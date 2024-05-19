БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1005, м'якої фіксації з жорсткою вставкою розмір II, люкс, №1 - Харків (180609) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Астарта
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Тарасенка Георгія, 39
Класна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Класна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Класна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Гагаріна, 178
Класна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Класна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Класна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Класна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Людвіга Свободи, 43
Класна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Класна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Класна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
В інших містах:
Класна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 91
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Гоголя, 72
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лісовий, 25
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Березняківська, 36-Ж
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Южне, перех. Григорівського десанту / Хіміків, 30/16-Е
Авк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Аріанна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
Люстдорф
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 54
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Зарина
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Одеса, вул. Корольова Академіка, 34-А
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 101
Аптека enter
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Проскурівська, 21/31