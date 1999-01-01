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Базові сухі
Суміші базові сухі 6-12 міс
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Суміш суха молочна "Малютка-2" для харчування дітей від 6 до 12 місяців
Суміш суха молочна "Малютка-2" для харчування дітей від 6 до 12 місяців
350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 72,52 грн
в 514 аптеках
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Суміш молочна суха "Малютка преміум 2"
Суміш молочна суха "Малютка преміум 2"
З пребіотиками та нуклеотидами 350 г 6-12 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 136,24 грн
в 512 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NESTOGEN® 2 З ЛАКТОБАКТЕРІЯМИ L. REUTERI
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NESTOGEN® 2 З ЛАКТОБАКТЕРІЯМИ L. REUTERI
1000 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від 455,14 грн
в 492 аптеках
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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 2 для подальшого харчування з 6 місяців
HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 2 для подальшого харчування з 6 місяців
900 г №1
Хіпп Україна
від 883,58 грн
в 486 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 2 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 ДО 12 МІСЯЦІВ
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 2 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 ДО 12 МІСЯЦІВ
1100 г №1
Нутриція Україна
від 505,00 грн
в 448 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 2 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 ДО 12 МІСЯЦІВ
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 2 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 ДО 12 МІСЯЦІВ
600 г №1
Нутриція Україна
від 169,52 грн
в 390 аптеках
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ХУМАНА 2 З ПРЕБІОТИКАМИ І ГАЛАКТООЛІГОСАХАРИДАМИ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 МІСЯЦІВ І СТАРШЕ
ХУМАНА 2 З ПРЕБІОТИКАМИ І ГАЛАКТООЛІГОСАХАРИДАМИ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 МІСЯЦІВ І СТАРШЕ
600 г №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від 605,77 грн
в 381 аптеці
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Суміш суха на молочно-зерновій основі "Малиш" з рисовим, кукурудзяним, вівсяним та гречаним борошном
Суміш суха на молочно-зерновій основі "Малиш" з рисовим, кукурудзяним, вівсяним та гречаним борошном
350 г з 6 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 89,47 грн
в 353 аптеках
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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 2 для подальшого харчування з 6 місяців
HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 2 для подальшого харчування з 6 місяців
500 г №1
Хіпп Україна
від 499,95 грн
в 348 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "NAN® 2 OPTIPRO®" ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 МІСЯЦІВ
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "NAN® 2 OPTIPRO®" ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 МІСЯЦІВ
500 г №2
Нестле Україна
від 850,20 грн
в 302 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NESTOGEN® 2 З ЛАКТОБАКТЕРІЯМИ L. REUTERI
СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NESTOGEN® 2 З ЛАКТОБАКТЕРІЯМИ L. REUTERI
600 г з 6 місяців №1
Нестле Україна
від 380,80 грн
в 87 аптеках
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Суміш суха на молочно-зерновій основі "Малиш" з вівсяним та рисовим борошном
Суміш суха на молочно-зерновій основі "Малиш" з вівсяним та рисовим борошном
350 г з 6 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від 98,70 грн
в 80 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 2 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 ДО 12 МІСЯЦІВ
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 2 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 ДО 12 МІСЯЦІВ
350 г №1
Нутриція Україна
від 164,40 грн
в 51 аптеці
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HiPP 2 Органічна дитяча суха суміш на козячому молоці
HiPP 2 Органічна дитяча суха суміш на козячому молоці
400 г з 6 місяців №1
Хіпп Україна
від 749,51 грн
в 44 аптеках інших міст
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Суміш молочна дитяча суха Nutrilon 2 Profutura
Суміш молочна дитяча суха Nutrilon 2 Profutura
800 г 6-12 місяців №1
Нутриція Україна
від 1226,42 грн
в 33 аптеках
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NAN SUPREME 2
NAN SUPREME 2
800 г №1
Nestle Swiss
від 1249,40 грн
в 24 аптеках
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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 2 для подальшого харчування з 6 місяців
HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 2 для подальшого харчування з 6 місяців
350 г №1
Хіпп Україна
від 506,00 грн
в 7 аптеках інших міст
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ХУМАНА 2 З ПРЕБІОТИКАМИ І ГАЛАКТООЛІГОСАХАРИДАМИ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 МІСЯЦІВ І СТАРШЕ
ХУМАНА 2 З ПРЕБІОТИКАМИ І ГАЛАКТООЛІГОСАХАРИДАМИ СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 МІСЯЦІВ І СТАРШЕ
300 г №1
НІМЕЦЬКЕ ДИТЯЧЕ ХАРЧУВАННЯ
від 337,00 грн
в 6 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 2 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 ДО 12 МІСЯЦІВ
СУМІШ МОЛОЧНА СУХА MILUPA 2 ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 6 ДО 12 МІСЯЦІВ
350 г №3
Нутриція Україна
від 189,40 грн
в 1 аптеці інших міст
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ПРОДУКТ МОЛОЧНИЙ СУХИЙ "БЕЛЛАКТ 2"
ПРОДУКТ МОЛОЧНИЙ СУХИЙ "БЕЛЛАКТ 2"
400 г 5-12 місяців і старше №1
Українське дитяче харчування
Немає в наявності
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