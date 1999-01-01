Київ
Базові сухі
Суміші базові сухі 0-6 міс
Дитяче харчування
Замінники молока
Базові сухі
Суміші базові сухі 0-6 міс
Сортування:
По популярності
Фільтр
Суміш молочна суха "Малютка преміум 1"
З пребіотиками та нуклеотидами 350 г 0-6 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
130,45
грн
в 510 аптеках
Знайти в аптеках
Суміш суха молочна "Малютка-1" для харчувавання дітей від народження до 6 місяців
350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
105,48
грн
в 510 аптеках
Знайти в аптеках
HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження
900 г №1
Хіпп Україна
від
883,58
грн
в 506 аптеках
Знайти в аптеках
HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження
500 г №1
Хіпп Україна
від
499,95
грн
в 437 аптеках
Знайти в аптеках
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 1 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 0 ДО 6 МІСЯЦІВ
1100 г №1
Нутриція Україна
від
374,45
грн
в 422 аптеках
Знайти в аптеках
HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження
300 г №1
Хіпп Україна
від
294,00
грн
в 383 аптеках
Знайти в аптеках
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "NAN® 1 OPTIPRO®" З МОМЕНТУ НАРОДЖЕННЯ
500 г №2
Нестле Україна
від
782,53
грн
в 292 аптеках
Знайти в аптеках
ХУМАНА 1 З ПРЕБІОТИКАМИ І ГАЛАКТООЛІГОСАХАРИДАМИ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ПОЧАТКОВА
З lc pufa і нуклеотидами 600 г для дітей від 0 до 6 місяців №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від
607,60
грн
в 264 аптеках
Знайти в аптеках
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 1 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 0 ДО 6 МІСЯЦІВ
600 г №1
Нутриція Україна
від
169,52
грн
в 249 аптеках
Знайти в аптеках
ХУМАНА 1 З ПРЕБІОТИКАМИ І ГАЛАКТООЛІГОСАХАРИДАМИ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ПОЧАТКОВА
600 г для дітей від 0 до 6 місяців №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від
607,96
грн
в 142 аптеках
Знайти в аптеках
HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження
350 г №1
Хіпп Україна
від
480,82
грн
в 131 аптеці
Знайти в аптеках
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 1 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 0 ДО 6 МІСЯЦІВ
350 г №1
Нутриція Україна
від
181,15
грн
в 99 аптеках
Знайти в аптеках
Суміш суха кисломолочна "NAN ExpertPro"
Банка 400 г з народження №1
Нестле Україна
від
379,96
грн
в 76 аптеках
Знайти в аптеках
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "NAN® 1 OPTIPRO®" З МОМЕНТУ НАРОДЖЕННЯ
525 г №2
Нестле Україна
від
798,50
грн
в 63 аптеках
Знайти в аптеках
ХУМАНА 1 З ПРЕБІОТИКАМИ І ГАЛАКТООЛІГОСАХАРИДАМИ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ПОЧАТКОВА
300 г для дітей від 3 до 6 місяців №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від
325,76
грн
в 38 аптеках
Знайти в аптеках
Суміш молочна дитяча суха Nutrilon 1 Profutura
800 г 0-6 місяців №1
Нутриція Україна
від
1187,81
грн
в 30 аптеках
Знайти в аптеках
ХУМАНА ПРЕ З ПРЕБІОТИКАМИ ПОЧАТКОВА
90 мл для дітей від 0 до 3 місяців і старше №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від
111,38
грн
в 17 аптеках
Знайти в аптеках
ХУМАНА 1 З ПРЕБІОТИКАМИ І ГАЛАКТООЛІГОСАХАРИДАМИ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ПОЧАТКОВА
З lc pufa і нуклеотидами 300 г для дітей від 0 до 6 місяців №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від
327,01
грн
в 8 аптеках
Знайти в аптеках
HiPP Pre Органічна дитяча суха суміш на козиному молоці з народження
400 г №1
Хіпп Україна
від
750,70
грн
в 3 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА "СІМІЛАК КЛАСІК 1" ПОЧАТКОВА АДАПТОВАНА
300 г від 0 до 6 місяців №1
Ебботт Лабораторіз
від
231,60
грн
в 1 аптеці інших міст
Знайти в аптеках
1
2
3
Форма випуску
(0-6 міс.)
з LC PUFA і нуклеотидами
з пребіотиками
з пребіотиками та нуклеотидами
пор.
Пакування
90 мл
150 г
300 г
320 г
350 г
375 г
400 г
500 г
525 г
600 г
700 г
750 г
800 г
900 г
1100 г
банка 400 г
пакет 700 г
Показати всі
Кількість штук в упаковці
1
2
3
24
Виробник
Abbott Lab.
Friesland Foods
FrieslandCampina
Humana
Аника Днепр
Беллакт
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
НЕМЕЦКОЕ ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
Нестле Україна
Нутриция Украина
Нутриція Україна
ФрисландКампина Юэй
Хорольський завод дитячого харчування
Хіпп Україна
Эбботт Лэбораториз
Показати всі
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню