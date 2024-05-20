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Алерзин краплі оральні 5 мг/мл флакон з крапельницею 20 мл, №1 - Одеса (138609) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 330 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
195,94 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: упаковка (4)
292,40
Економія: -90,80 грн
201,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
241,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (2)
223,22
Економія: -12,99 грн
210,23 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
Всього: упаковка (2)
228,00 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
248,24 грн
Колонтаївська
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
Всього: упаковка (1)
216,70 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (3)
239,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (3)
248,85
Економія: -49,83 грн
199,02 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
Всього: упаковка (1)
219,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
197,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (2)
214,91
Економія: -18,87 грн
196,04 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (3)
264,99
Економія: -63,10 грн
201,89 грн
Софія
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 32
Всього: упаковка (1)
216,70 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (2)
227,46 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (2)
195,94 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
Всього: упаковка (2)
222,60 грн
Аптека ніжних цін
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: упаковка (8)
224,93
Економія: -23,98 грн
200,95 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 25 хв
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (3)
197,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (2)
230,38
Економія: -33,38 грн
197,00 грн