від 105,00 грн
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 400 мл, пляшка, № 1 Юрія-Фарм
від 30,49 грн
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 1000 мл, контейнер полімерний, № 1 Юрія-Фарм
від 104,30 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
від 105,00 грн
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 400 мл, пляшка, № 1 Юрія-Фарм
від 30,49 грн
Вода для ін'єкцій Розчинник для парентерального застосування, 1000 мл, контейнер полімерний, № 1 Юрія-Фарм
від 104,30 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції