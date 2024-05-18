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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 3 сірий висота 90 мм, №1 - Харків (475795) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 31 аптеці
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
Всього: упаковка (1)
518,89 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (2)
516,02 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
518,50 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
517,05 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
Всього: упаковка (2)
515,75 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
519,40 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
520,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (1)
520,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
519,76 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
516,21 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Павлова Академіка, 44-Б
Всього: упаковка (2)
520,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (1)
517,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
Всього: упаковка (1)
517,14 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 140-А
Всього: упаковка (1)
520,29 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 165-Б
Всього: упаковка (1)
517,24 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
Всього: упаковка (1)
521,51 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, вул. Дерев'янка, 7
Всього: упаковка (1)
515,46 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, просп. Науки, 64
Всього: упаковка (1)
517,01 грн
Аптека ваш консультант
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 6
Всього: упаковка (1)
516,94 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 03 хв
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
516,17 грн