта Медікел
від 171,55 грн
в 937 аптеках
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ВІАЛЬ® СЛЬОЗА
ВІАЛЬ® СЛЬОЗА
Краплі флакон поліетиленовий 10 мл №1
Фармак
від 232,51 грн
в 935 аптеках
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Хьюмер Монодоза
Хьюмер Монодоза
Краплі назальні, розчин флакон 5 мл №18
Дельта Медікел
від 331,20 грн
в 933 аптеках
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ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР ГОРЛО
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР ГОРЛО
Спрей 30 мл №1
Дельта Медікел
від 151,89 грн
в 918 аптеках
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Хьюмер Гігієна носа - 100% морська вода - спрей назальний - для дорослих
Хьюмер Гігієна носа - 100% морська вода - спрей назальний - для дорослих
Спрей назальний балон 150 мл №1
Дельта Медікел
від 351,87 грн
в 915 аптеках
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СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ "ПШИК" 0,9% ДЛЯ ДІТЕЙ
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ "ПШИК" 0,9% ДЛЯ ДІТЕЙ
Спрей 0,9 % флакон 100 мл №1
Фармак
від 265,40 грн
в 912 аптеках
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АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ
АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ
Краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 87,82 грн
в 910 аптеках
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ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ
ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ
Рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Дельта Медікел
від 152,98 грн
в 910 аптеках
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ФІОРДА СПРЕЙ
ФІОРДА СПРЕЙ
30 мл №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 206,96 грн
в 906 аптеках
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Хьюмер Закладений Ніс - Гіпертонічний - 100% морська вода - спрей назальний
Хьюмер Закладений Ніс - Гіпертонічний - 100% морська вода - спрей назальний
Спрей назальний балон 50 мл №1
Дельта Медікел
від 242,58 грн
в 902 аптеках
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АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 131,49 грн
в 898 аптеках
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АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний флакон 30 мл з дозуючим пристроєм №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 189,16 грн
в 894 аптеках
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Теалоз® Дуо розчин офтальмологічний
Теалоз® Дуо розчин офтальмологічний
Флакон 10 мл стерильн. №1
Лаборатуар Теа
від 446,53 грн
в 894 аптеках
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ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС СТРОНГ
ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС СТРОНГ
Спрей 15 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від 159,60 грн
в 889 аптеках
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Оптінол
Оптінол
Краплі очні 0,21 % флакон 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від 260,15 грн
в 880 аптеках
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СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ "ПШИК" 2,1% ГІПЕРТОНІЧНИЙ
СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ "ПШИК" 2,1% ГІПЕРТОНІЧНИЙ
Спрей 2,1 % флакон 100 мл №1
Фармак
від 278,74 грн
в 867 аптеках
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А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН
А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН
Розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
від 335,30 грн
в 859 аптеках
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