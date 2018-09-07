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Виробники на літеру “Т”

ТОВ "Універсальне агенство "Про-Фарма"242 препарати

242 препарати
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Таміпул®
Таміпул®
Капсули блістер №10
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 149,12 грн
в 955 аптеках
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Назонекс®
Назонекс®
Спрей назальний дозований 50 мкг/доза флакон 18 г 140 доз №1
Organon Central East Gmbh
від 397,92 грн
в 928 аптеках
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ФЛУ-АЦИЛ Рино спрей назальний
ФЛУ-АЦИЛ Рино спрей назальний
Спрей назальний 30 мл №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 378,43 грн
в 907 аптеках
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Аркоксія®
Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №28
Organon Central East Gmbh
від 1029,25 грн
в 902 аптеках
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Назонекс® Синус
Назонекс® Синус
Спрей назальний дозований 50 мкг/доза флакон 10 г 60 доз №1
Organon Central East Gmbh
від 287,06 грн
в 895 аптеках
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Дипроспан®
Дипроспан®
Суспензія для ін'єкцій ампула 1 мл №5
Organon Central East Gmbh
від 1932,00 грн
в 888 аптеках
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Аркоксія®
Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 120 мг блістер №7
Organon Central East Gmbh
від 386,18 грн
в 887 аптеках
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Тазалок™
Тазалок™
Краплі оральні, розчин флакон 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 400,06 грн
в 867 аптеках
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Елоком®
Елоком®
Крем 0,1 % туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від 211,26 грн
в 862 аптеках
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Меркана
Меркана
Капсули 362 мг №60
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 1040,36 грн
в 852 аптеках
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Тридерм®
Тридерм®
Мазь туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від 360,40 грн
в 840 аптеках
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Аркоксія®
Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 90 мг блістер №7
Organon Central East Gmbh
від 338,11 грн
в 837 аптеках
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Елоком®
Елоком®
Мазь 0,1 % туба 30 г №1
Organon Central East Gmbh
від 265,31 грн
в 830 аптеках
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Неофлорум
Неофлорум
№10, капсули баночка у картонній коробці №1
Универсальное агентство "Про-фарма"
від 258,38 грн
в 828 аптеках
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Аркоксія®
Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №7
Organon Central East Gmbh
від 220,86 грн
в 822 аптеках
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Сингуляр®
Сингуляр®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Organon Central East Gmbh
від 473,71 грн
в 820 аптеках
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Карвеліс
Карвеліс
Краплі оральні, розчин флакон з пробкою-крапельницею 100 мл №1
Профарма Інтернешнл Трейдінг Лімітед
від 314,05 грн
в 815 аптеках
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Аркоксія®
Аркоксія®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 60 мг блістер №28
Organon Central East Gmbh
від 836,88 грн
в 812 аптеках
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Елоком®
Елоком®
Мазь 0,1 % туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від 198,68 грн
в 811 аптеці
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Тридерм®
Тридерм®
Мазь туба 15 г №1
Organon Central East Gmbh
від 241,09 грн
в 800 аптеках
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