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А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® ВУШНИЙ ГІГІЄНІЧНИЙ РОЗЧИН розчин ушний флакон-крапельниця 2 мл, №5 - Одеса (484620) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 252 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
383,50 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (1), флакон-крапельниця (4)
579,90
Економія: -209,60 грн
370,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
402,00
Економія: -29,22 грн
372,78 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (1)
443,20 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
436,10 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: розчин ушний (1)
430,60 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
Всього: упаковка (1)
395,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
392,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
436,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: флакон-крапельниця (4)
372,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1), флакон-крапельниця (4)
418,38
Економія: -34,44 грн
383,94 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
467,99
Економія: -98,39 грн
369,60 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
399,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
361,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (1)
405,90 грн
Аптека нц
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (1)
425,06
Економія: -43,91 грн
381,15 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
392,50 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: розчин ушний (4)
392,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (16)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
392,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 59 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
419,99
Економія: -50,39 грн
369,60 грн