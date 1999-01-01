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СУМІШ МОЛОЧНА ДИТЯЧА NESTLE НЕСТОЖЕН 1 З ЛАКТОБАКТЕРІЯМИ L. REUTERI
1000 г з народження №1
Нестле Україна
від
568,86
грн
в 452 аптеках
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HIPP ДИТЯЧА СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "COMFORT" ПОЧАТКОВА
300 г №1
Хіпп Україна
від
431,89
грн
в 367 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NUTRILON 1
1000 г №1
Нутриція Україна
від
635,46
грн
в 356 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NUTRILON 2
1000 г №1
Нутриція Україна
від
678,69
грн
в 338 аптеках
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "NAN 1"
400 г №1
Nestle
від
417,82
грн
в 183 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NUTRILON 1
600 г №1
Нутриція Україна
від
429,84
грн
в 168 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NUTRILON 2
600 г №1
Нутриція Україна
від
341,52
грн
в 166 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА ДИТЯЧА NESTLE НЕСТОЖЕН 1 З ЛАКТОБАКТЕРІЯМИ L. REUTERI
600 г з народження №1
Нестле Україна
від
351,42
грн
в 155 аптеках
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "NAN 2"
800 г №1
Нестле Україна
від
747,19
грн
в 135 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NUTRILON 1
200 г №1
Нутриція Україна
від
140,10
грн
в 100 аптеках
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "NAN 1"
800 г №1
Nestle
від
738,40
грн
в 74 аптеках
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NAN SUPREME 1
800 г №1
Nestle Swiss
від
1367,00
грн
в 22 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NUTRILON 1
0-6 місяців 400 г №1
Нутриція Україна
від
463,90
грн
в 19 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА "МАЛЮТКА"
350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
146,42
грн
в 6 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NUTRILON 2
6-10 місяців 400 г №1
Нутриція Україна
від
375,20
грн
в 3 аптеках інших міст
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СУМІШ СУХА "PKU NUTRI 1 CONCENTRATED"
Банка 500 г з народження №1
SHS International
від
2953,00
грн
в 1 аптеці
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА "МАЛЮТКА"
350 г без цукру №1
Хорольський завод дитячого харчування
Немає в наявності
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА ДЛЯ МАЛЮКІВ ФРІСОЛАК 1 "FRISOLAC 1" (З 0 ДО 6 МІСЯЦІВ)
Порошок банка жерстяна 400 г №1
ФрісландКампіна
Немає в наявності
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NUTRILON 1
0-6 місяців 800 г (easypack) №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NUTRILON 2
200 г №1
Нутриція Україна
Немає в наявності
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