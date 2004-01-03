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Список виробниківТТОВ "БУСТ ФАРМА"

Виробник: ТОВ "БУСТ ФАРМА"

Київ, 03022, вул. Васильківська, 30
www.boost-pharma.com.ua
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Знайдено: 18 препаратів
Абіртрон таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60; Буст Фарма
Абіртрон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60 Буст Фарма
В 1 аптеці інших міст
від 17460,38 грн
Ціни в інших містах
Біо-Ритмо розчин питний, ампула, 10 мл, № 20; Фармалабор – Продутос Фармасьютікос
Біо-Ритмо Розчин питний, ампула, 10 мл, № 20 Фармалабор – Продутос Фармасьютікос
В 27 аптеках
від 533,51 грн
Ціни в аптеках
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій, 1 мг/мл, флакон, 6 мл, № 1; Буст Фарма
Бонабласт Концентрат для розчину для інфузій, 1 мг/мл, флакон, 6 мл, № 1 Буст Фарма
В 44 аптеках
від 3682,95 грн
Ціни в аптеках
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 28; Буст Фарма
Бонабласт Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 28 Буст Фарма
В 31 аптеці
від 4349,52 грн
Ціни в аптеках
Вінорельбін-Віста концентрат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, 5 мл, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Вінорельбін-Віста Концентрат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, 5 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 8 аптеках
від 2857,40 грн
Ціни в аптеках
Вориконазол-Віста АС порошок для розчину для інфузій, 200 мг, флакон, № 1; Буст Фарма
Вориконазол-Віста АС Порошок для розчину для інфузій, 200 мг, флакон, № 1 Буст Фарма
В 14 аптеках
від 3177,88 грн
Ціни в аптеках
Гемцитабін-Віста порошок ліофілізований для розчину для інфузій, 1000 мг, флакон, № 1; Буст Фарма
Гемцитабін-Віста Порошок ліофілізований для розчину для інфузій, 1000 мг, флакон, № 1 Буст Фарма
В 2 аптеках інших міст
від 1990,70 грн
Ціни в інших містах
Гепавіста Детокс таблетки, № 20; EuBion Corporation
Гепавіста Детокс Таблетки, № 20 EuBion Corporation
В 212 аптеках
від 958,03 грн
Ціни в аптеках
Доксорубіцин-Віста концентрат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, 25 мл, № 1; Буст Фарма
Доксорубіцин-Віста Концентрат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, 25 мл, № 1 Буст Фарма
В 4 аптеках
від 1164,61 грн
Ціни в аптеках
Доцетаксел-Віста концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1; Буст Фарма
Доцетаксел-Віста Концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1 Буст Фарма
В 2 аптеках інших міст
від 843,22 грн
Ціни в інших містах
Екземестан-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30; Буст Фарма
Екземестан-Віста Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30 Буст Фарма
В 200 аптеках
від 458,95 грн
Ціни в аптеках
Епірубіцин-Віста розчин для ін'єкцій, 50 мг, флакон, 25 мл, № 1; Буст Фарма
Епірубіцин-Віста Розчин для ін'єкцій, 50 мг, флакон, 25 мл, № 1 Буст Фарма
В 4 аптеках
від 1422,90 грн
Ціни в аптеках
Золевіста розчин для інфузій, 5 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1; Буст Фарма
Золевіста Розчин для інфузій, 5 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1 Буст Фарма
В 49 аптеках
від 4144,39 грн
Ціни в аптеках
Іматініб-Віста капсули, 100 мг, блістер, № 120; Буст Фарма
Іматініб-Віста Капсули, 100 мг, блістер, № 120 Буст Фарма
В 21 аптеці
від 4286,13 грн
Ціни в аптеках
ЛедіВіста Баланс капсули, блістер, № 30; Буст Фарма
ЛедіВіста Баланс Капсули, блістер, № 30 Буст Фарма
В 3 аптеках
від 452,90 грн
Ціни в аптеках
ЛедіВіста Баланс таблетки, блістер, № 30; Буст Фарма
ЛедіВіста Баланс Таблетки, блістер, № 30 Буст Фарма
В 4 аптеках
від 435,07 грн
Ціни в аптеках
ЛедіВіста Інозивіт капсули, 680 мг, № 30; Буст Фарма
ЛедіВіста Інозивіт Капсули, 680 мг, № 30 Буст Фарма
В 30 аптеках
від 511,99 грн
Ціни в аптеках
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; Буст Фарма
Летрозол-Віста Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 Буст Фарма
В 538 аптеках
від 433,98 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
Київ, 03022, вул. Васильківська, 30
www.boost-pharma.com.ua
Знайдено: 18 препаратів
Абіртрон таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60; Буст Фарма
Абіртрон Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 60 Буст Фарма
В 1 аптеці інших міст
від 17460,38 грн
Ціни в інших містах
Біо-Ритмо розчин питний, ампула, 10 мл, № 20; Фармалабор – Продутос Фармасьютікос
Біо-Ритмо Розчин питний, ампула, 10 мл, № 20 Фармалабор – Продутос Фармасьютікос
В 27 аптеках
від 533,51 грн
Ціни в аптеках
Бонабласт концентрат для розчину для інфузій, 1 мг/мл, флакон, 6 мл, № 1; Буст Фарма
Бонабласт Концентрат для розчину для інфузій, 1 мг/мл, флакон, 6 мл, № 1 Буст Фарма
В 44 аптеках
від 3682,95 грн
Ціни в аптеках
Бонабласт таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 28; Буст Фарма
Бонабласт Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 50 мг, блістер, № 28 Буст Фарма
В 31 аптеці
від 4349,52 грн
Ціни в аптеках
Вінорельбін-Віста концентрат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, 5 мл, № 1; ООО "БУСТ ФАРМА"
Вінорельбін-Віста Концентрат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, 5 мл, № 1 ООО "БУСТ ФАРМА"
В 8 аптеках
від 2857,40 грн
Ціни в аптеках
Вориконазол-Віста АС порошок для розчину для інфузій, 200 мг, флакон, № 1; Буст Фарма
Вориконазол-Віста АС Порошок для розчину для інфузій, 200 мг, флакон, № 1 Буст Фарма
В 14 аптеках
від 3177,88 грн
Ціни в аптеках
Гемцитабін-Віста порошок ліофілізований для розчину для інфузій, 1000 мг, флакон, № 1; Буст Фарма
Гемцитабін-Віста Порошок ліофілізований для розчину для інфузій, 1000 мг, флакон, № 1 Буст Фарма
В 2 аптеках інших міст
від 1990,70 грн
Ціни в інших містах
Гепавіста Детокс таблетки, № 20; EuBion Corporation
Гепавіста Детокс Таблетки, № 20 EuBion Corporation
В 212 аптеках
від 958,03 грн
Ціни в аптеках
Доксорубіцин-Віста концентрат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, 25 мл, № 1; Буст Фарма
Доксорубіцин-Віста Концентрат для розчину для інфузій, 50 мг, флакон, 25 мл, № 1 Буст Фарма
В 4 аптеках
від 1164,61 грн
Ціни в аптеках
Доцетаксел-Віста концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1; Буст Фарма
Доцетаксел-Віста Концентрат для розчину для інфузій, 20 мг/мл, флакон, 1 мл, № 1 Буст Фарма
В 2 аптеках інших міст
від 843,22 грн
Ціни в інших містах
Екземестан-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30; Буст Фарма
Екземестан-Віста Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 25 мг, блістер, № 30 Буст Фарма
В 200 аптеках
від 458,95 грн
Ціни в аптеках
Епірубіцин-Віста розчин для ін'єкцій, 50 мг, флакон, 25 мл, № 1; Буст Фарма
Епірубіцин-Віста Розчин для ін'єкцій, 50 мг, флакон, 25 мл, № 1 Буст Фарма
В 4 аптеках
від 1422,90 грн
Ціни в аптеках
Золевіста розчин для інфузій, 5 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1; Буст Фарма
Золевіста Розчин для інфузій, 5 мг/100 мл, контейнер, 100 мл, № 1 Буст Фарма
В 49 аптеках
від 4144,39 грн
Ціни в аптеках
Іматініб-Віста капсули, 100 мг, блістер, № 120; Буст Фарма
Іматініб-Віста Капсули, 100 мг, блістер, № 120 Буст Фарма
В 21 аптеці
від 4286,13 грн
Ціни в аптеках
ЛедіВіста Баланс капсули, блістер, № 30; Буст Фарма
ЛедіВіста Баланс Капсули, блістер, № 30 Буст Фарма
В 3 аптеках
від 452,90 грн
Ціни в аптеках
ЛедіВіста Баланс таблетки, блістер, № 30; Буст Фарма
ЛедіВіста Баланс Таблетки, блістер, № 30 Буст Фарма
В 4 аптеках
від 435,07 грн
Ціни в аптеках
ЛедіВіста Інозивіт капсули, 680 мг, № 30; Буст Фарма
ЛедіВіста Інозивіт Капсули, 680 мг, № 30 Буст Фарма
В 30 аптеках
від 511,99 грн
Ціни в аптеках
Летрозол-Віста таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30; Буст Фарма
Летрозол-Віста Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2,5 мг, блістер, № 30 Буст Фарма
В 538 аптеках
від 433,98 грн
Ціни в аптеках
2 3
Стандартизація фармацевтичної продукції