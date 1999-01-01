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Інші вироби для лікування
Гірчичники
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Гірчичник-пакет HOTPLAST
№10
Калина Медична Виробнича Компанія
від
15,87
грн
в 202 аптеках
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ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ + 103™
Сімейний №10
Калина Медична Виробнича Компанія
від
10,00
грн
в 199 аптеках
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ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "TABULA VITA"
№10
Калина Медична Виробнича Компанія
від
15,00
грн
в 173 аптеках інших міст
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ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ тм МОЯ АПТЕЧКА
№10
Калина Медична Виробнича Компанія
від
14,63
грн
в 147 аптеках
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ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ + 103™
Дитячий №10
Калина Медична Виробнича Компанія
від
7,87
грн
в 79 аптеках
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ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ + 103™
Для чутливої шкіри №10
Калина Медична Виробнича Компанія
від
8,02
грн
в 52 аптеках
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Гірчичник-Пакет
Гірчичник-пакет тм tabula vita №10
АК-Фарм
від
7,90
грн
в 16 аптеках
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ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "КОЗАКИ"
№10
Калина Медична Виробнича Компанія
від
12,33
грн
в 16 аптеках
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Гірчичник-Пакет
Актив №10
АК-Фарм
від
13,02
грн
в 10 аптеках
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ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ + 103™
Стандартний №10
Калина Медична Виробнича Компанія
від
8,80
грн
в 10 аптеках інших міст
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ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ + 103™
№10
Калина Медична Виробнича Компанія
від
9,00
грн
в 7 аптеках
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ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ + 103™
Ароматизований №10
Калина Медична Виробнича Компанія
від
13,92
грн
в 5 аптеках
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ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ + 103™
Економ №10
Калина Медична Виробнича Компанія
від
11,00
грн
в 4 аптеках
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ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ ДИТЯЧИЙ "ЕКОНОМ"
№10
Київський лейкопластирний завод "Сарепта"
від
7,35
грн
в 4 аптеках
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ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ "ЕКОНОМ"
№10
Київський лейкопластирний завод "Сарепта"
від
10,58
грн
в 3 аптеках
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Гірчичник-Пакет
Гірчичник-пакет №10
Агрофарм
від
12,33
грн
в 3 аптеках інших міст
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Гірчичник-Пакет
№10
Київський лейкопластирний завод "Сарепта"
від
12,35
грн
в 2 аптеках інших міст
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ГІРЧИЧНИК-ПАКЕТ MEDENA™ СІМЕЙНИЙ
№10
Калина Медична Виробнича Компанія
від
13,20
грн
в 1 аптеці інших міст
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Гірчичник-Пакет
Економ №10
АК-Фарм
від
12,70
грн
в 1 аптеці інших міст
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Гірчичник-пакет HOTPLAST
Тм anc pharma №10
Калина Медична Виробнича Компанія
від
12,10
грн
в 1 аптеці інших міст
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Калина Медицинская Производственная Компания
Киевский лейкопластырный завод Сарепта
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