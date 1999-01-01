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Розчини для внутрішньосуглобового/навколосуглобового введення
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Інші вироби для лікування
Розчини для внутрішньосуглобового/навколосуглобового введення
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Гіалвін Гіалуронат натрію для внутрішньосуглобового застосування
Розчин для ін'єкцій 80 мг шприц 4 мл №1
Фарма Лабс
від
10259,90
грн
в 2307 аптеках інших міст
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ГІАЛУРОМ ТЕНДОН РОЗЧИН ГІАЛУРОАНТУ НАТРІЮ ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ
Розчин для ін'єкцій 40 мг/2 мл шприц №1
Ромфарм Компані
Немає в наявності
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КОНТРОЦИСТ
Шприц 50 мл №1
Альфакжин
Немає в наявності
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СЕРТОБЕК-ПРО
Розчин шприц 3 мл №1
Уорлд Медицин
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н
р-н д/ін.
Дозування
40 мг/2 мл
80 мг
Пакування
шприц
шприц 3 мл
шприц 4 мл
шприц 50 мл
Виробник
Alfakjn
World Medicine
Ромфарм Компані
Фарма Лабс
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