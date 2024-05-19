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H.Q. Beauty Daily Care шампунь щоденний для всіх типів волосся 950 мл - Київ (868716) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
718,35 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
721,87 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
717,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
720,47 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
726,34 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (2)
601,45
Економія: -18,04 грн
583,41 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (3)
601,45
Економія: -18,04 грн
583,41 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
515,65
Економія: -63,08 грн
452,57 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (1)
601,45
Економія: -18,04 грн
583,41 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (4)
714,00
Економія: -21,42 грн
692,58 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (1)
601,45
Економія: -18,04 грн
583,41 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
725,91 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
717,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (2)
724,76 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (2)
601,45
Економія: -18,04 грн
583,41 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
546,00
Економія: -16,38 грн
529,62 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
Всього: упаковка (2)
716,32 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (3)
601,45
Економія: -18,04 грн
583,41 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
Всього: упаковка (1)
721,86 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (2)
601,45
Економія: -18,04 грн
583,41 грн