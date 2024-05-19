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H.Q. Beauty Daily Care маска щоденна для всіх типів волосся 500 мл - Київ (868714) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
689,68 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
683,11 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
690,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
682,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (2)
681,54 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
679,05
Економія: -20,37 грн
658,68 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (1)
562,80
Економія: -16,88 грн
545,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (2)
471,88
Економія: -57,73 грн
414,15 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
425,05
Економія: -12,75 грн
412,30 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
562,80
Економія: -16,88 грн
545,92 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
562,80
Економія: -16,88 грн
545,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
686,57 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
685,96 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (1)
562,80
Економія: -16,88 грн
545,92 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
425,05
Економія: -12,75 грн
412,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (1)
689,05 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (1)
562,80
Економія: -16,88 грн
545,92 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
Всього: упаковка (2)
683,43 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (1)
510,75
Економія: -15,32 грн
495,43 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (2)
681,72 грн