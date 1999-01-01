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Суміші базові сухі з борошном
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СУМІШ СУХА НА МОЛОЧНО-ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ "МАЛИШ" З ГРЕЧАНИМ БОРОШНОМ
350 г з 4 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
93,95
грн
в 517 аптеках
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СУМІШ СУХА НА МОЛОЧНО-ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ З ВІВСЯНИМ БОРОШНОМ
350 г з 4 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
90,72
грн
в 503 аптеках
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СУМІШ СУХА НА МОЛОЧНО-ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ "МАЛИШ" З РИСОВИМ БОРОШНОМ
350 г з 4 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
105,96
грн
в 314 аптеках
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "МАЛИШ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ" З РИСОВИМ БОРОШНОМ
З 3 місяців 350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
89,44
грн
в 182 аптеках
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "МАЛИШ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ" З ГРЕЧАНИМ БОРОШНОМ
З 3 місяців 350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
93,96
грн
в 177 аптеках
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СУМІШ СУХА "МАЛЮТКА ПРЕМІУМ" НА МОЛОЧНО-ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ З ГРЕЧАНИМ БОРОШНОМ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 6 ДО 12 МІСЯЦІВ
300 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
116,46
грн
в 90 аптеках
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СУМІШ СУХА "МАЛЮТКА ПРЕМІУМ" НА МОЛОЧНО-ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ З ВІВСЯНИМ БОРОШНОМ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 6 ДО 12 МІСЯЦІВ
300 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
98,39
грн
в 82 аптеках
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "МАЛИШ" З РИСОВИМ БОРОШНОМ
З 3 місяців 350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
101,81
грн
в 75 аптеках інших міст
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СУМІШ СУХА "МАЛЮТКА ПРЕМІУМ" НА МОЛОЧНО-ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ З РИСОВИМ БОРОШНОМ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 6 ДО 12 МІСЯЦІВ
300 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
102,39
грн
в 69 аптеках
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СУМІШ СУХА "МАЛЮТКА ПРЕМІУМ" НА МОЛОЧНО-ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ З ГРЕЧАНИМ БОРОШНОМ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 6 ДО 12 МІСЯЦІВ
350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
101,67
грн
в 13 аптеках
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СУМІШ СУХА "МАЛЮТКА ПРЕМІУМ" НА МОЛОЧНО-ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ З ВІВСЯНИМ БОРОШНОМ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 6 ДО 12 МІСЯЦІВ
350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
105,20
грн
в 8 аптеках інших міст
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СУМІШ СУХА "МАЛЮТКА ПРЕМІУМ" НА МОЛОЧНО-ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ З РИСОВИМ БОРОШНОМ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ВІД 6 ДО 12 МІСЯЦІВ
350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
105,45
грн
в 8 аптеках інших міст
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "МАЛИШ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ" З ВІВСЯНИМ БОРОШНОМ (ТОЛОКНОМ)
З 3 місяців 350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
114,00
грн
в 5 аптеках
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "МАЛИШ" З ГРЕЧАНИМ БОРОШНОМ
З 3 місяців 350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
111,00
грн
в 4 аптеках
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "МАЛИШ" З ВІВСЯНИМ БОРОШНОМ (ТОЛОКНОМ)
350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
117,33
грн
в 4 аптеках
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "МАЛИШ" З ГРЕЧАНИМ БОРОШНОМ
З 3 місяців 400 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
102,25
грн
в 2 аптеках інших міст
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "МАЛИШ" З ВІВСЯНИМ БОРОШНОМ (ТОЛОКНОМ)
З 3 місяців 400 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
100,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "МАЛИШ" З РИСОВИМ БОРОШНОМ
З 3 місяців 400 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
110,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "МАЛИШ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ" З РИСОВИМ БОРОШНОМ
З 3 місяців 250 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
110,40
грн
в 1 аптеці інших міст
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Форма випуску
з 3 місяців
з пребіотиками (ГОС)
Пакування
250 г
300 г
320 г
350 г
400 г
600 г
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Humana
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Нутриція Україна
Хорольский завод детского питания
Хорольський завод дитячого харчування
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