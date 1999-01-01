Київ
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИМІКРОБНІ І ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
S01C A
Кортикостероїди в комбінації з протимікробними препаратами
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01C
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИМІКРОБНІ І ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
S01C A
Кортикостероїди в комбінації з протимікробними препаратами
S01C A01
Дексаметазон і протимікробні засоби
S01C A12
Лотепреднол і антибактеріальні препарати
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Тобрадекс®
Краплі очні флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від
178,34
грн
в 943 аптеках
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Тобрадекс®
Мазь очна туба 3.5 г №1
Новартіс Фарма
від
186,62
грн
в 885 аптеках
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Тобіфламін
Краплі очні, суспензія флакон поліетиленовий з крапельницею 5 мл №1
Київський вітамінний завод
від
165,89
грн
в 808 аптеках
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Медетром
Краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від
161,00
грн
в 806 аптеках
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Макситрол®
Краплі очні флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс
від
160,49
грн
в 774 аптеках
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Неладекс
Краплі очні/вушні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від
158,54
грн
в 651 аптеці
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Окомікс®
Краплі очні, суспензія флакон 7.5 мл №1
Фармак
від
147,45
грн
в 630 аптеках
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Тобринекст Комбі
Краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Nextpharm GmbH
від
164,74
грн
в 371 аптеці
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Тобринекст Комбі
Мазь очна туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
від
164,15
грн
в 366 аптеках
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Лотеп
Краплі очні, суспензія флакон з крапельницею 5 мл №1
Bausch & Lomb Inc
від
268,21
грн
в 338 аптеках
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Дукресса®
Краплі очні, розчин флакон 5 мл №1
Сантен
від
298,68
грн
в 58 аптеках
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Тобросопт®-Декс
Краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
від
149,50
грн
в 21 аптеці
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Форма випуску
крап. оч.
крап. оч./вуш., сусп.
крап. очн., сусп.
крап. очні, р-н
мазь оч.
Пакування
туба 3.5 г
туба-канюля 5 г
фл. 5 мл
фл. 7.5 мл
фл. з крапельн. 5 мл
фл. п/е з крапельн. 5 мл
фл.-крапельн. 5 мл
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Виробник
Bausch & Lomb Inc
Nextpharm GmbH
Варшавский ФЗ Польфа АО
Київський вітамінний завод
Новартіс
Новартіс Фарма
Сантен
Уорлд Медицин
Фармак
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