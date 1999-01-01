Київ
Дієтичні добавки
08
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травлення
Дієтичні добавки
08
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травлення
8.1.
Дієтичні добавки, що покращують процеси травлення та функціональний стан ШКТ
8.2.
Дієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхура
8.3.
Дієтичні добавки, що регулюють апетит
8.4.
Дієтичні добавки, що підтримують моторно-евакуаторну функцію ШКТ
8.5.
Дієтичні добавки, що сприяють нормалізації і підтримці нормальної мікрофлори кишечнику
8.6.
Дієтичні добавки, що знижують ризик розвитку запальних і виразкових процесів ШКТ
8.7.
Дієтичні добавки — джерела харчових волокон
Сортування:
По популярності
Фільтр
Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 22 200 г "фіто розторопша" №1
Ключі Здоров'я
від
104,00
грн
в 1824 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Лактіалє
Капсули №30
Фармак
від
337,73
грн
в 958 аптеках
Знайти в аптеках
Біонорм
Таблетки №30
Київський вітамінний завод
від
106,07
грн
в 954 аптеках
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Гепаргін®
Розчин флакон скляний 10 мл №10
Фармак
від
380,65
грн
в 930 аптеках
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ЕЛІМІНАЛЬ ГЕЛЬ
Гель стік 20 г №20
Орісіл-Фарм
від
361,60
грн
в 904 аптеках
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Детоксил
Таблетки №30
Дельта Медікел
від
374,40
грн
в 865 аптеках
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БіоГая Протектіс (дитячі краплі)
Краплі для перорального застосування флакон 5 мл №1
Дельта Медікел
від
477,75
грн
в 856 аптеках
Знайти в аптеках
Панжест®
Капсули №20
Фармак
від
294,14
грн
в 846 аптеках
Знайти в аптеках
Неофлорум
№10, капсули баночка у картонній коробці №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
257,65
грн
в 829 аптеках
Знайти в аптеках
Бетаргін®
Розчин для перорального застосування контейнер скляний 10 мл №20
Ворвартс Фарма
від
732,00
грн
в 818 аптеках
Знайти в аптеках
Према®
Порошок саше 2.8 г №10
Дельта Медікел
від
260,40
грн
в 814 аптеках
Знайти в аптеках
Лактіалє® Жерміна
Суспензія флакон 5 мл №10
Фармак
від
289,23
грн
в 812 аптеках
Знайти в аптеках
ФЕРМЕНТАЗА ДУО
Капсули №20
Маклеодс Фармасьютикалс
від
184,44
грн
в 806 аптеках
Знайти в аптеках
ІзіДу
Капсули №30
Органосін Лайф Сайєнс
від
258,00
грн
в 804 аптеках
Знайти в аптеках
ЛАКТІМАК ФОРТЕ
Капсули №30
від
368,85
грн
в 804 аптеках
Знайти в аптеках
ЕНЗІБАР ГОЛД
Таблетки стрип №20
Delta Medical
від
165,20
грн
в 800 аптеках
Знайти в аптеках
Лактіалє® Жерміна Форте
Суспензія флакон 5 мл №10
Фармак
від
352,66
грн
в 779 аптеках
Знайти в аптеках
ЛАКТІАЛЄ® МУЛЬТІ
Капсули №30
Фармак
від
385,00
грн
в 750 аптеках
Знайти в аптеках
Мамалак
Капсули 30 мг №30
Ворвартс Фарма
від
291,78
грн
в 750 аптеках
Знайти в аптеках
Неофлорум
№14, капсули баночка у картонній коробці №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
356,61
грн
в 748 аптеках
Знайти в аптеках
1
2
3
4
5
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Форма випуску
"Здоровий шлунок"
"Мирослав"
Gastrus
УльтраКап
гель
гель оральний
гран. розч.
екстракт
емул.
збір
календула квітки
капс.
капс. желат.
капс. желат. тверд.
капс. кишково-розч.
капс. м'які желат.
капс. тверд.
квітки
конц.
кора
кора дуба
кореневища
крап.
крап. д/дітей
крап. д/орал. застос.
крап. д/перорал. застос.
крап. орал.
крап. орал. д/дітей
крап. орал., сусп.
листя
листя різ.-прес.
листя та плоди
льодяники
ліофіл.
ліофіл. маса д/перорал. застос
ліофіл. перорал.
насіння
нерафіноване
олія
пакет
паста
пастилки
пастилки желейні
пастилки желейні пектинові
пастилки жув.
плитки
плоди
плоди подрібнені
пор.
пор. гран.
пор. д/внутр. застос.
пор. д/орал. сусп.
пор. д/оральн. р-ну
пор. д/п орал. сусп.
пор. д/п р-ну д/перор. застос.
пор. д/п сиропу
пор. д/п сусп. д/внутр. заст.
пор. д/п сусп. д/перор. заст.
пор. ліофіл.
пор. орал.
пор.д/п сусп. д/рийому внутріш
р-н
р-н питний
р-н д/внутр. застос.
р-н д/перорал. застос.
р-н д/пиття
р-н орал.
р-н ректальн.
рідина
саше
сироп
стік
суп.
суп. ректал.
сусп.
сусп. д/внутр. заст.
сусп. д/перорал. застос.
сусп. орал.
сіль
табл.
табл. в/о
табл. в/о кишково-розч.
табл. в/плівк. обол.
табл. д/жув.
табл. д/розжовування
табл. жув.
табл. з модиф. вивільн.
табл. киш-розч, в/об
табл. кишково-розч.
табл. сублінгв.
табл. шип.
тм "ФітоВітамін"
трава
фітоконцентрат
фіточай
цукерки
чай
шрот
№ 10
№ 11
№ 19
№ 2 "Шлунковий"
№ 21
№ 22
№ 24
№ 27
№ 29
№ 31
№ 32
№ 33
№ 34
№ 38
№ 46
№ 5
№ 5 "Здоров'я печінки"
№ 52
№ 60
№ 61
№ 67
№ 7
№10
№10, капс.
№11
№12
№13
№14
№14, капс.
№18
№19
№2
№3
№4, капс.
№5
№7
№8
№9
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Дозування
0.2 г
0.3 г
0.4 г
0.5 г
0.7 г
0.8 г
0.16 г
0.22 г
0.25 г
0.35 г
0.43 г
0.45 г
0.48 г
0.52 г
0.84 г
0.85 г
1 г
1.2 г
1.5 г
1.25 г
2 г
2.5 г
2.5 млрд
5 г
5 доз
5 млрд
7 мг
10 мг
20 мг
22.5 мг
25 г/50 мл
25 млрд
30 мг
45 мг
50 мг
66.7 г/100 мл
70 мг
75 г
80 мг
90 мг
100 г
100 мг
100 млрд
144 мг
150 г
150 мг
152 мг
180 мг
200 мг
250 мг
270 мг
280 мг
290 мг
300 мг
325 мг
350 мг
370 мг
375 мг
380 мг
390 мг
400 мг
426 мг
440 мг
450 мг
480 мг
500 мг
510 мг
525 мг
530 мг
538 мг
540 мг
550 мг
590 мг
600 мг
648 мг
650 мг
700 мг
720 мг
750 мг
765 мг
800 мг
900 мг
1000 мг
1100 мг
3000 мг
4275 мг
8000 МО
10000 МО
10000 ОД
25000 ОД
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Пакування
0.1 г
0.5 г
1 г
1.5 г
2 г
5 мл
10 г
10 мл
15 г
15 мл
20 мл
25 г
30 г
30 мл
40 г
50 г
50 мл
60 г
70 г
75 г
80 г
90 г
100 г
100 мл
120 мл
125 мл
130 г
135 г
150 г
150 мл
160 г
165 мл
167 г
190 г
200 г
200 мл
210 г
250 г
260 г
300 г
300 мл
500 мл
550 г
1000 мл
банка
банка 25 г
банка 140 г
банка жерстяна 150 мл
банка пластик.
банка полімер.
банка полімер. 200 г
банка полімер. 450 г
баночка
блістер
блістер у коробці
дой-пак 120 мл
капс.
контейнер
контейнер 200 г
контейнер п/е 200 г
контейнер полімер.
контейнер скляний 10 мл
контейнер скляний 15 мл
контейнер скляний 20 мл
контурн. чарунк. уп.
пакет
пакет 0.5 г
пакет 1 г
пакет 1.5 г
пакет 1.35 г
пакет 4.5 г
пакет 10 мл
пакет 20 г
пакет 40 г
пакет 50 г
пакет 60 г
пакет 150 г
пакет п/е 16 г
пакет полімер. 200 г
пакет-саше
пакет-саше 1 г
пакет-саше 10 мл
пакет-саше 15 мл
пакетик
пакетик 0.5 г
пакетик 1.5 г
пакетик 1.35 г
пакетик 3 г
пакетик 5 г
пакетик 10 г
пакетик 10 мл
пакетик 15 мл
пакетик 16 г
пакетик 25 г
пакетик 900 мг
пакетик-саше 4 г
пакетик-саше 5 г
пачка 40 г
пачка 50 г
пачка 70 г
пачка 75 г
пачка 100 г
пачка 150 г
пачка 200 г
пляшечка
пляшечка 10 мл
пляшечка скл. 15 мл
пляшка 500 мл
пляшка 950 мл
саше
саше 1 г
саше 1.5 г
саше 2 г
саше 2.8 г
саше 3 г
саше 5 г
саше 5.8 г
саше 10 г
саше 10 мл
саше 15 г
саше 15 мл
саше 16 г
стрип
стік
стік 1 г
стік 1.8 г
стік 6.5 г
стік 10 мл
стік 12 г
стік 15 г
стік 15 мл
стік 16 г
стік 20 г
стік 3000 мг
стік-пакетик 5 мл
стік-пакетик 10 г
стік-пакетик 10 мл
стік-пакетик 15 мл
стік-пакетик 16 г
туба
уп. картон. 75 г
фл.
фл. 0.5 г
фл. 5 мл
фл. 7 мл
фл. 8 мл
фл. 10 мл
фл. 15 мл
фл. 20 мл
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 59 мл
фл. 60 г
фл. 100 мл
фл. 120 мл
фл. 125 мл
фл. 150 мл
фл. 200 г
фл. 200 мл
фл. 220 г
фл. 300 мл
фл. 400 г
фл. 900 г
фл. з дозатором 7.5 мл
фл. з крапельн. 5 мл
фл. з темн. скла 5 мл
фл. полімер.
фл. скляний 10 мл
фл. у пачці 200 г
фл.-крапельн. 100 мл
фільтр-пакет
фільтр-пакет 1 г
фільтр-пакет 1.2 г
фільтр-пакет 1.3 г
фільтр-пакет 1.5
фільтр-пакет 1.5 г
фільтр-пакет 1.8 г
фільтр-пакет 1.25 г
фільтр-пакет 2 г
фільтр-пакет 3 г
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Кількість штук в упаковці
1
4
5
6
7
8
10
12
14
15
16
20
24
25
26
28
30
40
42
45
50
60
80
90
100
120
180
200
500
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Виробник
AAR Pharma FZ LLC
AB-BIOTICS, S.A.
ADAMED PHARMA S.A
ADAMED Sp. z o.o.
Aarmed Formulations Pvt. Ltd.
Acino
Adrien Gagnon
Advanced Vital Enzymes
Agetis Supplements
Alax Bioresearch Pvt Ltd
Allianz Biosciences
Alpen Pharma AG
Alpen Pharma GmbH
Amaxa LTD
Amol Pharmaceuticals
Ananta Medicare
BIOCHEM s.r.l.
BIOFAKTOR
Beres Pharmaceuticals Ltd
BioMylz Pvt. Ltd.
Biocodex
Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Biodue S.p.A.
Biolek
Bioprox
Delta Medical Promotions AG
ERBOZETA S.p.A
Equilibra Srl
Erba Vita
EuBion Corporation
FARMUNION BCV DEV
FMC
Farmlyga
Fito Pharma
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Gelnova Laboratories India Private Limited
Gnosis Bioresearch S.A.
Gricar Chemical S.r.l.
Haya Labs LLC
Healthyway Production
Hisunit
INPHARMA S.p.A
IPCA
Ildong Bioscience Co., Ltd
Ildong Pharmaceutical
Indian Herbs Research & Supply
Ineldea
Innovative Pharma Baltics
Isha Agro Developers
Juva Sante International
Ketomi
LONG LIFE INC
Lacte
Lactonova Nutripharm
Lallemand Health Solutions
Lek
MANUFACTURER UAB ACORUS CALAMUS
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Mega Lifesciences
Metagenics Inc.
Montefarmaco
NOW FOODS
NOW INTERNATIONAL
Nabros Pharma
NatHealth Sp.z.o.o
Natysal S.A.
Novator Pharma
Nutra Essential OTC
Ocean Healthcare Private Limited
Organosyn Life Sciences
Orion Corporation
Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH
PHARM CROSS Co. Ltd.
Panacea Herbals
Perrery Farmaceutici SRL
Pfizer
Pfizer Inc.
Pharco
PharmaS d.o.o.
Pharmacy Laboratories
Pharmascience
Pharmatonica
Pharmia OY
Pileje Industrie
Polpharma
Puritan's Pride
Quality Supplements and Vitamins, Inc
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Rotapharm
S&S bionutra S.r.l.
S.K.M. Herboceuticals
SC Balkan Pharmaceutical with LLC
SUN
Sandoz
Sante Naturelle
Sensilab Polska Sp. z o.o. - S.K.A.
Shedir Pharma
Softgel Healthcare
Solefarm
Solepharm
Solgar Vitamin and Herb
Sopharma
Stada
Symbiofarm
Syren Healthcare
TRIOFIT NUTRACARE PVT LTD
Tablets (India) Limited
Unichem Laboratories
Unipharm Laboratories Limited
Unipharm, Inc.
Unique Biotech
Vardhman Healthcare
VeerHealth Care
Vega Ilac Kozmetik Gida imalat San.tic.ltd.sti
Virchow Biotech
Vita Sun
Walmark
World Medicine
World Medicine Europe
Zandra Lifesciences
Zee Laboratories
Zentiva
ІЛАН ФАРМ
Ілдонг Фармас'ютікал
Іннео Фарм
Інститут Розель
ІнтерХім
Іріс Фарм
АВА плюс
АМС ФАРМ
Агросельпром
Аконітум
Актілайф Нутрішн
Алліанз Біосайнсіз
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека 283
Аптека Гаевского
Аптека Гаєвського
Аптечная сеть Фармация
Ариадна
Аріадна
Асгард Фарм
Асино Украина
Астарта
Астрафарм
Асіно
Асіно Україна
БИХЕЛС ООО
Беркана +
Беркана Плюс
Био Лайт
Биола
Биотек
Биофарма ФЗ
Бовиос Фарм
Бойко Клиник
Ботаніка
Будьте Здоровы
Біо Лайт
Біола
Біолік
ВАЛАРТИН ФАРМА
ВТМ-ФАРМ
Ваше здоровье-К
Вертекс
Веста
Виво-Актив
Виком-Трейд
Виола ФФ
Витапак
Витера
Ворвартс Фарма
Віво-Актив
Віола
Вітаміни
ГАЛЕНІКАС
ГУДФУД
ГаммаФарм
Гармонія
Генезис Лаборатория
Генезис Лабораторія
Геолик Фарм Маркетинг Групп
Георг Биосистемы
Георг Біосистеми
Годовиченко С.О.
Голден-Фарм
Грин Фарм Косметик
Гринвуд
Гритчин Роман Владимирович
Гров Фарм
Грін-Фарма
Гудфуд
ДАНІКА
ДЖЕРЕЛА ЗДОРОВ’Я
Даника Первая Украинская Пчеловодческая Компания
Даника Фирма
Даніка ТОВ
Дарин.С.Фарм
Делтасфарма Індія Приват Лімітед
Дельта Медикел Промоушнз
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Доктор Хелси
Дон
ЕКО-МОН ПП
Ева Кротишон
Евро Плюс
Евро плюс
Ейм
Екватор
Екооил
Екопродукт
Екосвіт Ойл
Екофарм
Еліксир
Еліт-фарм
Ензим
ЖИТО
Жемчужина полесья
Житомирбіопродукт
ЗАО "Лектравы"
ЗАТ "Ліктрави"
Завод вітамінний Харківський
Здравофарм
Илан Фарм
ИнтерХим
Исток-Плюс
КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ ООО
КРЕОМА-ФАРМ
Камила-Фарма
Карпов М.Ю.
Київський вітамінний завод
Ключи Здоровья
Ключі Здоров'я
Компания "Дана, Я"
Компания фармацевтическая Салютарис
Компанія "Дана, Я"
Комплит Био-Фарм Украина
Корпорация Артериум
Кортес
Красная звезда
Красота и Здоровье
Красота та Здоров'я
Куртіс Хелскеа
Лабораторії Майолі Спіндлер
Лактонова Нутріфарм
ЛекоПро
Лекраст
Лекхим
Ликберри
Лубнифарм
МКМ Найнекс
Магазинюк Андрій Васильович
Маклеодс Фармасьютикалз Лимитед
Маклеодс Фармасьютикалс
Медикавита
Мехта Хелскер
Мирослав
Монфарм
Н-АОС
НКС-Фарм
НОВЕКО УКРАИНА
НУТРИДЕМ ООО
Нанофармация
Нанофармація
НатХелс Сп.з о.о.
Натур Продукт Фарма Сп. з о. о.
Натуралис-Россия
Науково-Виробнича Компанія Мвк
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Нестле Україна
Новалик-Фарм
Нові Продукти Україна
Нутра Мануфектурінг
Нутримед, ООО
Нутрілінеа
О.Д. Пролисок
ООО "Абботт Украина"
ООО "Альфа Фарм Украина"
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Озимук Фарм
Омнифарма
Омніфарма
Органосін ЛТД
Органосін Лайф Сайєнс
Орисил-Фарм
Осирис
ПП Мірослав
ПП Чарлі
Парфумерно-косметична компанія ДНД
Перлина полісся
Польфарма
Праго Хелскер
Прайвит Лейбл Девелопмент
Представительство Баум Фарм ГмбХ
Представництво Баум Фарм ГмбХ
Профарма Плант
Пряницкий С.А.
Ранбакси Фармасьютикалс Украина
Реагент
Ротафарм
САНЛАЙФ ГМБХ
САРЕПТА ВФ ТОВ
СВЕТАН ООО
СИНЕРДЖИЛАБ ООО
СИРИОН
Сандерс Лофт
Сандоз Украина
Саттвадил
Світ Фіто
Селезнева Л.В.
Солгар Вітамін енд Херб
Софарма
Софтгель Хелскеа
Сперко Украина
Стевиясан
Стома
Сіріус-95
Сістем Фарм
Т.С.Б.
ТАЙПАН-ФАРМ ООО
ТЕРРА ГАРДЕН МАРКЕТ ООО
ТЛП Украина
ТОВ "Тернофарм"
Тернофарм
Технобио
Технобіо
Технолог
Томил Херб
Универсальное агентство "Про-Фарма"
Уорлд Медицин
ФАРМ-ТОРГ
ФАРМАЦЕВТИЧНА КОМПАНІЯ ЕНЗИФАРМ
ФИТО УКРАИНА
Фарм Райз
Фарм-Квест
Фарма Плюс Украина
Фарма Черкасс
ФармаЛінеа
Фармак
Фармаком
Фармацевтическая Компания Фамберг
Фармис ЛТД
Фармконтракт ФК
Фарммедпак
Фармснаб
Фармстандарт-Биолек
Фарміс ЛТД
Фелицата Украина
Феліцата Україна
Феникс
Фито Свит
Фитолик
Фитопродукт
Фитосвит ЛТД
Форсаж Плюс
Фортекс Нутрасютикалс
Фіто Світ
Фіто Фарма
Фітобіотехнології
Фітолік
Фітосвіт ЛТД
Фітофарм
ХЕРСОНАГРОЮГ
Харківська ФФ
Харьковская ФФ
Хелаплант
ЦЕНТР БОЛОТОВА
ЧП Карпов М.Ю.
Чарли
Червона зірка
Чистая Флора
Шахты Фарм
Эйм
Экватор
Экомед
Экооил
Экопродукт
Экосвит Ойл
Эл Компани Украина
Элемент здоровья
Эликсир
Элит-фарм
Энзим
Энзифарм ФК
ЮА-ФАРМ
Юнипро Сп.о
Юніверс Фарм
Юрія-Фарм
ратіофарм
свей Спортс та Хелс ГмбХ
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