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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що знижують ризик розвитку запальних і виразкових процесів ШКТ
8.6.

Дієтичні добавки, що знижують ризик розвитку запальних і виразкових процесів ШКТ 8.6. Класифікація

ARBOR VITAE НАГІДКИ КВІТКИ пачка, 50 г, № 1; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ARBOR VITAE НАГІДКИ КВІТКИ Пачка, 50 г, № 1 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 7 аптеках
від 55,00 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE НАГІДКИ КВІТКИ фільтр-пакет, 1.5 г, № 20; Віола
ARBOR VITAE НАГІДКИ КВІТКИ Фільтр-пакет, 1.5 г, № 20 Віола
В 9 аптеках
від 55,00 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE ПІЖМА КВІТИ пачка, 75 г, № 1; Група Компаній МедФармХолдинг
ARBOR VITAE ПІЖМА КВІТИ Пачка, 75 г, № 1 Група Компаній МедФармХолдинг
В 8 аптеках
від 40,00 грн
Ціни в аптеках
VITA - АНТАЦИД таблетки, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 16; Красота та Здоров'я
VITA - АНТАЦИД Таблетки, зі смаком апельсину, зі смаком апельсину, № 16 Красота та Здоров'я
В 24 аптеках
від 15,80 грн
Ціни в аптеках
Гастропро капсули, № 14; Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
Гастропро Капсули, № 14 Biodeal Pharmaceuticals Private Limited
В 42 аптеках
від 114,41 грн
Ціни в аптеках
Гастротоп таблетки, № 30; ERBOZETA S.p.A
Гастротоп Таблетки, № 30 ERBOZETA S.p.A
В 355 аптеках
від 330,70 грн
Ціни в аптеках
Гастроцид таблетки, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20; Астрафарм
Гастроцид Таблетки, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20 Астрафарм
Немає в наявності
ГАСТРОЦИД АКТИВ "TABULA VITA" таблетки, № 20; Стома
ГАСТРОЦИД АКТИВ "TABULA VITA" Таблетки, № 20 Стома
В 55 аптеках
від 55,00 грн
Ціни в аптеках
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "ПИЖМО - ДИКА ГОРОБИНКА" таблетки, 0,4 г, банка, № 90; ДАНІКА
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "ПИЖМО - ДИКА ГОРОБИНКА" Таблетки, 0,4 г, банка, № 90 ДАНІКА
Немає в наявності
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ 190 г, з насіння гарбуза, з насіння гарбуза, № 1; Агросільпром
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ 190 г, з насіння гарбуза, з насіння гарбуза, № 1 Агросільпром
В 48 аптеках
від 21,06 грн
Ціни в аптеках
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ 190 г, з насіння льону, з насіння льону, № 1; Агросільпром
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА ЖМИХ ХАРЧОВИЙ 190 г, з насіння льону, з насіння льону, № 1 Агросільпром
Немає в наявності
Доктовіт® таблетки, № 30; Омніфарма
Доктовіт® Таблетки, № 30 Омніфарма
В 157 аптеках
від 283,92 грн
Ціни в аптеках
Дуба кора 70 г, тм профі фарм, тм профі фарм, № 1; Ключі Здоров'я
Дуба кора 70 г, тм профі фарм, тм профі фарм, № 1 Ключі Здоров'я
В 181 аптеці
від 47,60 грн
Ціни в аптеках
ЕКСТРАКТ НАСІННЯ ГАРБУЗА № 40; Еліт-фарм
ЕКСТРАКТ НАСІННЯ ГАРБУЗА № 40 Еліт-фарм
В 1 аптеці інших міст
від 33,71 грн
Ціни в інших містах
ЕКСТРАКТ НАСІННЯ ГАРБУЗА № 80; undefined
ЕКСТРАКТ НАСІННЯ ГАРБУЗА № 80
В 1 аптеці
від 61,50 грн
Ціни в аптеках
Засоби профілактично-гігієнічні з рослинної сировини супозиторії, з олією обліпихи, з олією обліпихи, № 10; Монфарм
Засоби профілактично-гігієнічні з рослинної сировини Супозиторії, з олією обліпихи, з олією обліпихи, № 10 Монфарм
В 2 аптеках
від 124,60 грн
Ціни в аптеках
Засоби профілактично-гігієнічні з рослинної сировини супозиторії ректальні, екстракт трави чистотілу, екстракт трави чистотілу, № 10; Монфарм
Засоби профілактично-гігієнічні з рослинної сировини Супозиторії ректальні, екстракт трави чистотілу, екстракт трави чистотілу, № 10 Монфарм
В 196 аптеках
від 77,57 грн
Ціни в аптеках
Засоби профілактично-гігієнічні з рослинної сировини супозиторії ректальні, з олією чайного дерева, з олією чайного дерева, № 10; Монфарм
Засоби профілактично-гігієнічні з рослинної сировини Супозиторії ректальні, з олією чайного дерева, з олією чайного дерева, № 10 Монфарм
В 7 аптеках
від 73,27 грн
Ціни в аптеках
Засоби профілактично-гігієнічні з рослинної сировини супозиторії ректальні, олія насіння амаранту, олія насіння амаранту, № 10; Монфарм
Засоби профілактично-гігієнічні з рослинної сировини Супозиторії ректальні, олія насіння амаранту, олія насіння амаранту, № 10 Монфарм
Немає в наявності
Засоби профілактично-гігієнічні з рослинної сировини супозиторії ректальні, прополiс, прополiс, № 10; Монфарм
Засоби профілактично-гігієнічні з рослинної сировини Супозиторії ректальні, прополiс, прополiс, № 10 Монфарм
В 130 аптеках
від 97,00 грн
Ціни в аптеках
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