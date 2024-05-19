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БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1001, м'якої фіксації розмір I, люкс, №1 - Харків (180474) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Всього: упаковка (1)
346,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Лебедин, вул. Шевченка Тараса, 2-В
Всього: упаковка (1)
349,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 26
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 10
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, вул. Шевченка, 17
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кобеляки, вул. Пушкіна, 22/2
Всього: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 64
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Воскресінська, 4
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Всього: упаковка (1)
333,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Семенівка, вул. Незалежності, 65/23
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
314,58 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Глухів, вул. Терещенків, 55
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гребінка, вул. Миру, 38
Всього: упаковка (1)
250,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 355/4
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142
Всього: упаковка (1)
330,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Яготин, вул. Вокзальна, 21
Всього: упаковка (1)
350,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Згурівка, вул. Українська, 11
Всього: упаковка (1)
280,45 грн