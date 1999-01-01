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Песарії, супозиторії, глобули, капсули

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13Інші вироби для лікування

Песарії, супозиторії, глобули, капсули
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СУПОЗИТОРІЇ РЕКТАЛЬНІ PROKTIS-M
СУПОЗИТОРІЇ РЕКТАЛЬНІ PROKTIS-M
Супозиторії 2 г №10
Євролек-Україна
від 427,20 грн
в 765 аптеках
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Продексин
Продексин
Супозиторії вагінальні №10
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 330,80 грн
в 658 аптеках
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Ділатіл
Ділатіл
Супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 235,73 грн
в 586 аптеках
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СУПОЗИТОРІЇ PROXELAN®
СУПОЗИТОРІЇ PROXELAN®
Супозиторії 2 г №10
Farma-Derma
від 477,23 грн
в 548 аптеках
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Гліцеринові супозиторії
Гліцеринові супозиторії
Супозиторії ректальні №10
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 94,10 грн
в 481 аптеці
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Ділатіл Дуо
Ділатіл Дуо
Супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 256,55 грн
в 465 аптеках
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Флорексія
Флорексія
Супозиторії вагінальні №7
Олівін Фарм
від 321,16 грн
в 454 аптеках
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ПРЕСТО ГЕЛЬ®
ПРЕСТО ГЕЛЬ®
Супозиторії ректальні №12
Дан Фарм
від 243,34 грн
в 438 аптеках
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Гінклор вагінальні супозиторії
Гінклор вагінальні супозиторії
Супозиторії вагінальні №10
Gruppo Farmaipresa
від 440,08 грн
в 432 аптеках
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Lactofem® Супозиторії вагінальні з молочною кислотою
Lactofem® Супозиторії вагінальні з молочною кислотою
Супозиторії вагінальні №7
Антон Хюбнер
від 296,00 грн
в 415 аптеках
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КЛИМОНА PRO ПРОФІЛАКТИЧНО-ГІГІЄНІЧНИЙ ЗАСІБ
КЛИМОНА PRO ПРОФІЛАКТИЧНО-ГІГІЄНІЧНИЙ ЗАСІБ
Супозиторії вагінальні №10
Фармаком
від 399,20 грн
в 388 аптеках
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КАМОДЖИН
КАМОДЖИН
Супозиторії вагінальні блістер №10
Gruppo Farmaipresa
від 393,00 грн
в 386 аптеках
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Мератин Захист Вагінальні Глобули для усунення сухості
Мератин Захист Вагінальні Глобули для усунення сухості
Глобули вагінальні №10
Мілі Хелскере Лімітед
від 377,90 грн
в 386 аптеках
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Дисгінол
Дисгінол
Супозиторії вагінальні №10
Фармаком
від 427,30 грн
в 385 аптеках
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Супозиторії вагінальні Cytovag (Цитоваг)
Супозиторії вагінальні Cytovag (Цитоваг)
Супозиторії вагінальні №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 444,03 грн
в 373 аптеках
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Ialuna
Ialuna
Супозиторії вагінальні №10
IBSA Farmaceutici Italia SrL
від 417,02 грн
в 346 аптеках
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Гіаль-Ероз
Гіаль-Ероз
Супозиторії вагінальні №10
Мітек
від 415,00 грн
в 331 аптеці
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Кольпофлор
Кольпофлор
Супозиторії вагінальні №12
Мітек
від 560,60 грн
в 330 аптеках
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Гіаль-Мено
Гіаль-Мено
Супозиторії вагінальні №10
Мітек
від 472,60 грн
в 326 аптеках
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Гліцеринові супозиторії
Гліцеринові супозиторії
Супозиторії ректальні тм ілан фарм №10
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 54,15 грн
в 308 аптеках інших міст
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