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Інші вироби для лікування
Рідини
Сольові розчини для промивання носа
Розчини для промивання, зрошування, лікування
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ВІЗІЛОТОН ЗАСІБ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНИЙ
10 мл №1
Фармак
від
137,24
грн
в 970 аптеках
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Хьюмер Гігієна носа - 100% морська вода - спрей назальний - для немовлят і дітей
Спрей назальний балон 150 мл №1
Дельта Медікел
від
329,04
грн
в 938 аптеках
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ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС
Спрей 15 мл №1
Дельта Медікел
від
171,55
грн
в 937 аптеках
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ВІАЛЬ® СЛЬОЗА
Краплі флакон поліетиленовий 10 мл №1
Фармак
від
232,51
грн
в 935 аптеках
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Хьюмер Монодоза
Краплі назальні, розчин флакон 5 мл №18
Дельта Медікел
від
331,20
грн
в 933 аптеках
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ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР ГОРЛО
Спрей 30 мл №1
Дельта Медікел
від
151,89
грн
в 918 аптеках
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Хьюмер Гігієна носа - 100% морська вода - спрей назальний - для дорослих
Спрей назальний балон 150 мл №1
Дельта Медікел
від
351,87
грн
в 915 аптеках
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СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ "ПШИК" 0,9% ДЛЯ ДІТЕЙ
Спрей 0,9 % флакон 100 мл №1
Фармак
від
265,40
грн
в 912 аптеках
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ДЕФЛЮ СІЛЬВЕР НІС КРАПЛІ
Рідина флакон з крапельницею 10 мл №1
Дельта Медікел
від
152,98
грн
в 910 аптеках
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АКВА МАРІС® КРАПЛІ НАЗАЛЬНІ
Краплі назальні 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
87,82
грн
в 910 аптеках
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ФІОРДА СПРЕЙ
30 мл №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
206,96
грн
в 906 аптеках
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Хьюмер Закладений Ніс - Гіпертонічний - 100% морська вода - спрей назальний
Спрей назальний балон 50 мл №1
Дельта Медікел
від
242,58
грн
в 902 аптеках
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АКВА МАРІС® СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний флакон 30 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
131,49
грн
в 898 аптеках
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АКВА МАРІС® ПЛЮС СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ
Спрей назальний флакон 30 мл з дозуючим пристроєм №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
189,16
грн
в 894 аптеках
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Теалоз® Дуо розчин офтальмологічний
Флакон 10 мл стерильн. №1
Лаборатуар Теа
від
446,53
грн
в 894 аптеках
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ДЕФЛЮ® СІЛЬВЕР НІС СТРОНГ
Спрей 15 мл №1
Дельта Медікел Промоушнз АГ
від
159,60
грн
в 889 аптеках
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Оптінол
Краплі очні 0,21 % флакон 10 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
від
260,15
грн
в 880 аптеках
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СПРЕЙ НАЗАЛЬНИЙ З МОРСЬКОЮ ВОДОЮ "ПШИК" 2,1% ГІПЕРТОНІЧНИЙ
Спрей 2,1 % флакон 100 мл №1
Фармак
від
278,74
грн
в 867 аптеках
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А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН
Розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл №5
Біокодекс
від
335,30
грн
в 859 аптеках
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СЕЗОРІН КУНЖУТНИЙ СПРЕЙ
Спрей назальний флакон 10 мл №1
Фармак
від
150,28
грн
в 843 аптеках
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Форма випуску
Fr 21
hyal hyper
hyal iso
аер.
аер. назал.
гель
крап.
крап. вуш.
крап. назал.
крап. назал., р-н
крап. оч.
маска для волосся
мах 7
набір
пляшка з назал.переход.кришкой
пор. д/пр. р-ну д/полоскання
порошковий спрей (аерозоль)
р-н
р-н д/нігтів
р-н д/ротов. порожн.
р-н д/інг.
р-н ректальн.
р-н стерил.
р-н ушн.
рецепт №1
рецепт №2
розч. д/парентерал. застос.
рідина
сироватка д/нігтів
сироп
спрей
спрей вушний
спрей д/горла
спрей д/горла та ротов порожн.
спрей д/носу
спрей д/носу, р-н
спрей д/ротов. порожн.
спрей для волосся
спрей назал.
спрей назальний під тиском
спрей орал
спрей оромукозн.
суміш
суп. вагінал.
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Дозування
0.1 %
0.2 %
0.4 %
0.5 %
0.9 %
0.21 %
1.5 %
2 %
2 г
2.1 %
9 мг/мл
40 мг/50 мл
100 мл
800 мг
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Пакування
5 мл
10 г
10 мл
15 мл
20 мл
25 мл
30 мл
35 мл
40 мл
45 мл
50 мл
70 мл
75 мл
80 мл
100 мл
120 мл
125 г
125 мл
150 мл
200 г
240 мл
250 мл
350 мл
500 мл
амп. 2 мл
амп. 5 мл
балон 50 мл
балон 100 мл
балон 125 мл
балон 150 мл
балончик 50 мл
контейнер 2 мл
контейнер 5 мл
контейнер 20 мл
контейнер однодоз. 2.5 мл
контейнер полімер. 4 мл
контейнер-крапельн. 10 мл
мікроклізма 9 мл
небули 2 мл
небули 2.5 мл
небули 5 мл
пакет
пакет 1 г
пакет 2 г
пакетик 6 г
пляшка 120 мл
пляшка 175 мл
саше 8 г
силік. трубка 250 мл
туба з пензликом
фл.
фл. 5 мл
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 20 мл
фл. 22 мл
фл. 30 мл
фл. 45 мл
фл. 50 мл
фл. 80 мл
фл. 100 мл
фл. 125 мл
фл. 140 мл
фл. 150 мл
фл. 240 мл
фл. 295 мл
фл. з дозатором 45 мл
фл. з крапельн. 10 мл
фл. з помпою 15 мл
фл. з помпою 30 мл
фл. з розпилювачем 15 мл
фл. з розпилювачем 30 мл
фл. з розпилювачем 50 мл
фл. з розпилювачем 100 мл
фл. з розпилювачем 125 мл
фл. п/е 10 мл
фл. полімер. 25 мл
фл. скляний 10 мл
фл. скляний 25 мл
фл.-крапельн. 2 мл
фл.-крапельн. 8 мл
фл.-крапельн. однораз. 5 мл
шприц 1 мл
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Виробник
Alpen Pharma AG
B. Braun
Biocodex
Biodue S.p.A.
Bitop
Bosnalijek
Bruschettini
Cosmosol S.r.l.
D.M.G. Italia S.r.l.
Delta Medical Promotions AG
Eli Lilly
Farma-Derma
Giellepi
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Global Pharma CM
Gofarm Ltd
Haichang Contact Lens Co., Ltd.
Inmunotek S.L.
Innovative Pharma Baltics
Italdevice S.r.l.
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
KRKA d.d. Novo Mesto
Laboratoires URGO
Master Beauty & Healthcare
Medochemie Ltd
Moberg Pharma AB
Naturwaren
Novax Pharma
Organosyn Life Sciences
PK Peters Krizman
Pharma Line S.r.l.
Pharmacosmetic-Diafarm
Pharmalink
Pharmaluce
Pharmaster
Phytopharm Klenka
Polpharma
S.I.M.S S.R.L.
Serrix
Sopharma
Spreewalder Arzneimittel
Xlear Inc.
ІЛАН ФАРМ
Аптека Гаєвського
Артериум Лтд
Б. Браун
БІОЛІК ФАРМА
Байєрсдорф
Беркана +
Беркана Плюс
Біокодекс
ВАЛАРТИН ФАРМА
Витамины
Віола
Вітаміни
Галичфарм
Георг Биосистемы
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВЬЯ
Евролек
Здравник
Исток-Плюс
Каммед
Корпорация Артериум
Красота и Здоровье
Красота та Здоров'я
Ксантис Фарма
Лаб. Жільбер
Лаборатуар Теа
Ларикс Фарм
Лубнифарм
Медицинский центр М.Т.К.
Микрофарм
Новартіс Консьюмер Хелс СА
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
ООО С.А.Ф. ФАРМА
Органосін Лайф Сайєнс
Орландо Лтд
ПП Чарлі
Ромфарм Компані
С.И.И.Т. С.р.л.
Софарма
Сперко Украина
ТОВ "Універсальне агенство "Про-фарма"
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Унімед Фарма
Фармак
Фармакосметік Стерждіоулас Васілеіос енд Ко. Л.П
Флорі Спрей
Флумед-Фарм
Хальса Фарма
Чарли
Чефаро Ірландія
Юрия-Фарм
Юрія-Фарм
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