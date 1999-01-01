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Інші вироби для лікування
Песарії, супозиторії, глобули, капсули
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СУПОЗИТОРІЇ РЕКТАЛЬНІ PROKTIS-M
Супозиторії 2 г №10
Євролек-Україна
від
427,20
грн
в 765 аптеках
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Продексин
Супозиторії вагінальні №10
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
330,80
грн
в 658 аптеках
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Ділатіл
Супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
235,73
грн
в 586 аптеках
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СУПОЗИТОРІЇ PROXELAN®
Супозиторії 2 г №10
Farma-Derma
від
477,23
грн
в 548 аптеках
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Гліцеринові супозиторії
Супозиторії ректальні №10
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
94,10
грн
в 481 аптеці
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Ділатіл Дуо
Супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
256,55
грн
в 465 аптеках
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Флорексія
Супозиторії вагінальні №7
Олівін Фарм
від
321,16
грн
в 454 аптеках
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ПРЕСТО ГЕЛЬ®
Супозиторії ректальні №12
Дан Фарм
від
243,34
грн
в 438 аптеках
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Гінклор вагінальні супозиторії
Супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaipresa
від
440,08
грн
в 432 аптеках
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Lactofem® Супозиторії вагінальні з молочною кислотою
Супозиторії вагінальні №7
Антон Хюбнер
від
296,00
грн
в 415 аптеках
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КЛИМОНА PRO ПРОФІЛАКТИЧНО-ГІГІЄНІЧНИЙ ЗАСІБ
Супозиторії вагінальні №10
Фармаком
від
399,20
грн
в 388 аптеках
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КАМОДЖИН
Супозиторії вагінальні блістер №10
Gruppo Farmaipresa
від
393,00
грн
в 386 аптеках
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Мератин Захист Вагінальні Глобули для усунення сухості
Глобули вагінальні №10
Мілі Хелскере Лімітед
від
377,90
грн
в 386 аптеках
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Дисгінол
Супозиторії вагінальні №10
Фармаком
від
427,30
грн
в 385 аптеках
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Супозиторії вагінальні Cytovag (Цитоваг)
Супозиторії вагінальні №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від
444,03
грн
в 373 аптеках
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Ialuna
Супозиторії вагінальні №10
IBSA Farmaceutici Italia SrL
від
417,02
грн
в 346 аптеках
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Гіаль-Ероз
Супозиторії вагінальні №10
Мітек
від
415,00
грн
в 331 аптеці
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Кольпофлор
Супозиторії вагінальні №12
Мітек
від
560,60
грн
в 330 аптеках
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Гіаль-Мено
Супозиторії вагінальні №10
Мітек
від
472,60
грн
в 326 аптеках
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Гліцеринові супозиторії
Супозиторії ректальні тм ілан фарм №10
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
54,15
грн
в 308 аптеках інших міст
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Logus Pharma S.r.l.
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Альберт-Київгума
Альфапластик
Антон Хюбнер
Аптека Гаєвського
Диа Фарма Лимитед
Евролек-Украина
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Красота та Здоров'я
Лекхім
Лекхім-Харків
Митек
Мілі Хелскере Лімітед
Мітек
Научно-лечебный Фитоцентр Авицена
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Оливин Фарм
СІНЕРДЖІА ФАРМ
Симург
Синтез
ТОВ "Універсальне агенство "Про-фарма"
Украинская фармацевтическая компания
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Фармаком
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