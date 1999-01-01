Київ
Кортикостероїди в комбінації з протимікробними препаратами
S01C A12

Лотепреднол і антибактеріальні препарати

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01CКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИМІКРОБНІ І ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
S01C AКортикостероїди в комбінації з протимікробними препаратами
S01C A12Лотепреднол і антибактеріальні препарати
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Лотеп
Лотеп
Краплі очні, суспензія флакон з крапельницею 5 мл №1
Bausch & Lomb Inc
від 268,21 грн
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