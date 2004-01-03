Виробник: ТОВ "БУСТ ФАРМА"
Київ, 03022, вул. Васильківська, 30
www.boost-pharma.com.ua
Абіртрон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60 Буст Фарма
від 17460,38 грн
від 3682,95 грн
від 4349,52 грн
Вінорельбін-Віста Концентрат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, 5 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
від 2857,40 грн
від 3177,88 грн
Гемцитабін-Віста Порошок ліофілізований для розчину для інфузій, 1000 мг, флакон, № 1 Буст Фарма
від 1990,70 грн
Доксорубіцин-Віста Концентрат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, 25 мл, № 1 Буст Фарма
від 1164,61 грн
Доцетаксел-Віста Концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1 Буст Фарма
від 843,22 грн
Екземестан-Віста Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30 Буст Фарма
від 458,95 грн
від 1422,90 грн
від 4144,39 грн
від 433,98 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Абіртрон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60 Буст Фарма
від 17460,38 грн
від 3682,95 грн
від 4349,52 грн
Вінорельбін-Віста Концентрат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, 5 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
від 2857,40 грн
від 3177,88 грн
Гемцитабін-Віста Порошок ліофілізований для розчину для інфузій, 1000 мг, флакон, № 1 Буст Фарма
від 1990,70 грн
Доксорубіцин-Віста Концентрат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, 25 мл, № 1 Буст Фарма
від 1164,61 грн
Доцетаксел-Віста Концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1 Буст Фарма
від 843,22 грн
Екземестан-Віста Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30 Буст Фарма
від 458,95 грн
від 1422,90 грн
від 4144,39 грн
від 433,98 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції