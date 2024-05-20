Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки для підтримання функції печінки, жовчовивідних шляхів і жовчного міхураБетаргін®Ціни в аптеках

Бетаргін® розчин для перорального застосування контейнер скляний 10 мл, №10 - Одеса (384208) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 55 аптеках
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
383,40 грн
Меліса
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
Всього: розчин для перорального застосування (4)
439,00 грн
Колонтаївська
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: розчин для перорального застосування (9)
439,00 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
383,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-22 - 19:00
383,40 грн
Софія
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (2)
439,00 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Дворянська, 28
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
383,40 грн
Аптека ніжних цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
383,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
383,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
383,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
383,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
383,40 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
Всього: упаковка (2)
439,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
383,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
383,40 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 29
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-22 - 18:00
383,40 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
383,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
383,40 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
383,40 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
Всього: упаковка (179)
Наявність на 2024-05-22 - 16:00
383,40 грн