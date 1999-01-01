Київ
Кортикостероїди в комбінації з протимікробними препаратами
S01C A12
Лотепреднол і антибактеріальні препарати
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01C
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИМІКРОБНІ І ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
S01C A
Кортикостероїди в комбінації з протимікробними препаратами
S01C A12
Лотепреднол і антибактеріальні препарати
Сортування:
По популярності
Фільтр
Лотеп
Краплі очні, суспензія флакон з крапельницею 5 мл №1
Bausch & Lomb Inc
від
268,21
грн
в 338 аптеках
Знайти в аптеках
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню