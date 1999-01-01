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Дієтичні добавки
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Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травлення

Дієтичні добавки

08Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травлення

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Фіточай "Ключі Здоров'я"
Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 22 200 г "фіто розторопша" №1
Ключі Здоров'я
від 104,00 грн
в 1824 аптеках інших міст
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Лактіалє
Лактіалє
Капсули №30
Фармак
від 337,73 грн
в 958 аптеках
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Біонорм
Біонорм
Таблетки №30
Київський вітамінний завод
від 106,07 грн
в 954 аптеках
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Гепаргін®
Гепаргін®
Розчин флакон скляний 10 мл №10
Фармак
від 380,65 грн
в 930 аптеках
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ЕЛІМІНАЛЬ ГЕЛЬ
ЕЛІМІНАЛЬ ГЕЛЬ
Гель стік 20 г №20
Орісіл-Фарм
від 361,60 грн
в 904 аптеках
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Детоксил
Детоксил
Таблетки №30
Дельта Медікел
від 374,40 грн
в 865 аптеках
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БіоГая Протектіс (дитячі краплі)
БіоГая Протектіс (дитячі краплі)
Краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Дельта Медікел
від 477,75 грн
в 856 аптеках
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Панжест®
Панжест®
Капсули №20
Фармак
від 294,14 грн
в 846 аптеках
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Неофлорум
Неофлорум
№10, капсули баночка у картонній коробці №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 257,65 грн
в 829 аптеках
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Бетаргін®
Бетаргін®
Розчин для перорального застосування контейнер скляний 10 мл №20
Ворвартс Фарма
від 732,00 грн
в 818 аптеках
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Према®
Према®
Порошок саше 2.8 г №10
Дельта Медікел
від 260,40 грн
в 814 аптеках
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Лактіалє® Жерміна
Лактіалє® Жерміна
Суспензія флакон 5 мл №10
Фармак
від 289,23 грн
в 812 аптеках
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ФЕРМЕНТАЗА ДУО
ФЕРМЕНТАЗА ДУО
Капсули №20
Маклеодс Фармасьютикалс
від 184,44 грн
в 806 аптеках
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ІзіДу
ІзіДу
Капсули №30
Органосін Лайф Сайєнс
від 258,00 грн
в 804 аптеках
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ЛАКТІМАК ФОРТЕ
ЛАКТІМАК ФОРТЕ
Капсули №30
від 368,85 грн
в 804 аптеках
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ЕНЗІБАР ГОЛД
ЕНЗІБАР ГОЛД
Таблетки стрип №20
Delta Medical
від 165,20 грн
в 800 аптеках
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Лактіалє® Жерміна Форте
Лактіалє® Жерміна Форте
Суспензія флакон 5 мл №10
Фармак
від 352,66 грн
в 779 аптеках
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ЛАКТІАЛЄ® МУЛЬТІ
ЛАКТІАЛЄ® МУЛЬТІ
Капсули №30
Фармак
від 385,00 грн
в 750 аптеках
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Мамалак
Мамалак
Капсули 30 мг №30
Ворвартс Фарма
від 291,78 грн
в 750 аптеках
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Неофлорум
Неофлорум
№14, капсули баночка у картонній коробці №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 356,61 грн
в 748 аптеках
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