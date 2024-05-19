БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 2 сірий висота 80 мм, №1 - Харків (475790) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
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Харків, пл. Конституції, 20
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, просп. Гагаріна, 72
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 41
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Харків, вул. Космічна, 25
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Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
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Харків, вул. Балакірєва, 17-Г
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Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
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Харків, шосе Салтівське, 266
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Слобожанське, вул. Дружби, 12-В
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Борова, вул. Миру, 20
Аптека оптових цін
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Близнюки, вул. Свободи, 24
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 3
Аптека оптових цін
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Суми, вул. Іллінська, 51/1
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 20