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Cadila
9 препаратів
9 препаратів
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Триган-Д
Таблетки стрип №100
Каділа
від
424,80
грн
в 418 аптеках
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Файтобакт 2 г
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг + 1000 мг флакон №1
Каділа
від
119,17
грн
в 16 аптеках
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Рабелок
Ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон №1
Каділа
від
137,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Лорфаст
Таблетки 10 мг №10
Каділа
Немає в наявності
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Лорфаст
Таблетки 10 мг №100
Каділа
Немає в наявності
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Триган-Д
Таблетки стрип №10
Каділа
Немає в наявності
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Файтобакт 1 г
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 500 мг + 500 мг флакон №1
Каділа
Немає в наявності
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Флузон
Розчин інфузійний 200 мг флакон 100 мл №1
Каділа
Немає в наявності
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Цефікад 1000
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1000 мг флакон №1
Каділа
Немає в наявності
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