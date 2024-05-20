Всі аптеки України
Дитяче харчуванняЗамінники молокаБазові сухіСуміші базові сухі 6-12 місHIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 2 для подальшого харчування з 6 місяцівЦіни в аптеках

HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 2 для подальшого харчування з 6 місяців 900 г, №1 - Одеса (652046) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 83 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (4)
848,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
910,23 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
864,40 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (1)
987,99
Економія: -109,33 грн
878,66 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (2)
880,00 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
864,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
989,50
Економія: -126,15 грн
863,35 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
880,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
864,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
864,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
800,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (2)
848,50 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
1011,04
Економія: -148,50 грн
862,54 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
864,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (1)
880,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (1)
989,50
Економія: -185,29 грн
804,21 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 15:00
864,40 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
864,40 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
Всього: упаковка (1)
880,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (85)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
864,40 грн