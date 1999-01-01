Київ
Кортикостероїди в комбінації з протимікробними препаратами
S01C A01

Дексаметазон і протимікробні засоби

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01CКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИМІКРОБНІ І ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
S01C AКортикостероїди в комбінації з протимікробними препаратами
S01C A01Дексаметазон і протимікробні засоби
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Тобрадекс®
Тобрадекс®
Краплі очні флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс Фарма
від 178,34 грн
в 943 аптеках
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Тобрадекс®
Тобрадекс®
Мазь очна туба 3.5 г №1
Новартіс Фарма
від 186,62 грн
в 885 аптеках
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Тобіфламін
Тобіфламін
Краплі очні, суспензія флакон поліетиленовий з крапельницею 5 мл №1
Київський вітамінний завод
від 165,89 грн
в 808 аптеках
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Медетром
Медетром
Краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від 161,00 грн
в 806 аптеках
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Макситрол®
Макситрол®
Краплі очні флакон-крапельниця 5 мл №1
Новартіс
від 160,49 грн
в 774 аптеках
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Неладекс
Неладекс
Краплі очні/вушні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від 158,54 грн
в 651 аптеці
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Окомікс®
Окомікс®
Краплі очні, суспензія флакон 7.5 мл №1
Фармак
від 147,45 грн
в 630 аптеках
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Тобринекст Комбі
Тобринекст Комбі
Краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Nextpharm GmbH
від 164,74 грн
в 371 аптеці
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Тобринекст Комбі
Тобринекст Комбі
Мазь очна туба-канюля 5 г №1
Nextpharm GmbH
від 164,15 грн
в 366 аптеках
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Дукресса®
Дукресса®
Краплі очні, розчин флакон 5 мл №1
Сантен
від 298,68 грн
в 58 аптеках
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Тобросопт®-Декс
Тобросопт®-Декс
Краплі очні, суспензія флакон-крапельниця 5 мл №1
Варшавский ФЗ Польфа АО
від 149,50 грн
в 21 аптеці
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