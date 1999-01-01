Київ
Інші вироби для лікування
Банки
Медичні вироби
13
Інші вироби для лікування
Банки
Сортування:
По популярності
Фільтр
Банки вакуумні масажні
D - 50 мм №8
від
375,28
грн
в 544 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії
Масажні набір d 50/33/22/11 мм №4
БЕЛЕМА ТРЕЙД
від
814,00
грн
в 516 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Банки вакуумні масажні
D 50 мм №1
БЕЛЕМА ТРЕЙД
від
135,24
грн
в 371 аптеці
Знайти в аптеках
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ
Бмп-35 №2
Селком
від
133,28
грн
в 300 аптеках
Знайти в аптеках
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ
Бмп-70 №1
Селком
від
131,13
грн
в 296 аптеках
Знайти в аптеках
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ
№6
Селком
від
369,24
грн
в 286 аптеках
Знайти в аптеках
Банки сухі-вакуумні полімерно-скляні для проведення статичної або кінетичної вакуумної терапії
Терапевтичні d 33 мм №2
БЕЛЕМА ТРЕЙД
від
435,60
грн
в 284 аптеках
Знайти в аптеках
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ
Бмп-20 №2
Селком
від
79,51
грн
в 49 аптеках
Знайти в аптеках
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ
№2
Селком
від
181,05
грн
в 47 аптеках
Знайти в аптеках
БАНКИ ВАКУУМНО-МАСАЖНІ "МІРТА"
Велика №2
Мандриченко Сергій Віталійович
від
79,00
грн
в 44 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Банки вакуумні масажні
D 50 мм №2
від
306,95
грн
в 31 аптеці
Знайти в аптеках
БАНКИ ВАКУУМНО-МАСАЖНІ "МІРТА"
Bells-heals 44 мм №2
Мандриченко Сергій Віталійович
від
123,50
грн
в 23 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1
Набір масажний d=50 мм №2
Укрмедіка
від
174,55
грн
в 23 аптеках
Знайти в аптеках
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ
Бмп-20, бмп-35, бмп-70 набір №1
Селком
від
307,12
грн
в 22 аптеках
Знайти в аптеках
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1
Набір масажний d=50 мм №4
Укрмедіка
від
612,52
грн
в 18 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
БАНКИ ВАКУУМНО-МАСАЖНІ "МІРТА"
Велика №1
Мандриченко Сергій Віталійович
від
36,90
грн
в 17 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Банки вакуумні масажні
D - 50 мм №2
Укрмедіка
від
226,66
грн
в 13 аптеках
Знайти в аптеках
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-2
Для шийного масажу d=33 мм №2
Укрмедіка
від
435,28
грн
в 11 аптеках
Знайти в аптеках
БАНКИ ДЛЯ МАСАЖУ ПОЛІМЕРНІ
Велика №1
Селком
від
216,00
грн
в 5 аптеках
Знайти в аптеках
БАНКИ СУХІ ВАКУУМНІ ПОЛІМЕРНО-СКЛЯНІ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СТАТИЧНОЇ АБО КІНЕТИЧНОЇ ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ БВ-01-"АП"-1
Універсальні d=50 мм №8
Укрмедіка
від
708,44
грн
в 4 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
Форма випуску
Bells-Heals
БМП-20
БМП-20, БМП-35, БМП-70
БМП-35
БМП-70
Сфера здоров'я
велика
д/шийн. масажу
масажні
набір масажний
терапевтичні
універсальні
Показати всі
Пакування
44 мм
48 мм
набір
Кількість штук в упаковці
1
2
4
6
8
Виробник
Альберт-Київгума
Альпина Пласт
БЕЛЕМА ТРЕЙД
Мандриченко Сергій Віталійович
Селком
Селіхов Сергій Володимирович
Укрмедика
Укрмедіка
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню