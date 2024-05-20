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Аденомак 500 таблетки 500 мг, №20 - Одеса (817583) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 158 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
515,40 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (2)
742,80
Економія: -177,70 грн
565,10 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 15:30
Одеса, вул. Нежданової, 32
Всього: упаковка (1)
571,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
550,11
Економія: -62,36 грн
487,75 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
604,36
Економія: -115,93 грн
488,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
490,40 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
669,99
Економія: -156,29 грн
513,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
480,11 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (1)
551,68
Економія: -37,32 грн
514,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
567,58
Економія: -101,17 грн
466,41 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (72)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
580,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
583,02
Економія: -68,57 грн
514,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
563,29
Економія: -103,42 грн
459,87 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
482,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
511,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
588,29
Економія: -121,81 грн
466,48 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 129
Всього: таблетки (10)
546,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
543,09
Економія: -81,92 грн
461,17 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
506,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 24 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (1)
495,90 грн