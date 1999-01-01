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13Інші вироби для лікування

Банки
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Банки вакуумні масажні
Банки вакуумні масажні
D - 50 мм №8
від 375,28 грн
в 544 аптеках інших міст
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Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії
Масажні набір d 50/33/22/11 мм №4
БЕЛЕМА ТРЕЙД
від 814,00 грн
в 516 аптеках інших міст
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Банки вакуумні масажні
Банки вакуумні масажні
D 50 мм №1
БЕЛЕМА ТРЕЙД
від 135,24 грн
в 371 аптеці
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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ
Бмп-35 №2
Селком
від 133,28 грн
в 300 аптеках
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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ
Бмп-70 №1
Селком
від 131,13 грн
в 296 аптеках
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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ
№6
Селком
від 369,24 грн
в 286 аптеках
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Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії
Терапевтичні d 33 мм №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
від 435,60 грн
в 284 аптеках
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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ
Бмп-20 №2
Селком
від 79,51 грн
в 49 аптеках
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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ
№2
Селком
від 181,05 грн
в 47 аптеках
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БАНКИ ВАКУУМНО-МАСАЖНІ "МІРТА"
БАНКИ ВАКУУМНО-МАСАЖНІ "МІРТА"
Велика №2
Мандриченко Сергій Віталійович
від 79,00 грн
в 44 аптеках інших міст
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Банки вакуумні масажні
Банки вакуумні масажні
D 50 мм №2
від 306,95 грн
в 31 аптеці
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БАНКИ ВАКУУМНО-МАСАЖНІ "МІРТА"
БАНКИ ВАКУУМНО-МАСАЖНІ "МІРТА"
Bells-heals 44 мм №2
Мандриченко Сергій Віталійович
від 123,50 грн
в 23 аптеках інших міст
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БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1
Набір масажний d=50 мм №2
Укрмедіка
від 174,55 грн
в 23 аптеках
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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ
Бмп-20, бмп-35, бмп-70 набір №1
Селком
від 307,12 грн
в 22 аптеках
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БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1
Набір масажний d=50 мм №4
Укрмедіка
від 612,52 грн
в 18 аптеках інших міст
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БАНКИ ВАКУУМНО-МАСАЖНІ "МІРТА"
БАНКИ ВАКУУМНО-МАСАЖНІ "МІРТА"
Велика №1
Мандриченко Сергій Віталійович
від 36,90 грн
в 17 аптеках інших міст
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Банки вакуумні масажні
Банки вакуумні масажні
D - 50 мм №2
Укрмедіка
від 226,66 грн
в 13 аптеках
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БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2
Для шийного масажу d=33 мм №2
Укрмедіка
від 435,28 грн
в 11 аптеках
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БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ
Велика №1
Селком
від 216,00 грн
в 5 аптеках
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БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1
Універсальні d=50 мм №8
Укрмедіка
від 708,44 грн
в 4 аптеках
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