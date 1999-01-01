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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NESTOGEN® 4 З ЛАКТОБАКТЕРІЯМИ L. REUTERI
600 г з 18 місяців №1
Нестле Україна
від
295,58
грн
в 408 аптеках
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Суміш суха молочная "Малютка-4" для харчування дітей від 18 місяців
350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
106,67
грн
в 373 аптеках
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HIPP ДИТЯЧА СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "COMBIOTIC" 4 JUNIOR
500 г №1
Хіпп Україна
від
473,90
грн
в 363 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "МАЛЮТКА ПРЕМІУМ 4"
З пребіотиками 350 г з 18 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
140,07
грн
в 355 аптеках
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Хумана 4 з пребіотиками галактоолігосахаридами (ГОС) суміш суха молочна
Маленькі герої 500 г з 18 місяців №1
ВЕДАРА ТРЕЙД
від
515,69
грн
в 324 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА "NAN® 4 OPTIPRO" ДЛЯ ДІТЕЙ З 18 МІСЯЦІВ
800 г №1
Нестле Україна
від
706,26
грн
в 292 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО NUTRILON 4"
600 г №1
Нутриція Україна
від
400,00
грн
в 277 аптеках
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Хумана 4 з пребіотиками галактоолігосахаридами (ГОС) суміш суха молочна
Маленькі герої 600 г з 18 місяців №1
ВЕДАРА ТРЕЙД
від
595,60
грн
в 1 аптеці інших міст
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ NESTOGEN 4 ТМ "GERBER"
350 г з 18 місяців №1
Нестле Україна
Немає в наявності
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Форма випуску
Маленькі герої
з пребіотиками
Пакування
350 г
500 г
600 г
800 г
Виробник
ВЕДАРА ТРЕЙД
Нестле Україна
Нутриция Украина
Хорольський завод дитячого харчування
Хіпп Україна
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