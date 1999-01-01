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Суміші базові сухі 0-6 міс
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Суміш молочна суха "Малютка преміум 1"
Суміш молочна суха "Малютка преміум 1"
З пребіотиками та нуклеотидами 350 г 0-6 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 130,45 грн
в 510 аптеках
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Суміш суха молочна "Малютка-1" для харчувавання дітей від народження до 6 місяців
Суміш суха молочна "Малютка-1" для харчувавання дітей від народження до 6 місяців
350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 105,48 грн
в 510 аптеках
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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження
HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження
900 г №1
Хіпп Україна
від 883,58 грн
в 506 аптеках
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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження
HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження
500 г №1
Хіпп Україна
від 499,95 грн
в 437 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 1 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 0 ДО 6 МІСЯЦІВ
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 1 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 0 ДО 6 МІСЯЦІВ
1100 г №1
Нутриція Україна
від 374,45 грн
в 422 аптеках
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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження
HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження
300 г №1
Хіпп Україна
від 294,00 грн
в 383 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "NAN® 1 OPTIPRO®" З МОМЕНТУ НАРОДЖЕННЯ
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "NAN® 1 OPTIPRO®" З МОМЕНТУ НАРОДЖЕННЯ
500 г №2
Нестле Україна
від 782,53 грн
в 292 аптеках
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ХУМАНА 1 З ПРЕБІОТИКАМИ І ГАЛАКТООЛІГОСАХАРИДАМИ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ПОЧАТКОВА
ХУМАНА 1 З ПРЕБІОТИКАМИ І ГАЛАКТООЛІГОСАХАРИДАМИ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ПОЧАТКОВА
З lc pufa і нуклеотидами 600 г для дітей від 0 до 6 місяців №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від 607,60 грн
в 264 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 1 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 0 ДО 6 МІСЯЦІВ
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 1 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 0 ДО 6 МІСЯЦІВ
600 г №1
Нутриція Україна
від 169,52 грн
в 249 аптеках
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ХУМАНА 1 З ПРЕБІОТИКАМИ І ГАЛАКТООЛІГОСАХАРИДАМИ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ПОЧАТКОВА
ХУМАНА 1 З ПРЕБІОТИКАМИ І ГАЛАКТООЛІГОСАХАРИДАМИ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ПОЧАТКОВА
600 г для дітей від 0 до 6 місяців №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від 607,96 грн
в 142 аптеках
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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження
HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження
350 г №1
Хіпп Україна
від 480,82 грн
в 131 аптеці
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 1 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 0 ДО 6 МІСЯЦІВ
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 1 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 0 ДО 6 МІСЯЦІВ
350 г №1
Нутриція Україна
від 181,15 грн
в 99 аптеках
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Суміш суха кисломолочна "NAN ExpertPro"
Суміш суха кисломолочна "NAN ExpertPro"
Банка 400 г з народження №1
Нестле Україна
від 379,96 грн
в 76 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "NAN® 1 OPTIPRO®" З МОМЕНТУ НАРОДЖЕННЯ
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "NAN® 1 OPTIPRO®" З МОМЕНТУ НАРОДЖЕННЯ
525 г №2
Нестле Україна
від 798,50 грн
в 63 аптеках
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ХУМАНА 1 З ПРЕБІОТИКАМИ І ГАЛАКТООЛІГОСАХАРИДАМИ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ПОЧАТКОВА
ХУМАНА 1 З ПРЕБІОТИКАМИ І ГАЛАКТООЛІГОСАХАРИДАМИ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ПОЧАТКОВА
300 г для дітей від 3 до 6 місяців №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від 325,76 грн
в 38 аптеках
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Суміш молочна дитяча суха Nutrilon 1 Profutura
Суміш молочна дитяча суха Nutrilon 1 Profutura
800 г 0-6 місяців №1
Нутриція Україна
від 1187,81 грн
в 30 аптеках
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ХУМАНА ПРЕ З ПРЕБІОТИКАМИ ПОЧАТКОВА
ХУМАНА ПРЕ З ПРЕБІОТИКАМИ ПОЧАТКОВА
90 мл для дітей від 0 до 3 місяців і старше №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від 111,38 грн
в 17 аптеках
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ХУМАНА 1 З ПРЕБІОТИКАМИ І ГАЛАКТООЛІГОСАХАРИДАМИ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ПОЧАТКОВА
ХУМАНА 1 З ПРЕБІОТИКАМИ І ГАЛАКТООЛІГОСАХАРИДАМИ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ПОЧАТКОВА
З lc pufa і нуклеотидами 300 г для дітей від 0 до 6 місяців №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від 327,01 грн
в 8 аптеках
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HiPP Pre Органічна дитяча суха суміш на козиному  молоці з народження
HiPP Pre Органічна дитяча суха суміш на козиному  молоці з народження
400 г №1
Хіпп Україна
від 750,70 грн
в 3 аптеках інших міст
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА "СІМІЛАК КЛАСІК 1" ПОЧАТКОВА АДАПТОВАНА
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА "СІМІЛАК КЛАСІК 1" ПОЧАТКОВА АДАПТОВАНА
300 г від 0 до 6 місяців №1
Ебботт Лабораторіз
від 231,60 грн
в 1 аптеці інших міст
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