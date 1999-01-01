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Класифікація дієтичних добавокДієтичні добавки до продуктів харчування, що підтримують функції органів травленняДієтичні добавки, що регулюють апетит
8.3.

Дієтичні добавки, що регулюють апетит 8.3. Класифікація

Arbor vitae Аїру кореневища кореневища, пачка, 50 г, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1; Віола
Arbor vitae Аїру кореневища Кореневища, пачка, 50 г, з внутрішн. пакетом, з внутр. пакетом, № 1 Віола
В 8 аптеках
від 50,00 грн
Ціни в аптеках
ARBOR VITAE ПОЛИНУ ГОРЬКОГО ТРАВА трава, 50 г, № 1; Група Компаній МедФармХолдинг
ARBOR VITAE ПОЛИНУ ГОРЬКОГО ТРАВА Трава, 50 г, № 1 Група Компаній МедФармХолдинг
В 8 аптеках
від 30,00 грн
Ціни в аптеках
Віадор сироп, флакон, 150 мл, № 1; Ротафарм
Віадор Сироп, флакон, 150 мл, № 1 Ротафарм
Немає в наявності
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "ПОЛИН - ЦІЛЮЩА ГІРКОТА" таблетки, 0,4 г, банка, № 90; Даніка ТОВ
ДОБАВКА ДІЄТИЧНА "ПОЛИН - ЦІЛЮЩА ГІРКОТА" Таблетки, 0,4 г, банка, № 90 Даніка ТОВ
Немає в наявності
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) капсули, № 60; Ананта Медікеар Лімітед
МЕТАБОЛІЗМ ПЛЮС (VITAGEN КОМПЛЕКС №29) Капсули, № 60 Ананта Медікеар Лімітед
В 121 аптеці
від 598,33 грн
Ціни в аптеках
ПЕДІАКІД ПОЛІПШЕННЯ АППЕТИТУ ДЛЯ ДІТЕЙ сироп, 125 мл, № 1; Ineldea
ПЕДІАКІД ПОЛІПШЕННЯ АППЕТИТУ ДЛЯ ДІТЕЙ Сироп, 125 мл, № 1 Ineldea
В 72 аптеках
від 499,00 грн
Ціни в аптеках
ФІТОЧАЙ "АПЕТИТ МІНУС-НАТУР" тм "NATURALIS" чай, 1,5 г, фільтр-пакет, № 20; Фіто Світ
ФІТОЧАЙ "АПЕТИТ МІНУС-НАТУР" тм "NATURALIS" Чай, 1,5 г, фільтр-пакет, № 20 Фіто Світ
Немає в наявності
ФІТОЧАЙ "ЗОЛОТА ЛІНІЯ ЗДОРОВ'Я" "КОРЕНЕВИЩЕ АЇРУ ТРОСТИННОГО" 100 г, № 1; Фітосвіт ЛТД
ФІТОЧАЙ "ЗОЛОТА ЛІНІЯ ЗДОРОВ'Я" "КОРЕНЕВИЩЕ АЇРУ ТРОСТИННОГО" 100 г, № 1 Фітосвіт ЛТД
В 2 аптеках
від 49,00 грн
Ціни в аптеках
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г, лепехи корневищ, лепехи корневищ, № 1; Ключі Здоров'я
Фіточай "Ключі Здоров'я" 50 г, лепехи корневищ, лепехи корневищ, № 1 Ключі Здоров'я
В 113 аптеках
від 35,49 грн
Ціни в аптеках
Фіточай "Материнка" 50 г, № 1; Фітобіотехнології
Фіточай "Материнка" 50 г, № 1 Фітобіотехнології
В 22 аптеках
від 22,16 грн
Ціни в аптеках
ФІТОЧАЙ №35 "ЛЕПЕХИ КОРЕНЕВИЩА" 50 г, № 1; Лубнифарм
ФІТОЧАЙ №35 "ЛЕПЕХИ КОРЕНЕВИЩА" 50 г, № 1 Лубнифарм
В 1 аптеці
від 45,00 грн
Ціни в аптеках
ФІТОЧАЙ №35 "ЛЕПЕХИ КОРЕНЕВИЩА" фільтр-пакет, 1.5 г, № 20; Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
ФІТОЧАЙ №35 "ЛЕПЕХИ КОРЕНЕВИЩА" Фільтр-пакет, 1.5 г, № 20 Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Немає в наявності