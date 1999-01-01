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Суміш суха молочная "Малютка-3" для харчування дітей від 12 місяців
350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
106,78
грн
в 518 аптеках
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СУМІШ СУХА НА МОЛОЧНО-ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ "МАЛИШ" З ГРЕЧАНИМ БОРОШНОМ
350 г з 4 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
93,95
грн
в 517 аптеках
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Суміш суха молочна "Малютка-2" для харчування дітей від 6 до 12 місяців
350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
72,52
грн
в 514 аптеках
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Суміш молочна суха "Малютка преміум 2"
З пребіотиками та нуклеотидами 350 г 6-12 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
136,24
грн
в 512 аптеках
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Суміш молочна суха "Малютка преміум 1"
З пребіотиками та нуклеотидами 350 г 0-6 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
130,45
грн
в 510 аптеках
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Суміш суха молочна "Малютка-1" для харчувавання дітей від народження до 6 місяців
350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
105,48
грн
в 510 аптеках
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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження
900 г №1
Хіпп Україна
від
883,58
грн
в 506 аптеках
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СУМІШ СУХА НА МОЛОЧНО-ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ З ВІВСЯНИМ БОРОШНОМ
350 г з 4 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
90,72
грн
в 503 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NESTOGEN® 2 З ЛАКТОБАКТЕРІЯМИ L. REUTERI
1000 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від
455,14
грн
в 492 аптеках
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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 2 для подальшого харчування з 6 місяців
900 г №1
Хіпп Україна
від
883,58
грн
в 486 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА ДИТЯЧА NESTLE НЕСТОЖЕН 1 З ЛАКТОБАКТЕРІЯМИ L. REUTERI
1000 г з народження №1
Нестле Україна
від
568,86
грн
в 452 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 2 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 ДО 12 МІСЯЦІВ
1100 г №1
Нутриція Україна
від
505,00
грн
в 448 аптеках
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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження
500 г №1
Хіпп Україна
від
499,95
грн
в 437 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 1 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 0 ДО 6 МІСЯЦІВ
1100 г №1
Нутриція Україна
від
374,45
грн
в 422 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NESTOGEN® 4 З ЛАКТОБАКТЕРІЯМИ L. REUTERI
600 г з 18 місяців №1
Нестле Україна
від
295,58
грн
в 408 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 2 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 ДО 12 МІСЯЦІВ
600 г №1
Нутриція Україна
від
169,52
грн
в 390 аптеках
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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження
300 г №1
Хіпп Україна
від
294,00
грн
в 383 аптеках
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ХУМАНА 2 З ПРЕБІОТИКАМИ І ГАЛАКТООЛІГОСАХАРИДАМИ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 МІСЯЦІВ І СТАРШЕ
600 г №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від
605,77
грн
в 381 аптеці
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Суміш суха молочная "Малютка-4" для харчування дітей від 18 місяців
350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
106,67
грн
в 373 аптеках
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HIPP ДИТЯЧА СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "COMFORT" ПОЧАТКОВА
300 г №1
Хіпп Україна
від
431,89
грн
в 367 аптеках
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