Київ
Виробники на літеру “Т”
ТОВ "Універсальне агенство "Про-Фарма"
242 препарати
242 препарати
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Адреса
Київ, вул. Козацька, 120/4, корпус Е
Телефон
(044) 422-50-70
Факс
(044) 422-50-70
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Таміпул®
Капсули блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від
149,12
грн
в 955 аптеках
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Назонекс®
Спрей назальний дозований 50 мкг/доза флакон 18 г 140 доз №1
Organon Central East Gmbh
від
397,92
грн
в 928 аптеках
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ФЛУ-АЦИЛ Рино спрей назальний
Спрей назальний 30 мл №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
378,43
грн
в 907 аптеках
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Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Organon Central East Gmbh
від
1029,25
грн
в 902 аптеках
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Назонекс® Синус
Спрей назальний дозований 50 мкг/доза флакон 10 г 60 доз №1
Organon Central East Gmbh
від
287,06
грн
в 895 аптеках
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Дипроспан®
Суспензія для ін'єкцій ампула 1 мл №5
Organon Central East Gmbh
від
1932,00
грн
в 888 аптеках
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Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №7
Organon Central East Gmbh
від
386,18
грн
в 887 аптеках
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Тазалок™
Краплі оральні, розчин флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
400,06
грн
в 867 аптеках
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Елоком®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від
211,26
грн
в 862 аптеках
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Меркана
Капсули 362 мг №60
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
1040,36
грн
в 852 аптеках
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Тридерм®
Мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від
360,40
грн
в 840 аптеках
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Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №7
Organon Central East Gmbh
від
338,11
грн
в 837 аптеках
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Елоком®
Мазь 0,1 % туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від
265,31
грн
в 830 аптеках
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Неофлорум
№10, капсули баночка у картонній коробці №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від
258,38
грн
в 828 аптеках
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Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №7
Organon Central East Gmbh
від
220,86
грн
в 822 аптеках
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Сингуляр®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Organon Central East Gmbh
від
473,71
грн
в 820 аптеках
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Карвеліс
Краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від
314,05
грн
в 815 аптеках
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Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Organon Central East Gmbh
від
836,88
грн
в 812 аптеках
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Елоком®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від
198,68
грн
в 811 аптеці
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Тридерм®
Мазь туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від
241,09
грн
в 800 аптеках
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