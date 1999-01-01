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Дитяче харчування

Замінники молока

Дитяче харчування

Замінники молока

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ХУМАНА ЕЛЕКТРОЛІТ - РЕГІДРАТАЦИЙНА СУМІШ
ХУМАНА ЕЛЕКТРОЛІТ - РЕГІДРАТАЦИЙНА СУМІШ
Для дітей від 1 року 6.25 г з бананом №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від 27,79 грн
в 781 аптеці
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ХУМАНА ЕЛЕКТРОЛІТ - РЕГІДРАТАЦИЙНА СУМІШ
ХУМАНА ЕЛЕКТРОЛІТ - РЕГІДРАТАЦИЙНА СУМІШ
Для дітей з народження 6.25 г з фенхелем №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від 27,79 грн
в 773 аптеках
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Суміш суха молочная "Малютка-3" для харчування дітей від 12 місяців
Суміш суха молочная "Малютка-3" для харчування дітей від 12 місяців
350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 106,78 грн
в 518 аптеках
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СУМІШ СУХА НА МОЛОЧНО-ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ "МАЛИШ" З ГРЕЧАНИМ БОРОШНОМ
СУМІШ СУХА НА МОЛОЧНО-ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ "МАЛИШ" З ГРЕЧАНИМ БОРОШНОМ
350 г з 4 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 93,95 грн
в 517 аптеках
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СУМІШ СУХА NUTRILON КОМФОРТ 1
СУМІШ СУХА NUTRILON КОМФОРТ 1
0-6 місяців 600 г №1
Нутриція Україна
від 463,49 грн
в 516 аптеках
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "NAN® ПОТРІЙНИЙ КОМФОРТ ДЛЯ ДІТЕЙ З НАРОДЖЕННЯ"
СУХА МОЛОЧНА СУМІШ "NAN® ПОТРІЙНИЙ КОМФОРТ ДЛЯ ДІТЕЙ З НАРОДЖЕННЯ"
800 г №1
Нестле Україна
від 900,76 грн
в 515 аптеках
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Суміш суха молочна "Малютка-2" для харчування дітей від 6 до 12 місяців
Суміш суха молочна "Малютка-2" для харчування дітей від 6 до 12 місяців
350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 72,52 грн
в 514 аптеках
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Суміш молочна суха "Малютка преміум 2"
Суміш молочна суха "Малютка преміум 2"
З пребіотиками та нуклеотидами 350 г 6-12 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 136,24 грн
в 512 аптеках
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Суміш суха молочна "Малютка-1" для харчувавання дітей від народження до 6 місяців
Суміш суха молочна "Малютка-1" для харчувавання дітей від народження до 6 місяців
350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 105,48 грн
в 510 аптеках
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Суміш молочна суха "Малютка преміум 1"
Суміш молочна суха "Малютка преміум 1"
З пребіотиками та нуклеотидами 350 г 0-6 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 130,45 грн
в 510 аптеках
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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження
HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження
900 г №1
Хіпп Україна
від 883,58 грн
в 506 аптеках
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СУМІШ СУХА НА МОЛОЧНО-ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ З ВІВСЯНИМ БОРОШНОМ
СУМІШ СУХА НА МОЛОЧНО-ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ З ВІВСЯНИМ БОРОШНОМ
350 г з 4 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 90,72 грн
в 503 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NESTOGEN® 2 З ЛАКТОБАКТЕРІЯМИ L. REUTERI
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NESTOGEN® 2 З ЛАКТОБАКТЕРІЯМИ L. REUTERI
1000 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від 455,14 грн
в 492 аптеках
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СУМІШ СУХА НА МОЛОЧНО-ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ "МАЛИШ"З КУКУРУДЗЯНИМ БОРОШНОМ
СУМІШ СУХА НА МОЛОЧНО-ЗЕРНОВІЙ ОСНОВІ "МАЛИШ"З КУКУРУДЗЯНИМ БОРОШНОМ
350 г з 4 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 89,42 грн
в 491 аптеці
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО MILUPA 3"
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "ДИТЯЧЕ МОЛОЧКО MILUPA 3"
600 г №1
Нутриція Україна
від 261,20 грн
в 488 аптеках
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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 2 для подальшого харчування з 6 місяців
HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 2 для подальшого харчування з 6 місяців
900 г №1
Хіпп Україна
від 883,58 грн
в 486 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА ДИТЯЧА NESTLE НЕСТОЖЕН 1 З ЛАКТОБАКТЕРІЯМИ L. REUTERI
СУМІШ МОЛОЧНА ДИТЯЧА NESTLE НЕСТОЖЕН 1 З ЛАКТОБАКТЕРІЯМИ L. REUTERI
1000 г з народження №1
Нестле Україна
від 568,86 грн
в 452 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 2 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 ДО 12 МІСЯЦІВ
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 2 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 ДО 12 МІСЯЦІВ
1100 г №1
Нутриція Україна
від 505,00 грн
в 448 аптеках
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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження
HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 1 початкова з народження
500 г №1
Хіпп Україна
від 499,95 грн
в 437 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 1 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 0 ДО 6 МІСЯЦІВ
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 1 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 0 ДО 6 МІСЯЦІВ
1100 г №1
Нутриція Україна
від 374,45 грн
в 422 аптеках
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