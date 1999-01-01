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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NESTOGEN® 4 З ЛАКТОБАКТЕРІЯМИ L. REUTERI
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NESTOGEN® 4 З ЛАКТОБАКТЕРІЯМИ L. REUTERI
600 г з 18 місяців №1
Нестле Україна
від 295,58 грн
в 408 аптеках
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Суміш суха молочная "Малютка-4" для харчування дітей від 18 місяців
Суміш суха молочная "Малютка-4" для харчування дітей від 18 місяців
350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 106,67 грн
в 373 аптеках
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HIPP ДИТЯЧА СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "COMBIOTIC" 4 JUNIOR
HIPP ДИТЯЧА СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "COMBIOTIC" 4 JUNIOR
500 г №1
Хіпп Україна
від 473,90 грн
в 363 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "МАЛЮТКА ПРЕМІУМ 4"
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "МАЛЮТКА ПРЕМІУМ 4"
З пребіотиками 350 г з 18 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 140,07 грн
в 355 аптеках
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Хумана 4 з пребіотиками галактоолігосахаридами (ГОС) суміш суха молочна
Хумана 4 з пребіотиками галактоолігосахаридами (ГОС) суміш суха молочна
Маленькі герої 500 г з 18 місяців №1
ВЕДАРА ТРЕЙД
від 515,69 грн
в 324 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА "NAN® 4 OPTIPRO" ДЛЯ ДІТЕЙ З 18 МІСЯЦІВ
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА "NAN® 4 OPTIPRO" ДЛЯ ДІТЕЙ З 18 МІСЯЦІВ
800 г №1
Нестле Україна
від 706,26 грн
в 292 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО NUTRILON 4"
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО NUTRILON 4"
600 г №1
Нутриція Україна
від 400,00 грн
в 277 аптеках
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Хумана 4 з пребіотиками галактоолігосахаридами (ГОС) суміш суха молочна
Хумана 4 з пребіотиками галактоолігосахаридами (ГОС) суміш суха молочна
Маленькі герої 600 г з 18 місяців №1
ВЕДАРА ТРЕЙД
від 595,60 грн
в 1 аптеці інших міст
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ NESTOGEN 4 ТМ "GERBER"
СУХА МОЛОЧНА СУМІШ NESTOGEN 4 ТМ "GERBER"
350 г з 18 місяців №1
Нестле Україна
Немає в наявності
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