БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА (КОМІРЕЦЬ ШАНСА) 3006, розмір 2, №1 - Харків (86520) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
В інших містах:
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Полтава, вул. 23-го Вересня, 11
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 21
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Суми, вул. Металургів, 16
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 43
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Золотоноша, вул. Захистників України, 2-Г
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 145
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Баришівка, вул. Березанська, 12/1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Чернігів, вул. Доценка, 4
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чубинське, вул. Бориспільська, 8
Аптека бам
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 02 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 14