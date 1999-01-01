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Суміші базові сухі 12-18 міс
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Суміш суха молочная "Малютка-3" для харчування дітей від 12 місяців
350 г №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
106,78
грн
в 518 аптеках
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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 3 для подальшого харчування
500 г з 12 місяців №1
Хіпп Україна
від
472,80
грн
в 354 аптеках
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HIPP дитяча суха молочна суміш "Combiotic" 3 для подальшого харчування
900 г з 12 місяців №1
Хіпп Україна
від
837,50
грн
в 313 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NESTOGEN® 3 З ЛАКТОБАКТЕРІЯМИ L. REUTERI
600 г з 12 місяців №1
Нестле Україна
від
325,00
грн
в 310 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА "NAN® 3 OPTIPRO" ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 12 МІСЯЦІВ
800 г №1
Нестле Україна
від
673,11
грн
в 275 аптеках
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА "NAN® 3 OPTIPRO" ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 12 МІСЯЦІВ
500 г №2
Нестле Україна
від
680,20
грн
в 155 аптеках
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СУМІШ МОЛОЧНА СУХА "МАЛЮТКА ПРЕМІУМ 3"
З пребіотиками без цукру 350 г з 12 місяців №1
Хорольський завод дитячого харчування
від
144,06
грн
в 150 аптеках
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ХУМАНА 3 З ПРЕБІОТИКАМИ (ГОС) СУХА ДИТЯЧА МОЛОЧНА СУМІШ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ГОДУВАННЯ
Маленькі герої 350 г №1
ВЕДАРА ТРЕЙД
від
326,11
грн
в 3 аптеках інших міст
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Суміш суха молочная "Малютка-3" для харчування дітей від 12 місяців
350 г №24
Хорольський завод дитячого харчування
від
127,40
грн
в 1 аптеці інших міст
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА "NAN® 3 OPTIPRO" ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 12 МІСЯЦІВ
400 г №1
Нестле Україна
Немає в наявності
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СУМІШ СУХА МОЛОЧНА NESTOGEN® 3 З ЛАКТОБАКТЕРІЯМИ L. REUTERI
300 г з 12 місяців №1
Нестле Україна
Немає в наявності
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НАПІЙ СУХИЙ МОЛОЧНИЙ ДЛЯ ДИТЯЧОГО ХАРЧУВАННЯ "БЕЛЛАКТ ПРЕМІУМ 3"
400 г від 1 року №1
Беллакт
Немає в наявності
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ NESTOGEN 3 ДЛЯ ПОДАЛЬШИХ ЕТАПІВ ХАРЧУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ВІД 10 МІСЯЦІВ
350 г №1
Нестле Україна
Немає в наявності
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СУХА МОЛОЧНА СУМІШ NESTOGEN 3 ТМ "NESTLE"
700 г з 12 місяців №1
Нестле Україна
Немає в наявності
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Форма випуску
Маленькі герої
з пребіотиками
Пакування
300 г
350 г
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700 г
800 г
900 г
без цукру 350 г
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Виробник
Беллакт
ВЕДАРА ТРЕЙД
Нестле Україна
Хорольський завод дитячого харчування
Хіпп Україна
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