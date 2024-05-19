БАНДАЖ НА ШИЙНИЙ ВІДДІЛ ХРЕБТА 1001, м'якої фіксації розмір I, люкс, №1 - Харків (180474) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
Аптека твоєї родини
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 5
В інших містах:
Класна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Ізюм, вул. Старопоштова, 16
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Лебедин, вул. Шевченка Тараса, 2-В
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, 26
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. 1-а Набережна Річки Стрілки, 10
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Суми, вул. Шевченка, 17
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Ярослава Мудрого, 50
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кобеляки, вул. Пушкіна, 22/2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Миргород, вул. Гоголя, 64
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Миргород, вул. Воскресінська, 4
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Семенівка, вул. Незалежності, 65/23
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Глухів, вул. Терещенків, 55
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гребінка, вул. Миру, 38
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 355/4
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 142
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Яготин, вул. Вокзальна, 21
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Згурівка, вул. Українська, 11