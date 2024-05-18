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БАНДАЖ ДЛЯ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ розмір 3 бежевий (710), №1 - Харків (499832) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
352,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
352,60 грн
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
477,36 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
352,60 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
Всього: упаковка (1)
483,75 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пл. Захисників України, 7/8
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
352,60 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
479,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
352,60 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
479,90 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (3)
481,71 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, вул. Сумська, 39
Всього: упаковка (1)
482,65 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
425,96
Економія: -71,13 грн
354,83 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
352,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
483,28 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
478,42 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
352,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Гагаріна, 82
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
352,60 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 6
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
352,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
Всього: упаковка (3)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
352,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
477,54 грн