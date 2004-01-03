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Список виробниківЮЮрія-Фарм

Виробник: Юрія-Фарм

ТОВ "Юрія-Фарм"
03680, Київ, вул. Миколи Амосова, 10
(044) 275-01-08
www.uf.ua
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Знайдено: 18 препаратів
NASISOFT РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний, контейнер полімерний, 4 мл, № 10; Юрія-Фарм
NASISOFT РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ Розчин стерильний, контейнер полімерний, 4 мл, № 10 Юрія-Фарм
В 649 аптеках
від 309,24 грн
Ціни в аптеках
Snotty (Снотті) спрей назальний спрей назальний, флакон з розпилювачем, 30 мл, № 1; Юрія-Фарм
Snotty (Снотті) спрей назальний Спрей назальний, флакон з розпилювачем, 30 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 916 аптеках
від 130,32 грн
Ціни в аптеках
Акк® розчин, 50 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 10; Юрія-Фарм
Акк® Розчин, 50 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 10 Юрія-Фарм
В 782 аптеках
від 157,30 грн
Ціни в аптеках
Амінол® розчин для інфузій, пляшка, 200 мл, № 1; Юрія-Фарм
Амінол® Розчин для інфузій, пляшка, 200 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 15 аптеках
від 404,00 грн
Ціни в аптеках
Амінол® розчин для інфузій, пляшка, 400 мл, № 1; Юрія-Фарм
Амінол® Розчин для інфузій, пляшка, 400 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 16 аптеках
від 579,59 грн
Ціни в аптеках
Анальгін розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Юрія-Фарм
Анальгін Розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Юрія-Фарм
В 386 аптеках
від 46,50 грн
Ціни в аптеках
Бітуб® розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Юрія-Фарм
Бітуб® Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Юрія-Фарм
В 2 аптеках інших міст
від 105,00 грн
Ціни в інших містах
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний, контейнер полімерний, 4 мл, № 10; Юрія-Фарм
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ Розчин стерильний, контейнер полімерний, 4 мл, № 10 Юрія-Фарм
В 12 аптеках
від 93,94 грн
Ціни в аптеках
БРІЗЕР ТРІТ (BREATHER TREAT) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний, контейнер полімерний, 4 мл, № 10; Юрія-Фарм
БРІЗЕР ТРІТ (BREATHER TREAT) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ Розчин стерильний, контейнер полімерний, 4 мл, № 10 Юрія-Фарм
В 11 аптеках
від 176,06 грн
Ціни в аптеках
ВОДА ДЛЯ ЗАПИВАННЯ ЛІКІВ тм "LAQUA" 190 мл, № 1; Юрія-Фарм
ВОДА ДЛЯ ЗАПИВАННЯ ЛІКІВ тм "LAQUA" 190 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 1040 аптеках
від 14,20 грн
Ціни в аптеках
Вода для ін'єкцій розчинник для парентерального застосування, 400 мл, пляшка, № 1; Юрія-Фарм
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 400 мл, пляшка, № 1 Юрія-Фарм
В 181 аптеці
від 30,49 грн
Ціни в аптеках
Вода для ін'єкцій розчинник для парентерального застосування, 1000 мл, контейнер полімерний, № 1; Юрія-Фарм
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 1000 мл, контейнер полімерний, № 1 Юрія-Фарм
В 23 аптеках
від 104,30 грн
Ціни в аптеках
Волютенз® розчин для інфузій, пляшка, 500 мл, № 1; Юрія-Фарм
Волютенз® Розчин для інфузій, пляшка, 500 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 22 аптеках
від 293,50 грн
Ціни в аптеках
Гекодез® розчин для інфузій, 6 %, пляшка, 200 мл, № 1; Юрія-Фарм
Гекодез® Розчин для інфузій, 6 %, пляшка, 200 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 51 аптеці
від 284,09 грн
Ціни в аптеках
Гекодез® розчин для інфузій, 6 %, пляшка, 400 мл, № 1; Юрія-Фарм
Гекодез® Розчин для інфузій, 6 %, пляшка, 400 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 29 аптеках
від 500,54 грн
Ціни в аптеках
Гекотон® розчин для інфузій, пляшка, 200 мл, № 1; Юрія-Фарм
Гекотон® Розчин для інфузій, пляшка, 200 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 26 аптеках
від 322,39 грн
Ціни в аптеках
Гекотон® розчин для інфузій, пляшка, 400 мл, № 1; Юрія-Фарм
Гекотон® Розчин для інфузій, пляшка, 400 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 10 аптеках
від 588,56 грн
Ціни в аптеках
Гік® розчин для інфузій, пляшка, 100 мл, № 1; Юрія-Фарм
Гік® Розчин для інфузій, пляшка, 100 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 62 аптеках
від 103,83 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 14
Стандартизація фармацевтичної продукції
03680, Київ, вул. Миколи Амосова, 10
(044) 275-01-08
www.uf.ua
Знайдено: 18 препаратів
NASISOFT РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний, контейнер полімерний, 4 мл, № 10; Юрія-Фарм
NASISOFT РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ Розчин стерильний, контейнер полімерний, 4 мл, № 10 Юрія-Фарм
В 649 аптеках
від 309,24 грн
Ціни в аптеках
Snotty (Снотті) спрей назальний спрей назальний, флакон з розпилювачем, 30 мл, № 1; Юрія-Фарм
Snotty (Снотті) спрей назальний Спрей назальний, флакон з розпилювачем, 30 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 916 аптеках
від 130,32 грн
Ціни в аптеках
Акк® розчин, 50 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 10; Юрія-Фарм
Акк® Розчин, 50 мг/мл, контейнер, 2 мл, № 10 Юрія-Фарм
В 782 аптеках
від 157,30 грн
Ціни в аптеках
Амінол® розчин для інфузій, пляшка, 200 мл, № 1; Юрія-Фарм
Амінол® Розчин для інфузій, пляшка, 200 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 15 аптеках
від 404,00 грн
Ціни в аптеках
Амінол® розчин для інфузій, пляшка, 400 мл, № 1; Юрія-Фарм
Амінол® Розчин для інфузій, пляшка, 400 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 16 аптеках
від 579,59 грн
Ціни в аптеках
Анальгін розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10; Юрія-Фарм
Анальгін Розчин для ін'єкцій, 500 мг/мл, ампула, 2 мл, № 10 Юрія-Фарм
В 386 аптеках
від 46,50 грн
Ціни в аптеках
Бітуб® розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10; Юрія-Фарм
Бітуб® Розчин для ін'єкцій, 100 мг/мл, ампула, 5 мл, № 10 Юрія-Фарм
В 2 аптеках інших міст
від 105,00 грн
Ціни в інших містах
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний, контейнер полімерний, 4 мл, № 10; Юрія-Фарм
БРІЗЕР БАР'ЄР (BREATHER BARRIER) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ Розчин стерильний, контейнер полімерний, 4 мл, № 10 Юрія-Фарм
В 12 аптеках
від 93,94 грн
Ціни в аптеках
БРІЗЕР ТРІТ (BREATHER TREAT) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний, контейнер полімерний, 4 мл, № 10; Юрія-Фарм
БРІЗЕР ТРІТ (BREATHER TREAT) РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ Розчин стерильний, контейнер полімерний, 4 мл, № 10 Юрія-Фарм
В 11 аптеках
від 176,06 грн
Ціни в аптеках
ВОДА ДЛЯ ЗАПИВАННЯ ЛІКІВ тм "LAQUA" 190 мл, № 1; Юрія-Фарм
ВОДА ДЛЯ ЗАПИВАННЯ ЛІКІВ тм "LAQUA" 190 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 1040 аптеках
від 14,20 грн
Ціни в аптеках
Вода для ін'єкцій розчинник для парентерального застосування, 400 мл, пляшка, № 1; Юрія-Фарм
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 400 мл, пляшка, № 1 Юрія-Фарм
В 181 аптеці
від 30,49 грн
Ціни в аптеках
Вода для ін'єкцій розчинник для парентерального застосування, 1000 мл, контейнер полімерний, № 1; Юрія-Фарм
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 1000 мл, контейнер полімерний, № 1 Юрія-Фарм
В 23 аптеках
від 104,30 грн
Ціни в аптеках
Волютенз® розчин для інфузій, пляшка, 500 мл, № 1; Юрія-Фарм
Волютенз® Розчин для інфузій, пляшка, 500 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 22 аптеках
від 293,50 грн
Ціни в аптеках
Гекодез® розчин для інфузій, 6 %, пляшка, 200 мл, № 1; Юрія-Фарм
Гекодез® Розчин для інфузій, 6 %, пляшка, 200 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 51 аптеці
від 284,09 грн
Ціни в аптеках
Гекодез® розчин для інфузій, 6 %, пляшка, 400 мл, № 1; Юрія-Фарм
Гекодез® Розчин для інфузій, 6 %, пляшка, 400 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 29 аптеках
від 500,54 грн
Ціни в аптеках
Гекотон® розчин для інфузій, пляшка, 200 мл, № 1; Юрія-Фарм
Гекотон® Розчин для інфузій, пляшка, 200 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 26 аптеках
від 322,39 грн
Ціни в аптеках
Гекотон® розчин для інфузій, пляшка, 400 мл, № 1; Юрія-Фарм
Гекотон® Розчин для інфузій, пляшка, 400 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 10 аптеках
від 588,56 грн
Ціни в аптеках
Гік® розчин для інфузій, пляшка, 100 мл, № 1; Юрія-Фарм
Гік® Розчин для інфузій, пляшка, 100 мл, № 1 Юрія-Фарм
В 62 аптеках
від 103,83 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 14
Стандартизація фармацевтичної продукції