БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1002, м'якої фіксації дитячий (шина Шанца) розмір II, №1 - Харків (408957) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека оптових цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 72
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 123
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 64
Аптека твоєї родини
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 31
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дергачі, перех. Сумський шлях / Золочівський шлях, 1/2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 2
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Печеніги, вул. Незалежності, 50-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Андріївка, вул. Центральна, 4
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 1/2, 46